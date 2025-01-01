Cloudflare 的客戶包括許多大型內容創作者，在保護他們受著作權保護的內容方面，我們任重而道遠。Cloudflare 的服務可幫助我們的客戶保護智慧財產權，使其免受嘗試抓取或更改其網站內容之惡意傀儡程式及網路爬蟲的影響，並且我們可以透過提升網站速度來改善使用者體驗。我們與世界各地的著作權持有人合作，來確定我們認為最能幫助著作權持有人解决網際網路上侵權內容的方式。
Cloudflare 的濫用舉報流程旨在幫助著作權持有人，確保將他們的內容侵權投訴傳達給能够從網際網路上删除該內容的��各方。在我們的直通網路安全和效能服務背後，有相當大一部分網際網路提供支援，並且在許多情况下都是免費的。當著作權持有人在使用這些服務的網站上發現侵權內容時，他們有時會聯絡 Cloudflare，因為我們的 IP 位址和名稱伺服器出現在網站代管提供者的位置。雖然我們無法從網際網路上删除未經我們代管的內容，但我們能够將著作權持有人與具有該能力的網站業者和代管提供者彼此聯繫。我們會將著作權投訴轉寄給網站業者和代管提供者，並向著作權持有人提供代管提供者的聯絡資訊。雖然我們在法律上沒有義務提供這種協助，但我們認為這是正確的做法，也是我們提供幫助的最佳方式。
雖然不是經常發生，但我們也會採取其他步驟，來處理符合根據美國法律（《數位千禧年著作權法》）和歐洲法律（《電子商務指令》）所建立之框架要求的著作權投訴。在極少數情況下，我們會收到有關我們所代管內容的著作權投訴，這時我們會删除或停用對該內容的存取，並遵循《數位千禧年著作權法》（《美國法典》第 17 編第 512(g) 節）中規定的程序進行處理。您可以透過造訪舉報濫用頁面，來瞭解有關該流程的更多資訊。我們也會根據《美國法典》第 17 編第 512(g) 節下有效通知的要求，清除涉嫌侵權內容的快取。並且，根據《美國法典》第 17 編第 512(g) 節，我們制定了一條原則以終止向重複侵權者提供服務。
除了我們在濫用舉報流程中所提供的資訊以外，Cloudflare 還會提供其他資源，來幫助著作權持有人調查可能的侵權行為。我們會針對根據《數位千禧年著作權法》（《美國法典》第 17 編第 512(g) 節）所發出之有效傳票的要求，提供相關資訊。我們還將受信任報告人計畫延伸到某些著作權持有人組織，以允許這些組織存取我們本因網路安全問題而無法提供的敏感來源 IP 位址資訊。一般來說，我們會定期與此類組織、相關政府實體和執法部門進行溝通，以確保確定最佳方式，來協助著作權持有人符合我們所提供服務的性質。