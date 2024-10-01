Durable Objects 可讓您將應用程式狀態儲存在我們網路上的特定資料中心，從而保證所有請求每次都到達同一個執行個體。
Durable Objects 可自動選取靠近使用者的協調點，因此，您可以最大限度減少延遲並即時變更應用程式。
使用 Durable Objects，您的運算函數在與您的狀態相同的無伺服器環境內執行，從而幫您構建複雜的邏輯而不影響效能。
Durable Objects 可在數秒內從零擴展到數百萬個物件，從而確保了對應用程式的一致存取，即使在流量高峰期亦是如此。
Durable Object 是一種特殊的 Cloudflare Worker，可在我們的一個資料中心處理請求，這些資料中心遍佈於全球超過 330 座城市。
每個 Durable Object 都是單一執行緒，並且可以存取具狀態儲存 API，從而利用它們輕鬆構建一致的、高可用的分散式應用程式。
「透過利用 Cloudflare 的 Workers、Workers KV 和 Durable Objects 的功能，我已將進階功能無縫整合到專案中，而無需大量的基礎架構投資。」
——SIYA 開發人員
輕鬆構建、執行和擴展協作應用程式，如即時聊天、視訊會議、遊戲工作階段等。
維護多人遊戲的準確版本，以便對遊戲設定進行自訂和控制。
透過自動安排傳入的郵件、建議、核准、案例和工作，來節省時間。