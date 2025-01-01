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防护 DDoS 攻击以及针对网站、应用、员工和基础设施的攻击
DDoS + WAF + CDN 及其他安全与性能功能皆构建于同一全球网络上。部署这些服务仅需几分钟或几小时，而非数周或数月。
Zero Trust 安全
使已知、未知威胁均远离您的应用程序，用户设备，网络和电子邮件帐户。从每天 1 万亿次以上的 DNS 请求中提炼有关勒索软件、网络钓鱼等的威胁情报，并先发制人地在互联网上搜寻新出现的攻击。
全球最大的 DDoS 攻击防护数据中心网络
Cloudflare 网络在全球各地拥有 330 多个数据中心。这个数字五倍于主要竞争对手。阻止任何规模、类型的 DDoS 攻击。

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