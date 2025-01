VicRoads is the road authority for the state of Victoria, Australia. VicRoads plans, develops and manages the arterial road network and delivers road safety initiatives and customer focused registration and licensing services.

VicRoads’ Challenge: A New Site with DNS built for Performance

VicRoadsのデジタルソリューションデザインリードのStuart Campbell氏は次のように述べています。「私たちは政府機関として、ビクトリア州議会に対する高品質で効率的な公共サービスを提供するという責任があります。官民両セクターのほかの業界リーダーと比較して私たちのビジネスパフォーマンスを継続的に監視して評価しています。サービス提供においてリーダーになりたいと思っています。」

業界のリーダーになるには、高速で効果的なデジタルプレゼンスを確立する必要があります。「私たちの新規サイトのために、最高かつ最速のパフォーマンスを誇るDNSプロバイダーを見つけたいと思っていました」とCampbell氏は続けます。

VicRoads’ Solution: Safe Roads, Fast and Safe Website

“Prior to Cloudflare, we were using a custom built solution with legacy vendors, comprised by many different components,” stated Stuart. “Today Cloudflare is used to replace six previous different systems.” Cloudflare is the fastest managed DNS provider on the planet. VicRoads enjoyed the performance they were getting on Cloudflare with their legacy site, so they decided to build their new site specifically with Cloudflare’s architecture in mind.

「Cloudflareを選んだのは、上手くいくように自分たちの代わりに全部やってくれるからです」とCampbell氏は続けます。「優れたサポートを得る一方で、コストを抑えることに重点を置きました。Cloudflareはまさにそれを実現してくれました。手頃な料金で親身になって素晴らしいサポートを提供してくれました。私たちの質問にじっくり時間をかけて対応しようとする姿勢が非常に気に入りました。Cloudflareは、より多くの取引を実行する、より高いコンバージョン率を達成する、苦情を減らす、といったことを実現する手助けをしてくれました。機密データの保護と必要なセキュリティ/コンプライアンス対策を講じたうえで、それらすべてを実現できたのです。」

現在、VicRoadsは、Cloudflareプロダクトのほぼすべてのスイートを使用しています。CloudflareのCDNとマネージドDNSサービスを組み合わせることで、VicRoadsのサイトを可能な限り速くすることができます。同様に、VicRoadsはCloudflareのDDoS対策とWAF(Webアプリケーションファイアウォール)を使用して、サイトをオフライン状態にするDDos攻 撃を防止して顧客データを安全に保ちます。また、Rate Limitingを使用することで、VicRoadsはログインページと顧客アカウントをレイヤー7に対する攻撃から保護します。