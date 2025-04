Cloudflare acelera el desarrollo de agentes de IA con el primer servidor MCP remoto del sector

San Francisco, CA, 7 de abril de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy varias nuevas ofertas para acelerar el desarrollo de los agentes de IA. Cloudflare ahora permite que los desarrolladores creen e implementen fácilmente potentes agentes de IA con el primer servidor remoto Model Context Protocol (MCP) de la industria, acceso generalmente disponible a Workflows y un nivel gratuito para Durable Objects. Estas ofertas permiten a los desarrolladores crear agentes en minutos, y no en meses, de forma sencilla, asequible y a escala.

Los agentes de IA —sistemas habilitados para IA que pueden actuar de forma autónoma, tomar decisiones y adaptarse a entornos cambiantes— representan el futuro de la IA. Si bien la promesa de los agentes tiene el potencial de generar ganancias masivas en cuanto a productividad, las empresas están tratando de crear agentes que ofrezcan una rentabilidad real. Los agentes de desarrollo necesitan acceso a tres componentes básicos: modelos de IA para planificar y generar contenido, flujos de trabajo de ejecución y API para acceder a herramientas y servicios. Para crear sistemas agénticos escalables, las organizaciones necesitan acceder a una plataforma que pueda brindar cada uno de estos componentes de forma escalable y rentable.

“Cloudflare es el mejor lugar para crear y escalar agentes de IA. Punto. Las empresas más innovadoras ven que los agentes son la próxima gran frontera en IA, y eligen a Cloudflare porque tenemos todo lo que necesitan para moverse rápido y desarrollar a escala en nuestra plataforma de Workers", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Cloudflare se creó para este momento. En primer lugar, creamos la red más interconectada del planeta. Luego, creamos una plataforma para desarrolladores que aprovechó esa red para ejecutar código en 50 milisegundos para el 95 % de todos los usuarios en línea. Y seguimos avanzando para ofrecer a los desarrolladores las mejores herramientas para crear el futuro de la IA a través de agentes".

Con el anuncio de hoy, la plataforma para desarrolladores de Cloudflare aborda algunos de los desafíos más importantes en la creación de agentes de IA:

Lanza actividades inteligentes y autónomas con el primer servidor MCP remoto del sector

Model Context Protocol (MCP) es un estándar de código abierto de rápido crecimiento que permite a los agentes de IA interactuar directamente con servicios externos. Esto hace que la IA pase de dar instrucciones a completar tareas en nombre de un usuario, ya sea enviar un correo electrónico, reservar una reunión o implementar cambios de código. Anteriormente, MCP solo se ejecutaba localmente en un dispositivo y era accesible a una audiencia de desarrolladores y usuarios pioneros, pero obstaculizaba una adopción más amplia y generalizada.

Cloudflare facilita la creación e implementación de servidores MCP remotos en Cloudflare, para que cualquier agente de IA pueda conectarse de forma segura a través de Internet e interactuar con servicios, como el correo electrónico, sin necesidad de un servidor alojado localmente. Los servidores MCP integrados en Cloudflare pueden retener el contexto, y brindar una experiencia persistente y continua para cada usuario. Y a través de asociaciones con Auth0 y Stytch, Cloudflare está simplificando la autenticación y la autorización que permite a los usuarios delegar permisos a los agentes, lo que simplifica enormemente la implementación de agentes seguros.

Crea agentes de IA inteligentes y contextualizados con Durable Objects, ahora en el nivel gratuito

Los desarrolladores ahora pueden acceder a Durable Objects en el nivel gratuito, anteriormente solo disponible en los planes pagados, lo que amplía y democratiza el acceso a un componente fundamental para los agentes de desarrollo. Durable Objects es un tipo especial de Cloudflare Worker que combina proceso con almacenamiento, lo que te permite crear aplicaciones con estado en un entorno sin servidor sin necesidad de gestionar la infraestructura. Durable Objects es la base ideal para los agentes de IA que necesitan mantener el contexto en las interacciones, como recordar preferencias pasadas o cambiar el comportamiento en función de eventos anteriores. La red de Cloudflare garantiza que Durable Objects se escale a millones de interacciones simultáneas con el cliente, y puede operar agentes cerca de la solicitud original, lo que garantiza que cada cliente tenga una respuesta rápida y de baja latencia .

Implementa aplicaciones duraderas y en varios pasos con Workflows, ya disponible a nivel general

Workflows permite crear aplicaciones en varios pasos que pueden hacer reintentos, persistir y ejecutarse automáticamente durante minutos, horas, días o semanas. Workflows ya está disponible, y ofrece a los desarrolladores y a las organizaciones una forma fiable de crear y gestionar aplicaciones en varios pasos con IA. Por ejemplo, crear un Workflow agente para reservar un viaje requeriría buscar vuelos en un rango de precios, lo que requeriría una búsqueda persistente durante un período de tiempo predeterminado. Luego, una vez que se han encontrado los vuelos, un agente los compra con la información del viajero y una tarjeta de crédito. Y, por último, envía la confirmación a cada viajero del grupo.

Paga solo por lo que usas, para la implementación de IA más rentable

A diferencia del entrenamiento, la inferencia de la IA es difícil de predecir y de naturaleza inconsistente, porque depende del comportamiento humano, incluso la hora del día y la acción que una persona quiere llevar a cabo. Con los hiperescaladores tradicionales, las organizaciones deben prepararse y aprovisionarse para el mayor nivel de capacidad que pueden esperar, incluso si a ese nivel solo se llega en los momentos pico. La plataforma sin servidor de Cloudflare escala automáticamente la inferencia y los recursos del agente de IA en función de la demanda, de una escala cero a una global en milisegundos. Esto garantiza que las organizaciones solo paguen por lo que usan, lo que reduce significativamente los costos en comparación con las implementaciones tradicionales en la nube que requieren un aprovisionamiento constante.

"Cloudflare ofrece un ecosistema fácil de usar para que los desarrolladores creen agentes de IA que incluye un nivel gratuito para Durable Objects y opciones sin servidor para la inferencia de IA", explica Kate Holterhoff, analista sénior de RedMonk. "Estas opciones económicas y fáciles de usar podrían permitir que más empresas adopten y experimenten con la IA agéntica".

Cloudflare ha sido líder en cuanto a la accesibilidad de la inferencia de IA, eliminando las barreras que impedían que la IA estuviera al alcance de la mayoría de las empresas. Cloudflare ha implementado GPU en más de 190 ciudades del mundo, acercando la IA lo más posible al usuario para que tengan experiencias de baja latencia .

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

