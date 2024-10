Grâce à Magic WAN, les clients peuvent connecter en toute sécurité leurs datacenters, leurs bureaux, leurs équipements et leurs propriétés cloud au réseau Cloudflare, mais aussi configurer des politiques de routage permettant d'acheminer le trafic là où il doit aller, le tout au sein d'une solution SaaS unique. Plus de retards ou de dépenses liées au protocole MPLS, ni de baisses de performance dues au hairpinning (effet trombone).

Une fois le trafic acheminé via Cloudflare, l'ajout de mesures de contrôles des accès et de fonctions de filtrage visant à compléter ou remplacer les équipements de sécurité sur site devient un jeu d'enfant, toutes ces fonctionnalités étant déployées et administrées à l'aide d'une interface unique.