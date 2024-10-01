Durable Object 是一种特殊的 Cloudflare Worker，它在我们分布在全球超过 330个城市的数据中心之一处理请求。

每个 Durable Object 都是单线程的，并可访问一个有状态存储 API，使构建高一致性、高可用的分布式应用变得轻而易举。