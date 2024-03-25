協作 創新 專業

Cloudflare 的 PowerUP 計畫有助於輕鬆發展業務，同時確保客戶保持連線且受到保護。藉助廣泛的培訓和專家支援，您將成為一名值得信賴的網路和安全顧問。

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計畫優勢

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易於開展業務
  • 3 個計畫等級：註冊、精選和精英
  • 適合您的策略的專業化選項
  • 透明、可預測的定價
  • 價值獎勵激勵措施
  • 交易註冊保護
專為成長而設計
  • 具有自訂設定的策略性解決方案
  • 差異化產品
  • 降低合作夥伴和客戶的複雜性
  • 最高層級的安全性、效能和支援
  • 透過 Cloudflare 經銷商加速交付
清晰的成功路徑
  • Cloudflare 大學提供的全面培訓
  • 聯名行銷計畫和資料
  • 接觸管道和技術專家

提供數位核心實現轉型

Blueprint Connectivity Cloud - After

透過提供可見度、安全性和控制的全球連通雲，加速客戶的數位現代化工作。

Blueprint Connectivity Cloud - After
network-scale
應用程式和網路現代化

利用任意網路連線，幫助客戶實現從構建到使用的現代化。

Platform apps icon
平台整合

降低複雜性並將 TCO 降低 50%，而無需在安全性和效能之間進行取捨。

Server 3 blue
資料保護及合規性

以符合各種法規、架構和標準的方式，進行保護、連線和構建。

安全護盾保護圖示
Everywhere Security

透過保護使用者、應用程式和企業網路的統一平台，提供可擴展的安全性。

適用於每個合作夥伴

解決方案提供者

憑藉值得信賴的解決方案以及由強化培訓支援的卓越服務，成為客戶必需的雲端連線和安全專家。

安全護盾保護圖示
受管服務提供者

增強產品方案，同時透過以使用量為基礎的簡單計費方式以及簡化的部署程序來消除複雜性。

Data analytics icon
授權服務交付合作夥伴

加入 Cloudflare 的授權服務交付合作夥伴 (ASDP) 計畫，成為客戶首選的 Cloudflare 實作專家。

Orange icon of a globe
全球系統整合者

憑藉精深的技術專業知識、預先構建的整合、專屬支援和簡化的程序，加速大規模轉型。

加值型經銷商

憑藉智慧型平台支援的安全和網路解決方案，提供構建新服務的機會，發展業務及合作夥伴業務。

與可靠的業界領導者合作

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報告

Cloudflare 躋身北美發展最快科技公司 500 強。

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Technology Fast 500
Award

Cloudflare 在 1.1.1.1 應用程式和軟體領域獲得了 5 大被提名應用程式之一的技術認可。

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The Webby Awards
新聞

Cloudflare 的 Matthew Harrell 和 Steve Pataky 榮獲 2023 年 CRN 管道領導力表彰。

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CRN Channel Chiefs 2023
新聞

Cloudflare 憑藉長期發展和企業潛力在 2023 年《財富》未來 50 強榜單上排名第 6。

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Future Fifty
部落格

Cloudflare 獲評為 2023 年第四季度 Forrester Wave™ 邊緣開發平台領導者。

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Forrester Wave Leader 2023
新聞

Cloudflare 入選 CRN Web 應用程式和電子郵件安全性 Security 100 名單。

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CRN Security 100
報告

Cloudflare 在 2023 年 IDC MarketScape 中獲評為 Zero Trust 網路存取 (ZTNA)「領導者」。

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IDC
新聞

Cloudflare 的 Dawn Ringstaff 榮登 2023 年管道最具影響力女性榜單。

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CRN Power 100 Women Channel
新聞

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