Com a Magic WAN, os clientes podem conectar com segurança seus data centers, escritórios, dispositivos e propriedades em nuvem à rede da Cloudflare e configurar políticas de roteamento para obter bits onde eles precisam ir e tudo com uma única solução SaaS: chega de despesas de MPLS ou tempo de espera e quedas de performance devido a gargalos de tráfego.

Quando o tráfego flui pela Cloudflare, é fácil adicionar controles de acesso e funções de filtragem para aumentar ou substituir o hardware de segurança local, tudo entregue e administrado por meio de um único painel de controle.