Партнерства по сетевым терминалам

Подключайтесь к Cloudflare с помощью вашей существующей инфраструктуры WAN или SD-WAN

Cloudflare сотрудничает с ведущими поставщиками WAN и SD-WAN, чтобы компаниям было проще использовать уже существующую инфраструктуру для подключения к глобальной сети Cloudflare.

Our Partners

Many organizations use physical or virtual SD-WAN appliances to route or tunnel traffic between offices, data centers, and public clouds. Cloudflare customers can now leverage our network on-ramp partners to connect their traffic to Cloudflare using our Magic WAN solution.

If you are a WAN or SD-WAN provider interested in joining this program, please get in touch with us.

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Magic WAN

WAN будущего

Используя Magic WAN, клиенты могут безопасно подключать центры обработки данных, офисы, устройства и облачные ресурсы к сети Cloudflare и настраивать политики маршрутизации, чтобы данные всегда доставлялись туда, куда нужно. И делать это можно в пределах одного решения SaaS — можно избавиться от трат на MPLS и задержек, связанных с подготовкой, и не жертвовать производительностью из-за «эффекта тромбона».

Когда этот трафик проходит через Cloudflare, можно легко добавить средства контроля доступа и функции фильтрации, которые предоставляются и управляются через единый интерфейс. В конечном итоге это позволит дополнить локальные аппаратные средства безопасности или даже полностью отказаться от них.

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Блог

Представляем партнеров по возможностям сетевого подключения для Cloudflare One

Узнайте, как партнеры Cloudflare по возможностям сетевого подключения помогают клиентам подключать существующие доверенные устройства WAN и SD-WAN к глобальной сети Cloudflare и настраивать частные подключения через центры обработки данных, отведенные под колокацию.

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Ссылка

Cloudflare заново изобретает корпоративную сеть, чтобы ускорить, упростить и защитить подключение любого бизнеса к Интернету.

Узнайте, как Cloudflare Magic WAN является более безопасной, гибкой, быстрой и недорогой альтернативой устаревшим корпоративным сетям.

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