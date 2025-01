Yola utilise Cloudflare pour sécuriser ses sites web et gérer astucieusement les coûts de ses services.

Yola, dont le siège social se situe à San Francisco, offre une plateforme de création et d'hébergement de sites web à des millions de clients. Son produit phare, un outil de création de sites web, permet aux utilisateurs sans connaissances techniques de créer un site web et de se faire une place sur le marché numérique, à des fins personnelles ou pour leurs petites entreprises, grâce aux solutions de commerce électronique et de marketing de Yola. Aujourd'hui, Yola compte plus de 10 millions d'utilisateurs et héberge 50 millions de pages dans des domaines dédiés et partagés.

Les défis de Yola :

Tout comme Cloudflare, Yola a pour mission de rendre le web sûr pour tous les visiteurs du monde entier. Afin de mener à bien cette mission, la société s'est mise à rechercher des moyens de proposer Universal SSL à toutes les propriétés web de son réseau. En tant que fervent partisan de la sécurité et des performances sur le web, elle avait déjà mis en place une solution de protection DDoS, un réseau de diffusion de contenu (CDN) et des fonctionnalités DNS gérées pour fournir ses services dans le monde entier. Lorsque Yola a commencé à envisager d'autres alternatives, une question lui est venue à l'esprit : « Pourrions-nous mettre en place Universal SSL tout en regroupant les contrats avec plusieurs fournisseurs ? »

C'est là qu'intervient Cloudflare :

Cloudflare s'est d'abord distinguée dans le processus d'évaluation par la rapidité et la facilité de déploiement de Universal SSL pour tous ses clients. Une fois ce besoin fondamental satisfait, Yola a commencé à évaluer une gamme plus large de services Cloudflare, notamment la protection DDoS, le CDN et le DNS. L'analyse détaillée de Yola a montré que Cloudflare peut également être efficace dans ces domaines. En passant de trois fournisseurs à un seul, Yola a pu réduire considérablement ses frais et améliorer les performances et l'efficacité des sites web pour ses utilisateurs finaux.

Démarrage : la phase d'intégration

Si Cloudflare proposait une solution à fournisseur unique répondant parfaitement aux multiples besoins de Yola, il restait à relever le défi de la migration de l'importante base d'utilisateurs de Yola vers la plateforme de Cloudflare. Lisa Retief, vice-présidente de l'ingénierie chez Yola, a déclaré : « Cloudflare nous a apporté toute son aide lors du processus d'intégration. Cela n'a pas été simple pour nous, en tant que partenaire, car nous avions des millions de sites à transférer. Ils ont répondu sans délai à toutes nos questions et les ont fait remonter aux bons services. »

La migration directe et évolutive des utilisateurs de Yola était essentielle pour que le projet soit un succès. La facilité d'utilisation de l'API hôte de Cloudflare a permis à Yola de déplacer sa base d'utilisateurs vers la plateforme de Cloudflare en quelques semaines.

Voyons en détail les avantages de la sécurité SSL

Selon Yola, l'un des principaux atouts de Cloudflare était son service Universal SSL. Lisa Retief a fait remarquer qu'un des grands problèmes que Cloudflare a résolu « était la possibilité d'activer le trafic SSL sur les sites web de nos utilisateurs. Le problème pouvait être résolu de plusieurs manières, mais lorsque Cloudflare a lancé son produit Universal SSL, nous avons pu y parvenir plus facilement ». Le service Universal SSL de Cloudflare est offert gratuitement à tous les clients de Cloudflare car Cloudflare estime qu'il faut chiffrer autant de trafic web que possible pour empêcher le vol de données et d'autres formes de piratage de sites.

Découvrons en détail la protection DDoS

Tous les sites de Yola sont automatiquement protégés contre les attaques DDoS de niveau 3 et 4 grâce à la technologie d'atténuation DDoS avancée du réseau anycast de Cloudflare. En tant qu'hôte pouvant avoir plusieurs sites web sur une seule adresse IP partagée, Yola a toujours fourni à ses utilisateurs une protection DDoS de premier ordre, car lorsqu'un site est attaqué, de nombreux utilisateurs sont potentiellement affectés. Grâce au réseau anycast très sophistiqué de Cloudflare, chacun des sites de Yola bénéficie d'une protection systématique et automatique contre ces attaques. Cela a permis à Yola d'interrompre le service de son ancien atténuateur DDoS.

Découvrons en détail les réseaux de diffusion de contenu (CDN)

Le chargement des contenus de Yola est désormais extrêmement rapide grâce au CDN mondial de Cloudflare. Pour permettre à Yola de répondre aux besoins des petites entreprises du monde entier, il est essentiel de rapprocher le contenu des sites web des internautes au niveau local. Grâce au CDN de Cloudflare, le contenu des pages des plus de 10 millions de sites de Yola est reproduit dans les datacenters de Cloudflare répartis dans plus de 330, ce qui permet d'optimiser le chargement des pages pour les visiteurs issus des quatre coins du monde.

DNS

Cloudflare possède l'une des infrastructures DNS les plus rapides du monde. Avec le DNS mondial, puissant et sécurisé de Cloudflare, Yola a constaté une amélioration du temps de chargement des pages pour les utilisateurs, ce qui a permis d'augmenter globalement la satisfaction de ses clients. De plus, étant donné que Yola a déménagé ses sites derrière le proxy de Cloudflare, chacun d'entre eux utilise le DNS de Cloudflare et est donc protégé à la fois au niveau du sous-domaine et du domaine racine.

Un avantage inattendu : les économies de bande passante

Ce qui a commencé comme une volonté de déployer Universal SSL chez tous ses clients a évolué vers une large adoption des solutions de Cloudflare. Le fait d'utiliser toutes les fonctionnalités provenant d'un seul et même fournisseur sur le même réseau a permis de réduire l'utilisation de la bande passante, car 40 % des requêtes adressées aux sites des utilisateurs sont désormais traitées à partir du cache. Cette réduction est le résultat de la combinaison de la sécurité SSL, de la protection avancée DDoS, du CDN mondial et de l'infrastructure DNS de Cloudflare.

40 %

DES REQUÊTES ADRESSÉES AUX SITES DES UTILISATEURS

Directement servies par le cache de Cloudflare