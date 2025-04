Cloudflare accélère le développement d'agents IA grâce au premier serveur MCP distant du secteur

La plateforme pour développeurs et le réseau mondial de Cloudflare sont le meilleur point de départ pour développer et déployer des agents IA, en éliminant les obstacles liés aux coûts et à la complexité afin de faire de ces agents une réalité

Paris, le 7 avril 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce plusieurs nouvelles offres destinées à accélérer le développement des agents IA. Cloudflare permet désormais aux développeurs de concevoir et de déployer facilement de puissants agents IA grâce au premier serveur distant du secteur basé sur le protocole MCP (Model Context Protocol, protocole de modèle de contexte), désormais en accès général pour les Workflows durables et gratuitement pour les Durable Objects. Ces offres permettent aux développeurs de développer des agents en quelques minutes seulement, plutôt qu'en quelques mois, de manière simple, abordable et évolutive.

Les agents IA (c'est-à-dire des systèmes assistés par IA capables d'agir de manière autonome, de prendre des décisions et de s'adapter à l'évolution des environnements) représentent l'avenir de l'IA. Ils ont le potentiel de réaliser d'énormes gains de productivité, pourtant les entreprises peinent à développer des agents proposant un véritable retour sur investissement. Le développement d'agents nécessite l'accès à trois composants essentiels : les modèles IA pour le raisonnement, les flux de travail pour l'exécution, ainsi que les API pour l'accès aux outils et aux services. Pour développer des systèmes agentiques évolutifs, les entreprises doivent avoir accès à une plateforme capable de proposer chacun de ces composants de manière évolutive et efficace sur le plan des coûts.

« Cloudflare est le meilleur endroit pour développer et faire évoluer des agents IA. Point final. Les entreprises les plus innovantes voient bien que les agents représentent le prochain grand objectif en matière d'IA. Elles choisissent Cloudflare, car nous disposons de tout ce dont elles ont besoin pour progresser rapidement et développer à grande échelle sur notre plateforme Workers », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Cloudflare a été conçue pour ce moment. Pour commencer, nous avons bâti le réseau le plus interconnecté de la planète. Ensuite, nous avons créé une plateforme de développement qui tirait parti de ce réseau pour exécuter du code à 50 millisecondes de 95 % de l'ensemble des utilisateurs en ligne. Aujourd'hui, nous continuons à appuyer sur l'accélérateur afin de proposer aux développeurs les meilleurs outils qui leur permettront de bâtir l'avenir de l'IA agentique. »

Avec l'annonce d'aujourd'hui, la plateforme pour développeurs de Cloudflare relève certains des défis les plus essentiels de la conception d'agents IA en :

Permettant l'utilisation d'actions intelligentes et autonomes avec le premier serveur MCP à distance du secteur.

Le protocole MCP (Model Context Protocol, protocole de modèle de contexte) est une norme open source gagnant rapidement en popularité qui permet aux agents IA d'interagir directement avec des services externes. Il fait ainsi passer l'IA du statut de simple technologie de transmission d'instructions à l'exécution de tâches pour le compte d'un utilisateur, qu'il s'agisse d'envoyer un e-mail, de programmer un entretien ou de déployer des modifications du code. Par le passé, le MCP était limité à l'exécution locale sur un appareil. Cet aspect le rendait donc accessible à un public de développeurs et d'adeptes de l'adoption précoce, mais freinait son adoption plus large et plus généralisée.

Cloudflare facilite le développement et le déploiement de serveurs MCP distants sur son réseau afin que n'importe quel agent IA puisse se connecter en toute sécurité sur Internet et interagir avec divers services, comme le courrier électronique, sans avoir besoin d'un serveur hébergé localement. Les serveurs MCP développés sur Cloudflare sont capables de conserver le contexte, afin de proposer une expérience persistante et continue à chaque utilisateur. En outre, grâce à des partenariats passés avec Auth0 et Stytch, Cloudflare simplifie le processus d'authentification et d'autorisation afin de permettre aux utilisateurs de déléguer des autorisations aux agents. Or, ce point simplifie considérablement le déploiement d'agents sécurisés.

