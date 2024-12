Observez en détail les tendances les plus importantes qui forment le panorama actuel des menaces sur les API et les applications web, y compris l'exploitation des vulnérabilités, les attaques DDoS, le trafic lié aux bots, le phishing et les risques sur les chaînes d'approvisionnement tierces.

Rédigé à partir de l'analyse d'un grand volume de données provenant du réseau cloud de Cloudflare, notre rapport consacré à l'état de la sécurité des applications en 2024 met en lumière les principales tendances, parmi lesquelles :

Évolutions du trafic bloqué des API et applications web

Intensification du volume et de la complexité des attaques DDoS

Transformation en armes des vulnérabilités à une vitesse fulgurante

Risque grandissant d'API fantômes

Risques associés à des composants tiers tels que des scripts, des connexions sortantes et des cookies

Les équipes de sécurité et les responsables d'entreprises peuvent se servir des informations et recommandations contenues dans le rapport pour établir des priorités dans la mise en œuvre de contrôles effectifs dans le but de réduire les risques.