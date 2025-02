The Bay Lights

TheBayLights.org a fait appel à Cloudflare pour s'assurer que ce site était prêt à faire face à l'augmentation du trafic.

Lorsque l'on pense à San Francisco, un pont en particulier nous vient sans doute à l'esprit : le Golden Gate. En 2013, cependant, c'est le Bay Bridge qui se retrouve à l'honneur grâce à Words Pictures Ideas.

Words Pictures Ideas collabore avec des marques et des entreprises qui recherchent des solutions de communication plus intelligentes. À la recherche d'idées pour commémorer le 75e anniversaire du Bay Bridge, le fondateur de WPI, Ben Davis, a eu l'idée d'installer sur la travée ouest du pont une toile permettant d'accueillir des jeux de lumière.

Défi commercial

Les Bay Lights ont été officiellement dévoilées le 5 mars 2013. Brian VanderZanden, développeur en chef chez WPI, savait que le trafic vers TheBayLights.org augmenterait fortement jusqu'à cette date, et très probablement le jour de l'inauguration. WPI a confié de nombreux sites à Cloudflare, dont TheBayLights.org. La société a fait appel à nous pour s'assurer que ce site serait prêt à faire face à l'augmentation du trafic.

Cloudflare a suggéré quelques petites améliorations (la minification, pour une image qui n'était pas mise en proxy car elle était sur un enregistrement DNS en « nuage gris »), a fait un petit rappel utile (la liste blanche d'adresses IP de Cloudflare) et a fourni une recommandation très importante : utiliser Cache Everything.

Par défaut, Cloudflare met en cache les ressources statiques, mais transmet le HTML dynamique au serveur web du client. En cas de charge importante, lorsque le contenu ne change pas souvent, des pages HTML complètes (ou le site tout entier) peuvent être diffusées à partir du réseau mondial de Cloudflare, ce qui permet de préserver le serveur web, la base de données et les autres infrastructures du client. (Remarque : associé au vidage d'un seul fichier, Cloudflare peut faire office de réseau mondial permettant de rendre un site statique même en cas de changements rapides, un peu comme l'a fait l'équipe chargée de la campagne d'Obama sur le web en 2012.)

L'impact de Cloudflare

Le jour de l'inauguration, alors que Cache Everything était activé, TheBayLights.org a vu son trafic augmenter et l'utilisation de ses ressources système diminuer. À la mi-journée, un pic de trafic a provoqué une charge plus importante que le pic au moment de l'événement à 20 heures. Le graphique ci-dessous montre une intéressante représentation de la demande de ressources avant et après la mise en cache de tous les éléments.

Le site a connu son plus gros volume de trafic entre 20 h 00 et 21 h 00, mais la moyenne des E/S pendant cette heure était inférieure à 2 Mb/s. À minuit, le trafic était redescendu à seulement 2 fois son niveau habituel.

« Nous avons commencé à nous féliciter à 21 h 15, car nous savions que nous avions atteint le pic de fréquentation du site sans rencontrer de problème », a expliqué Brian. « Nous sommes ravis des conseils et de l'aide que l'équipe Cloudflare nous a apportés pour nous permettre de maintenir notre site en ligne pendant le moment de l'année le plus important pour nous, ainsi que des performances et de la sécurité qu'elle procure au quotidien à tous nos sites. »

Les Bay Lights continueront de briller pendant deux ans, ce qui attirera les touristes vers un autre lieu à visiter à San Francisco. Cloudflare se réjouit de participer à cette expérience et espère pouvoir contribuer à faire briller TheBayLights.org sur Internet.