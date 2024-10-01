Durable Object 是一種特殊的 Cloudflare Worker，可在我們的一個資料中心處理請求，這些資料中心遍佈於全球超過 330 座城市。

每個 Durable Object 都是單一執行緒，並且可以存取具狀態儲存 API，從而利用它們輕鬆構建一致的、高可用的分散式應用程式。