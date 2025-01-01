Используя Magic WAN, клиенты могут безопасно подключать центры обработки данных, офисы, устройства и облачные ресурсы к сети Cloudflare и настраивать политики маршрутизации, чтобы данные всегда доставлялись туда, куда нужно. И делать это можно в пределах одного решения SaaS — можно избавиться от трат на MPLS и задержек, связанных с подготовкой, и не жертвовать производительностью из-за «эффекта тромбона».

Когда этот трафик проходит через Cloudflare, можно легко добавить средства контроля доступа и функции фильтрации, которые предоставляются и управляются через единый интерфейс. В конечном итоге это позволит дополнить локальные аппаратные средства безопасности или даже полностью отказаться от них.