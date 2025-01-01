該投訴時便投訴

Cloudflare 的濫用舉報流程旨在幫助著作權持有人，確保將他們的內容侵權投訴傳達給能够從網際網路上删除該內容的��各方。在我們的直通網路安全和效能服務背後，有相當大一部分網際網路提供支援，並且在許多情况下都是免費的。當著作權持有人在使用這些服務的網站上發現侵權內容時，他們有時會聯絡 Cloudflare，因為我們的 IP 位址和名稱伺服器出現在網站代管提供者的位置。雖然我們無法從網際網路上删除未經我們代管的內容，但我們能够將著作權持有人與具有該能力的網站業者和代管提供者彼此聯繫。我們會將著作權投訴轉寄給網站業者和代管提供者，並向著作權持有人提供代管提供者的聯絡資訊。雖然我們在法律上沒有義務提供這種協助，但我們認為這是正確的做法，也是我們提供幫助的最佳方式。