YPO is a publicly owned UK-based entity that supplies products and services to an array of non-profit and public sector organizations such as schools, local authorities, charities and emergency services in the UK. They leverage the purchasing power of buying en masse to negotiate the best prices on behalf of their customers without compromising on quality.

Challenges: Safeguarding customer trust, and ensuring website uptime and availability

在过去的几年中,YPO 已将其电子商务网站从初期的“螺栓固定”式 CMS 驱动附加组件演变为一个完全集成的 Web 平台,该平台使他们的客户能够通过采购无缝地完成订单。2014 年,他们决定将其数字基础架构迁移到更健壮和可扩展的基于云的解决方案。

迁移一完成,他们便开始注意到访问其站点的流量异常,特别是来自那些他们不对其提供服务的外部域IP地址。YPO 的核心重点是客户满意度,“我们在客户服务研究所(ICS)进行了非常严格的基准测试,这就是为什么我们网站的可用性和性能对我们如此重要的原因”,业务变更与 IT 部门主管 Gavin Rimmington 说。“我们客户那儿需要我们,他们需要确信我们的网站是安全的并 且始终可用,尤其是在高峰时段和季节性需求期间。”他补充说。

即使他们从未遭受过广泛的 DDoS 攻击或勒索软件,YPO 还是有意识地决定主动实施安全措施,以更好地保护其数字基础架构。这一过程始于搜索 Web 应用程序防火墙 (WAF) 解决方案。“我们的数字提供商提供了几种第三方解决方案,但是它们过于复杂,需要大量的配置才能部署”,数字和电子商务经理 David O'Brien 说。

O'Brien 还解释说:“尽管我们的云提供商有足够的能力支持不断增长的流量,我们对此很有信心,但我们对其保护我们的站点免受大量未知事物干扰和威胁的能力的信心却不足。”

Solution: An easy to deploy, integrated security solution

YPO 探索了各种 WAF 解决方案,但认为 Cloudflare 提供的解决方案最佳,依据是其易于上手、庞大的规模以及针对新威胁和攻击的防御情报。

“Cloudflare 的入门体验非常出色,而且极易使用。与我们正在考虑的其他一些产品相比,Cloudflare 是最容易部署的,我们对我们的选择感到非常满意。”他补充说。

一旦 YPO 能够从 Cloudflare 部署 WAF,他们便可以探索一系列其他功能和产品,以帮助他们改善用户体验。“Cloudflare 提供了一系列 Web 优化技术,我们从未想过将其作为来自不同供应商的独立解决方案进行采购。”O’Brien说。“一旦在 Cloudflare 上启用了诸如 Brotli 压缩、自动极简化、Polish 和 Mirage 等功能,我们就会看到站点性能得到显着改善。“我们通过 Cloudflare 高速缓存了 80% 的流量,实现桌面和移动客户端页面加载时间平均下降 50%,这十分惊人!”

YPO 部署了诸如 pingdom 之类的多种分析工具,以帮助他们评估使用 Cloudflare 后站点的性能及获得的提升。O'Brien说:“自部 署 Cloudflare 以来,我们网站在 yslow.org 上的评分从比 70 略高一点提高到 95 左右(满分 100)。”

最初部署 Cloudflare 的动力来自用作 Web 应用程序防火墙,但其价值迅速提升,获得了更好的性能。这使 YPO 不仅可以确保其服务的正常运行时间,还可以为其客户提供更好的用户体验,并确保很高的客户满意度。

What’s next for YPO?

Rimmington 解释说:“Cloudflare 彻底改变了我们的网络安全性,使我们在维护站点和客户信任方面感到安心。”“我们开始部署更多的性能增强功能,这些功能是作为企业合同的一部分获得的,如负载均衡。”Cloudflare 的持续创新以及服务组合扩展是 YPO 的关键因素。“这些类型的功能极为有利,Cloudflare 的创新帮助我们制定了自己的路线图,并最终证明了我们基础架构的未来前景。”

1 We use pingdom for monitoring site speed, uptime and a few other items. (based on http://yslow.org/) went from around 70-71/100 to a score that rates our site now between 93 & 95 out of 100.

2 通过 Google 的移动连接时间,从 7 秒缩短至 4.9 秒(基于 3G 连接)。