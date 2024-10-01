Cloudflare Durable Objects

即時、低延遲的 API 協調和一致的儲存

Durable Objects 可提供一個功能強大的 API 來協調多個用戶端和使用者，從而幫助您構建協作應用程式，同時維持狀態的高度一致性。

CLOUDFLARE DURABLE OBJECTS 的優勢
來自全球網路的狀態一致性

Durable Objects 可讓您將應用程式狀態儲存在我們網路上的特定資料中心，從而保證所有請求每次都到達同一個執行個體。

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即時協調

Durable Objects 可自動選取靠近使用者的協調點，因此，您可以最大限度減少延遲並即時變更應用程式。

嵌入式運算

使用 Durable Objects，您的運算函數在與您的狀態相同的無伺服器環境內執行，從而幫您構建複雜的邏輯而不影響效能。

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隨需可擴展性

Durable Objects 可在數秒內從零擴展到數百萬個物件，從而確保了對應用程式的一致存取，即使在流量高峰期亦是如此。

工作原理

從我們全球網路上的任何位置構建高效能的具狀態應用程式

Durable Object 是一種特殊的 Cloudflare Worker，可在我們的一個資料中心處理請求，這些資料中心遍佈於全球超過 330 座城市。

每個 Durable Object 都是單一執行緒，並且可以存取具狀態儲存 API，從而利用它們輕鬆構建一致的、高可用的分散式應用程式。

瞭解開發人員如何使用 Cloudflare Durable Objects 構建應用程式

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客戶評價

「透過利用 Cloudflare 的 Workers、Workers KV 和 Durable Objects 的功能，我已將進階功能無縫整合到專案中，而無需大量的基礎架構投資。」

——SIYA 開發人員

Durable Objects 主要使用案例
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建立共同作業應用程式

輕鬆構建、執行和擴展協作應用程式，如即時聊天、視訊會議、遊戲工作階段等。

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構建專用遊戲伺服器

維護多人遊戲的準確版本，以便對遊戲設定進行自訂和控制。

建立和設計全球佇列

透過自動安排傳入的郵件、建議、核准、案例和工作，來節省時間。

瞭解公司使用 Durable Objects 構建的產品和服務

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