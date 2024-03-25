Cloudflare 的 PowerUP 计划可让您更轻松地发展业务，同时保障客户连接和安全。借助大量的培训和专家支持，您将成为值得信赖的网络和安全顾问。
通过可提供可见性、安全性和控制的全球连通云，
加快客户的数字现代化工作。
通过任意到任意网络连接，帮助客户实现从构建到消费的现代化。
在不牺牲任何安全或性能的情况下，减少复杂性并将 TCO 降低 50%。
以符合各种法规、框架和标准的方式进行保护、连接和构建。
通过可保护用户、应用程序和公司网络的统一平台，提供可扩展的安全性。
通过值得信赖的解决方案和卓越的服务，在强化培训的支持下，成为客户不可或缺的云连接和安全专家。
通过基于消费的简单计费方式和简化的入��门流程，增强您的产品/服务，同时消除复杂性。
加入 Cloudflare 的授权服务交付合作伙伴 (ASDP) 计划，成为专业 Cloudflare 实施的首选客户选择。
利用深厚技术专长、预先构建的集成、专属支持和简化的流程，加速大规模转型。
利用平台提供支持的智能化安全和网络解决方案，获取构建新服务的机会，从而发展您的业务和合作伙伴。
Cloudflare 跻身北美增长最快的前 500 家科技公司之一。
Cloudflare 的 1.1.1.1 获得技术认可，成为应用和软件类别五大提名应用之一。
Cloudflare 的 Matthew Harrell 和 Steve Pataky 在 2023 年被 CRN 评为渠道领袖。
Cloudflare 因长期增长和商业潜力而位列 2023年《财富》未来 50 强榜单第六位。
Cloudflare 获评为 2023 年第四季度 Forrester Wave™：边缘开发平台领导者。
Cloudflare 荣登 CRN 的 Web 应用程序和电子邮件安全领域“安全 100 强”榜单。
Cloudflare 被 2023 年 IDC MarketScape 的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 报告评为 “领导者”
Cloudflare 的 Dawn Ringstaff 在 2023 年获评为渠道最具影响力的女性之一。
Cloudflare 的 Steve Pataky 荣登 2023 年 高管100 强榜单。
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