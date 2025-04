Cloudflare beschleunigt die Entwicklung von KI-Agenten mit branchenweit erstem Remote-MCP-Server

San Francisco (Kalifornien), 7. April 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute mehrere neue Optionen für eine schnellere Entwicklung von KI-Agenten vor. Mit dem branchenweit ersten Remote-Model Context-Protocoll (MCP)-Server, allgemeiner Verfügbarkeit von Durable Workflows und einer kostenlosen Option für Durable Objects können Entwicklerinnen und Entwickler jetzt leistungsstarke KI-Agenten erschaffen und implementieren. So lassen sich Agenten binnen Minuten anstelle von Monaten erschaffen – und dies unkompliziert, günstig und maßstabsgerecht.

KI-Agenten – KI-fähige Systeme, die autonom agieren, Entscheidungen treffen und sich an veränderte Umgebungen anpassen können – sind die Zukunft der KI. Doch obwohl sich damit theoretisch enorme Produktivitätssteigerungen erzielen lassen, tun sich Unternehmen schwer, Agenten mit einem echten Mehrwert zu entwickeln. Zum Erstellen von Agenten sind drei Kernkomponenten erforderlich: KI-Modelle für die Denk- und Schlussfolgerungsprozesse, Workflows für die Ausführung und API für den Zugriff auf Tools und Dienste. Um skalierbare Agentensysteme zu schaffen, braucht man Zugang zu einer Plattform, die jede dieser Komponenten auf skalierbare und kosteneffiziente Weise bereitstellen kann.

„Cloudflare ist der beste Ort zum Entwickeln und Skalieren von KI-Agenten. Das ist eine Tatsache. Die innovativsten Unternehmen sind sich bewusst, dass Agenten die nächste große Sache im Bereich KI sind. Sie entscheiden sich für Cloudflare, weil wir auf unserer Workers-Plattform alles bieten, was sie zum schnellen Vorankommen und Entwickeln in großem Maßstab brauchen“, so Matthew Prince, Gründer und CEO von Cloudflare. „Cloudflare wurde für diesen Moment geschaffen. Zunächst haben wir das am stärksten verwobene Netzwerk der Welt aufgebaut. Dann haben wir eine Entwicklerplattform aufgebaut, die sich dieses Netzwerk zunutze macht, um Programmcode für 95 Prozent aller Internetnutzerinnen und -nutzer binnen 50 Millisekunden auszuführen. Und wir bleiben am Ball, um Entwicklerinnen und Entwicklern die besten Tools an die Hand zu geben, mit denen sie die Zukunft agentenfähiger KI gestalten können.“

Mit der heutigen Neuerung meistert die Entwicklerplattform von Cloudflare einige der wichtigsten Herausforderungen bei der Entwicklung von KI-Agenten durch:

Ermöglichung smarter, autonomer Aktionen mit dem branchenweit ersten Remote-MCP-Server

MCP ist ein schnell wachsender Open-Source-Standard, der KI-Agenten die direkte Interaktion mit externen Diensten erlaubt. Die KI kann somit nicht mehr nur Anweisungen ausführen, sondern im wahrsten Sinne Aufgaben für einen Nutzer erledigen – etwa eine E-Mail versenden, einen Besprechungstermin vereinbaren oder Änderungen an Programmcode vornehmen. Bisher ließ sich MCP nur lokal auf einem Gerät ausführen. Dadurch war die Technologie zwar Entwicklerinnen, Entwicklern und Early Adoptern zugänglich, einer allgemeinen Verbreitung stand dies aber eher im Weg.

Wir erleichtern die Entwicklung und Bereitstellung von Remote-MCP-Servern auf Cloudflare. So kann jeder KI-Agent sich ohne lokal gehosteten Server sicher über das Internet verbinden und mit Diensten wie E-Mail-Programmen interagieren. Auf Cloudflare entwickelte MCP-Server können Kontext speichern und bieten eine ausnahmslos beständige Nutzererfahrung ohne Unterbrechungen. Die Authentifizierung und Autorisierung wird durch Partnerschaften mit Auth0 und Stytch vereinfacht. Nutzerinnen und Nutzer können Berechtigungen an Agenten delegieren, was die Implementierung sicherer Agenten erheblich erleichtert.

