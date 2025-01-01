为版权所有者保驾护航

Cloudflare 的客户包括很多大型内容创作者，在保护这些创作者受版权保护的内容方面我们任重道远。Cloudflare 服务有助于我们的客户保护其知识产权不受侵犯，避免恶意机器人和爬虫程序试图抓取或修改其网站上的内容，而且我们可以通过加速其网站运行来改善用户体验。我们与世界各地的版权所有者合作，以我们认为最能够协助版权所有者关注互联网上侵权内容的方式来提供服务。
Cloudflare 的滥用程序旨在协助版权所有者将其提出的内容侵权投诉提交至有关机构，从而第一时间从互联网上删除这些侵权��内容。我们的直通式安全与性能服务涵盖很大一部分互联网，在很多情况下可免费获取。当版权所有者在使用这些服务的网站上发现侵权内容时，他们有时会联系 Cloudflare，因为我们的 IP 地址和名称服务器会出现在网站托管服务提供商所显示的位置。尽管我们无法将非托管内容从互联网上删除，但我们可以通过网站运营商和托管服务提供商联络版权所有者。我们会将版权侵权投诉转发给网站运营商和托管服务提供商，并向版权所有者提供托管服务提供商的联络信息。虽然我们没有提供这种帮助的法律义务，但我们认为这是正确的做法，也是我们提供帮助的最佳方式。
虽然不是经常发生，但我们也会采取其他措施来处理符合美国法律（数字千禧年版权法）和欧洲法律（电子商务指令）项下建立的框架要求的版权侵权投诉。在极少数情况下，我们会收到关于我们托管内容的版权侵权投诉，届时我们将删除或禁止访问该等内容，并遵照数字千禧年版权法（《美国法典》第 17 编第 512 节第 (g) 条）中规定的程序进行处理。如需了解该程序的详细信息，请浏览我们的报告滥用行为页面。我们还会根据《美国法典》第 17 编第 512 节第 (b) 条项下的有效通知要求清除缓存中涉嫌侵权的内容。为响应《美国法典》第 17 编第 512 节第 (i) 条的要求，我们制定了一项针对多次侵权者终止服务的政策。
除了我们提供的信息外，Cloudflare 还在滥用行为报告程序中提供额外资源来协助版权所有者调查潜在侵权的行为。我们提供相关信息以响应根据数字千禧年版权法（《美国法典》第 17 编第 512 节第 (h) 条）下达的有效传票的要求。我们还将我们的受信任报告者程序扩展到某些版权所有者组织，以便他们访问敏感的原始 IP 地址信息，因为出于安全考虑我们无法提供此类信息。更笼统地说，我们会定期与此类组织、相关政府实体和执法机构进行沟通，以确保我们找到最佳方式在符合所提供服务性质的前提下为版权所有者提供协助。