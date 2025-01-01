The Bay Lights

TheBayLights.org 与 Cloudflare 开展合作，确保网站准备好应对流量的增长。

当您想到旧金山时，肯定会想到一座特别的桥——金门大桥。但是，由于 Words Pictures Ideas，在 2013 年，海湾大桥也成为了人们关注的焦点。

Words Pictures Ideas 与需要更智能通信的品牌和组织合作。WPI 创始人 Ben Davis 在思考纪念海湾大桥建成 75 周年的方法时，提出了将桥梁的西侧变成光影艺术画布的想法。

业务挑战

Bay Lights 于 2013 年 3 月 5 日正式揭幕。WPI 首席开发人员 Brian VanderZanden 知道，直到这天以前，TheBayLights.org 的访问量都会激增，在揭幕当天最有可能出现巨大的访问量增长。WPI 在 Cloudflare上有很多站点，包括 TheBayLights.org。他联系了 Cloudflare，确保网站准备好应对流量的增长。

Cloudflare 提出了一些小型的优化措施（极简化，由于在“�灰色云” DNS 记录上而没有被代理的图像）、一个有用的提醒（将 Cloudflare IP 列入白名单），以及一项有力的建议：高速缓存所有内容。

默认情况下，Cloudflare 将高速缓存明显的静态资产，但是将动态 HTML 传递到客户的 Web 服务器。对于繁重的负载，在内容不会快速变化的情况下，可以从 Cloudflare 的全球网络提供完整的 HTML 页面（或整个站点），从而保护客户的 Web 服务器、数据库和其他基础结构。（注：与 Single File Purge 结合使用，Cloudflare 可以用作提供静态站点的全球网络，即使是快速变化的站点也是如此，就连应对 Obama 2012 网络团队所做的变化也毫不费力。）

100%

资源利用方面的改进

通过利用 Cloudflare 的缓存机制

Cloudflare 的影响

揭幕当天，由于启用了 Cache Everything，TheBayLights.org 的流量虽然增加了，但系统资源利用率却下降了。到中午时分，流量暴增导致的负载超过了晚上 8:00 的活动高峰。下图显示了网站缓存所有内容前/后的资源需求情况：

站点在晚上 8:00-9:00 之间的流量最多，但是在那一小时内，平均 I/O 低于 2Mb/s。到午夜时分，流量已降至基准流量水平的 2 倍。

“我们从晚上 9:15 开始庆祝，因为我们认为站点流量已经达到峰值，并且没有发生任何问题，”Brian 说。“我们很高兴获得 Cloudflare 提供的指导和帮助，这让我们在一年中最重要的时刻保持在线状态。不但如此，Cloudflare 还保障了我们所有站点的日常表现和安全性。”

在接下来的两年中，Bay Lights 将继续闪耀，创造旧金山另一个旅游胜地。Cloudflare 很高兴能成为这次体验的一部分，并期待帮助保持 TheBayLights.org 在网上的出�色表现。