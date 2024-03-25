协作 创新 专业化

Cloudflare 的 PowerUP 计划可让您更轻松地发展业务，同时保障客户连接和安全。借助大量的培训和专家支持，您将成为值得信赖的网络和安全顾问。

合作伙伴门户登录
Partner Program Benefits & Features illustration

计划的好处

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轻松开展业务
  • 3 个计划等级：注册、精选和精英
  • 适合您战略的专业化选择
  • 透明、可预测的折扣
  • 根据价值提供奖励的激励措施
  • 交易注册保护
专为发展壮大而设计
  • 具有自定义配置的战略解决方案
  • 差异化产品/服务
  • 降低了合作伙伴和客户的复杂性
  • 最高级别的安全性、性能和支持
  • 通过 Cloudflare 分销商更快交付
清晰的成功之路
  • Cloudflare 大学提供全面的培训
  • 联合品牌营销计划和材料
  • 接触渠道和技术专家

提供数字核心以实现转型

Blueprint Connectivity Cloud - After

通过可提供可见性、安全性和控制的全球连通云， 加快客户的数字现代化工作。

Blueprint Connectivity Cloud - After
network-scale
应用和网络现代化

通过任意到任意网络连接，帮助客户实现从构建到消费的现代化。

Platform apps icon
平台整合

在不牺牲任何安全或性能的情况下，减少复杂性并将 TCO 降低 50%。

Server 3 blue
数据保护与合规

以符合各种法规、框架和标准的方式进行保护、连接和构建。

安全护盾保护图标
Everywhere Security

通过可保护用户、应用程序和公司网络的统一平台，提供可扩展的安全性。

适合每个合作伙伴

解决方案提供商

通过值得信赖的解决方案和卓越的服务，在强化培训的支持下，成为客户不可或缺的云连接和安全专家。

安全护盾保护图标
托管服务提供商

通过基于消费的简单计费方式和简化的入门流程，增强您的产品/服务，同时消除复杂性。

Data analytics icon
授权服务交付合作伙伴

加入 Cloudflare 的授权服务交付合作伙伴 (ASDP) 计划，成为专业 Cloudflare 实施的首选客户选择。

Orange icon of a globe
全球系统集成商

利用深厚技术专长、预先构建的集成、专属支持和简化的流程，加速大规模转型。

增值分销商

利用平台提供支持的智能化安全和网络解决方案，获取构建新服务的机会，从而发展您的业务和合作伙伴。

与一家得到认可的行业领导者合作

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报告

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Award

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Cloudflare 的 Matthew Harrell 和 Steve Pataky 在 2023 年被 CRN 评为渠道领袖。

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Cloudflare 获评为 2023 年第四季度 Forrester Wave™：边缘开发平台领导者。

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