YPO is a publicly owned UK-based entity that supplies products and services to an array of non-profit and public sector organizations such as schools, local authorities, charities and emergency services in the UK. They leverage the purchasing power of buying en masse to negotiate the best prices on behalf of their customers without compromising on quality.

Challenges: Safeguarding customer trust, and ensuring website uptime and availability

ここ数年間でYPOは、そのECサイトを初歩的な「ボルトオン型」のCMSのアドオンから完全に統合されたWebプラットフォームへと進化させて、お客様が調達を通じてスムーズに注文を処理できるようにしました。2014年に、デジタルインフラストラクチャからより堅牢で拡張性のあるクラウドベースのソリューションに移行することを決定しました。

移行を完了したところ、サイトに異常に多くのトラフィックが到達し始めたことに気付きました。配信元はサービスを提供していない海外ドメインからのIPアドレスでした。YPOは顧客満足度を重視しています。ビジネスチェンジ/IT担当ヘッドのGavin Rimmington氏は次のように述べています。「Institute of Customer Service(ICS)のデータに基づいて高い基準を定めています。だからこそ、Webサイトの稼働率とパフォーマンスは当社にとって非常に重要なのです。私たちのお客様は、当社を必要としています。特にピーク時や季節的需要の高い時期に、当社のWebサイトは安全で稼働率の高い信頼できるものである必要があります」

広範囲にわたるDDoS攻撃やランサムウェアを受けたことはないものの、YPOはデジタルインフラストラクチャをより適切に保護できるセキュリティ対策を事前に講じるという賢明な判断をしました。最初に着手したのは、Webアプリケーションファイアウォール(WAF)ソリューションを探すことでした。デジタル/eコマースマネージャーのDavid O’Brien氏は次のように述べています。「当時のデジタルプロバイダーはいくつかのサードパーティソリューションを提供していましたが、非常に複雑でデプロイするのに大がかりな設定が必要でした。

クラウドプロバイダーがトラフィックの増加に対応できる十分な容量を持っていることは確信していましたが、膨大な数の未知の脅威から当社のサイトを保護できるかどうかについては確信がありませんでした」

Solution: An easy to deploy, integrated security solution

YPOはさまざまなWAFソリューションを検討しましたが、オンボーディングのしやすさ、新たな脅威や攻撃に対する優れた拡張性と防御インテリジェンス、といった点でCloudflareが最良のソリューションを提供していると考えました。

「Cloudflareのオンボーディング体験は非常に優れていて、驚くほど簡単でした。検討していた他社のいくつかのソリューションと比較して、Cloudflareのはデプロイするのが最も簡単でした。Cloudflareを選んで大満足です」とO’Brien氏は付け加えます。

YPOはCloudflareのWAFをデプロイした後、ユーザー体験の向上に役立つさまざまな機能やプロダクトを検討しました。「Cloudflareは、個々のベンダーから単独のソリューションとして調達しようとは決して思わないような多岐にわたるWeb最適化技術を提供しています。たとえば、CloudflareでBrotli圧縮、Auto Minify、Polish、Mirageといった機能を有効にすると、サイトのパフォーマンスが大幅に向上しました。トラフィックの80%をCloudflareでキャッシュすることで、デスクトップとモバイルの両方のクライアントのページ読み込み時間が平均で半分になったことに驚いています」とO’Brien氏は言います。

YPOは、Cloudflareによるサイトのパフォーマンスの向上を測定するのに役立つ、pingdomなどの複数の分析ツールをデプロイしました。「Cloudflareをデプロイしてから、yslow.orgでの当社サイトのスコアが100点中70点台から90点台に上昇しました」とO’Brien氏は言います。

Cloudflareをデプロイする当初の理由はWebアプリケーションファイアウォールを使用するためでしたが、すぐにパフォーマンス向上といった付加価値を得ることができました。これによりYPOは、サービスの稼働率を高めるだけでなく、より良いユーザー体験をお客様に提供して顧客満足度を高めることができました。

What’s next for YPO?

「Cloudflareは当社のサイバーセキュリティに変革をもたらしました。サイトをしっかり保護してお客様の信頼を得ていると いう安心感があります」とRimmington氏は説明しています。「Enterpriseプランで利用できる負荷分散のようなパフォーマンス向上機能もデプロイし始めています。Cloudflareの持続的イノベーションとサービスポートフォリオの拡大は、YPOにとって重要な要素です。こうした機能は非常に有益です。Cloudflareのイノベーションは、当社のロードマップそして将来も使い続けられるインフラストラクチャを見つける手助けをしてくれました」

1 We use pingdom for monitoring site speed, uptime and a few other items. (based on http://yslow.org/) went from around 70-71/100 to a score that rates our site now between 93 & 95 out of 100.

2 Google経由のモバイル時間が7秒から4.9秒になりました(3G接続を想定)。