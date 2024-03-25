Cloudflare 的 PowerUP 計畫有助於輕鬆發展業務，同時確保客戶保持連線且受到保護。藉助廣泛的培訓和專家支援，您將成為一名值得信賴的網路和安全顧問。
透過提供可見度、安全性和控制的全球連通雲，加速客戶的數位現代化工作。
利用任意網路連線，幫助客戶實現從構建到使用的現代化。
降低複雜性並將 TCO 降低 50%，而無需在安全性和效能之間進行取捨。
以符合各種法規、架構和標準的方式，進行保護、連線和構建。
透過保護使用者、應用程式和企業網路的統一平台，提供可擴展的安全性。
憑藉值得信賴的解決方案以及由強化培訓支援的卓越服務，成為客戶必需的雲端連線和安全專家。
增強產品方案，同時透過以使用量為基礎的簡單計費方式以及簡化的部署程序來消除複雜性。
加入 Cloudflare 的授權服務交付合作夥伴 (ASDP) 計畫，成為客戶首選的 Cloudflare 實作專家。
憑藉精深的技術專業知識、預先構建的整合、專屬支援和簡化的程序，加速大規模轉型。
憑藉智慧型平台支援的安全和網路解決方案，提供構建新服務的機會，發展業務及合作夥伴業務。
Cloudflare 躋身北美發展最快科技公司 500 強。
Cloudflare 在 1.1.1.1 應用程式和軟體領域獲得了 5 大被提名應用程式之一的技術認可。
Cloudflare 的 Matthew Harrell 和 Steve Pataky 榮獲 2023 年 CRN 管道領導力表彰。
Cloudflare 憑藉長期發展和企業潛力在 2023 年《財富》未來 50 強榜單上排名第 6。
Cloudflare 獲評為 2023 年第四季度 Forrester Wave™ 邊緣開發平台領導者。
Cloudflare 入選 CRN Web 應用程式和電子郵件安全性 Security 100 名單。
Cloudflare 在 2023 年 IDC MarketScape 中獲評為 Zero Trust 網��路存取 (ZTNA)「領導者」。
Cloudflare 的 Dawn Ringstaff 榮登 2023 年管道最具影響力女性榜單。
Cloudflare 的 Steve Pataky 榮登 2023 年高管 100 強榜單。
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