Erstellung smarter, kontextbezogener KI-Agenten mit Durable Objects jetzt im Free-Tarif inbegriffen

Nachdem Durable Objects bisher nur in unseren kostenpflichtigen Tarifoptionen enthalten war, kann das Produkt ab sofort auch mit dem Free-Tarif von Cloudflare genutzt werden. Damit wird eine wichtige Komponente bei der Erstellung von Agenten der breiten Allgemeinheit zugänglich gemacht. Bei Durable Objects handelt es sich um eine spezielle Art von Cloudflare Worker, die Datenverarbeitung mit Speicherung kombinieren und die Erstellung zustandsbehafteter Anwendungen in einer Serverless-Umgebung ohne Verwaltung von Infrastruktur ermöglichen. Sie bilden die ideale Grundlage für KI-Agenten, die den Kontext interaktionsübergreifend speichern müssen, etwa um sich frühere Einstellungen zu merken oder Verhalten auf Basis vergangener Ereignisse anzupassen. Das Netzwerk von Cloudflare stellt sicher, dass Durable Objects für Millionen von gleichzeitig ablaufenden Kundeninteraktionen skaliert werden können. Sie können in der Nähe der ursprünglichen Anfrage betrieben werden, damit jede Kundin und jeder Kunde eine schnelle und latenzarme Antwort erhält.

Jetzt allgemein verfügbar: Implementierung dauerhafter, mehrstufiger Anwendungen mit Workflows

Mit Workflows lassen sich mehrstufige Anwendungen entwickeln, die über Minuten, Stunden, Tage oder Wochen automatisch neue Versuche starten, ihre Aktivitäten fortsetzen und betrieben werden können. Workflows ist jetzt allgemein verfügbar. Die Lösung bietet Entwicklerinnen, Entwicklern und Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit, mehrstufige, KI-gestützte Applikationen zu erstellen und zu verwalten. Wird beispielsweise ein Agenten-Workflow zur Buchung einer Reise erstellt, müssen man nach Flügen in einer Preisspanne suchen. Dafür ist eine dauerhafte Suche über einen bestimmten Zeitraum erforderlich. Sobald die Flüge gefunden wurden, kauft ein Vermittler die Flüge mit Reisedaten und einer Kreditkarte. Zum Schluss wird eine Bestätigung an alle Reisende der Gruppe geschickt.

Zur kosteneffizientesten KI-Implementierung nur für das zahlen, was man tatsächlich nutzt

KI-Inferenz lässt sich im Gegensatz zu KI-Trainingsabläufen nur schwer vorhersagen und ist wechselhaft, da sie auf menschlichem Verhalten beruht. Zu den Unsicherheitsfaktoren gehören die Tageszeit und das, was jemand mit dem Einsatz der KI bezweckt. Bei herkömmlichen Hyperscalern müssen sich Unternehmen dafür auf das höchste Niveau an Kapazität vorbereiten und dieses vorhalten, selbst wenn dieses nur zu Spitzenzeiten benötigt wird. Die Serverless-Plattform von Cloudflare skaliert Inferenz- und KI-Agent-Ressourcen automatisch bedarfsgerecht, und zwar von Null bis zu globaler Skalierung in Millisekunden. So zahlen Unternehmen nur für das, was sie tatsächlich nutzen. Das senkt die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Cloud-Implementierungen, die eine ständige Bereitstellung erfordern, drastisch.

„Cloudflare bietet ein entwicklerfreundliches Ökosystem für die Erstellung von KI-Agenten, das eine kostenlose Tarifstufe für Durable Objects und Serverless-Optionen für KI-Inferenz umfasst“, erläutert Kate Holterhoff, Senior Analyst bei RedMonk. „Diese kostengünstigen und leicht zu bedienenden Optionen könnten mehr Unternehmen die Möglichkeit geben, agentenfähige KI einzuführen und damit zu experimentieren.“

Cloudflare ist führend, wenn es darum geht, KI-Inferenz zugänglich zu machen. Wir haben Hürden abgebaut, die dafür gesorgt haben, dass die meisten Unternehmen keinen Zugang zu KI hatten. Cloudflare setzt GPU in mehr als 190 Städten weltweit ein und bringt KI so nah wie möglich an die Nutzerinnen und Nutzer heran, um diese ein latenzarme Erfahrung zu ermöglichen.

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

