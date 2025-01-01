The Bay Lights

TheBayLights.org 与 Cloudflare 开展合作，确保网站准备好应对流量的增长。
当您想到旧金山时，肯定会想到一座特别的桥——金门大桥。但是，由于 Words Pictures Ideas，在 2013 年，海湾大桥也成为了人们关注的焦点。
Words Pictures Ideas 与需要更智能通信的品牌和组织合作。WPI 创始人 Ben Davis 在思考纪念海湾大桥建成 75 周年的方法时，提出了将桥梁的西侧变成光影艺术画布的想法。
业务挑战
Bay Lights 于 2013 年 3 月 5 日正式揭幕。WPI 首席开发人员 Brian VanderZanden 知道，直到这天以前，TheBayLights.org 的访问量都会激增，在揭幕当天最有可能出现巨大的访问量增长。WPI 在 Cloudflare上有很多站点，包括 TheBayLights.org。他联系了 Cloudflare，确保网站准备好应对流量的增长。
Cloudflare 提出了一些小型的优化措施（极简化，由于在“�灰色云” DNS 记录上而没有被代理的图像）、一个有用的提醒（将 Cloudflare IP 列入白名单），以及一项有力的建议：高速缓存所有内容。
默认情况下，Cloudflare 将高速缓存明显的静态资产，但是将动态 HTML 传递到客户的 Web 服务器。对于繁重的负载，在内容不会快速变化的情况下，可以从 Cloudflare 的全球网络提供完整的 HTML 页面（或整个站点），从而保护客户的 Web 服务器、数据库和其他基础结构。（注：与 Single File Purge 结合使用，Cloudflare 可以用作提供静态站点的全球网络，即使是快速变化的站点也是如此，就连应对 Obama 2012 网络团队所做的变化也毫不费力。）
Cloudflare 的影响
揭幕当天，由于启用了 Cache Everything，TheBayLights.org 的流量虽然增加了，但系统资源利用率却下降了。到中午时分，流量暴增导致的负载超过了晚上 8:00 的活动高峰。下图显示了网站缓存所有内容前/后的资源需求情况：
站点在晚上 8:00-9:00 之间的流量最多，但是在那一小时内，平均 I/O 低于 2Mb/s。到午夜时分，流量已降至基准流量水平的 2 倍。
“我们从晚上 9:15 开始庆祝，因为我们认为站点流量已经达到峰值，并且没有发生任何问题，”Brian 说。“我们很高兴获得 Cloudflare 提供的指导和帮助，这让我们在一年中最重要的时刻保持在线状态。不但如此，Cloudflare 还保障了我们所有站点的日常表现和安全性。”
在接下来的两年中，Bay Lights 将继续闪耀，创造旧金山另一个旅游胜地。Cloudflare 很高兴能成为这次体验的一部分，并期待帮助保持 TheBayLights.org 在网上的出�色表现。