Développez des agents IA intelligents et sensibles au contexte grâce aux Durable Objects, désormais disponibles gratuitement

Autrefois uniquement disponible dans le cadre d'offres payantes, les développeurs peuvent désormais accéder à Durable Objects dans le cadre de l'offre gratuite de Cloudflare, afin d'étendre plus largement et de démocratiser l'accès à un composant essentiel pour les agents de développement. Les Durable Objects constituent un type particulier de Cloudflare Worker qui allient le calcul et le stockage afin de vous permettre de développer des applications avec état au sein d'un environnement serverless, sans gérer d'infrastructure. Il s'agit d'une base idéale pour les agents IA qui doivent conserver le contexte au fil des interactions, par exemple, en mémorisant les préférences passées ou en changeant de comportement en fonction des événements antérieurs. Le réseau Cloudflare garantit l'évolutivité des Durable Objects pour des millions d'interactions client simultanées. Il peut également exploiter des agents à proximité de la requête initiale afin de garantir une réponse rapide et à faible latence à chaque client.

Déployant des applications durables et multi-étapes avec Workflows, désormais en disponibilité générale.

Le service Workflows vous permet de développer des applications multi-étapes, capables de réessayer automatiquement, de conserver les états et de fonctionner pendant plusieurs minutes, heures, voire des journées ou des semaines entières. Désormais en disponibilité générale, la solution Workflows constitue un moyen fiable pour les développeurs et les entreprises de concevoir et de gérer des applications multi-étapes grâce à l'IA. La conception d'un agent Workflow pour réserver un voyage nécessiterait, par exemple, de rechercher des vols dans une gamme de prix, ce qui entraînerait la mise en place d'une recherche persistante sur une période prédéterminée. Une fois les vols trouvés, l'agent achèterait ensuite les vols à l'aide des coordonnées du voyageur et d'une carte de paiement. Il ne lui resterait alors plus qu'à adresser une confirmation à chaque voyageur du groupe.

Ne payez que ce que vous utilisez, pour un déploiement IA plus efficace sur le plan des coûts

Contrairement à l'entraînement, l'inférence IA est difficile à prévoir et incohérente par nature, car elle dépend du comportement humain, notamment de l'heure de la journée et des mesures qu'une personne souhaite entreprendre. Avec les fournisseurs de cloud hyperscale traditionnels, les entreprises doivent ainsi préparer et provisionner le niveau de capacité le plus élevé auquel elles puissent s'attendre, même si ce niveau n'est atteint que lors des épisodes de pic. La plateforme serverless de Cloudflare fait évoluer automatiquement les ressources d'inférence et celles des agents IA en fonction de la demande, de zéro à l'échelle mondiale, en quelques millisecondes seulement. Cette approche permet aux entreprises de ne payer que ce qu'elles utilisent et réduit considérablement les coûts par rapport aux déploiements cloud traditionnels, qui nécessitent un provisionnement constant.

« Cloudflare propose un écosystème adapté aux développeurs afin de leur permettre de concevoir des agents IA grâce à une offre gratuite pour les Durable Objects et à des options serverless pour l'inférence IA », explique Kate Holterhoff, Senior Analyst chez RedMonk. « Ces options faciles à utiliser et à faible coût pourraient permettre à davantage d'entreprises d'adopter et d'expérimenter l'IA agentique. »

Cloudflare a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne le fait de rendre l'inférence IA accessible, en abattant les obstacles qui maintenaient l'IA hors de portée de la plupart des entreprises. Cloudflare a déployé des GPU dans plus de 190 villes à travers le monde afin de rapprocher le plus possible l'IA de l'utilisateur et de permettre à ce dernier de bénéficier d'une expérience à faible latence.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, rendez-vous sur https://radar.cloudflare.com.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité de la plateforme pour développeurs de Cloudflare, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages susceptibles de résulter, pour les clients Cloudflare, de l'utilisation de la plateforme pour développeurs de Cloudflare, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, l'opportunité potentielle pour Cloudflare d'attirer de nouveaux clients et de développer ses ventes auprès de clients existants grâce aux partenariats conclus par Cloudflare avec Auth0 et Stytch, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, de même que les commentaires effectués par le CEO et d'autres membres de Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, comprenant notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 20 février 2025, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.