Observe atentamente as tendências mais importantes que moldam o cenário atual de ameaças a aplicativos web e APIs, incluindo exploração de vulnerabilidades, ataques DDoS, tráfego de bots e riscos da cadeia de suprimentos de terceiros.

Com base na análise de extensos dados da rede em nuvem da Cloudflare, nosso relatório State of Application Security in 2024 destaca as principais tendências, incluindo:

Mudanças no tráfego bloqueado de aplicativos web e APIs

O crescimento e o aumento da complexidade dos ataques DDoS

A transformação de vulnerabilidades em armas a uma velocidade vertiginosa

O risco crescente das APIs ocultas

Riscos associados a componentes de terceiros, como scripts, conexões de saída e cookies

Os profissionais de segurança e os líderes das organizações podem usar os insights e recomendações do relatório para priorizar a implementação de controles eficazes para reduzir riscos.