Scotch utilise Cloudflare pour accélérer et sécuriser son application.

Scotch est une application web qui enseigne la programmation informatique en s'appuyant sur des exemples concrets. Son objectif est de proposer des formations de qualité au moyen de tutoriels instructifs expliquant ce qu'est le code et les choix qu'il implique.

Le défi de Scotch : croissance rapide et évolutivité

Au fur et à mesure de son expansion, Scotch a dû prendre des décisions fondamentales quant à la meilleure façon de mettre en place une infrastructure évolutive. « Nous sommes plutôt des développeurs que des administrateurs de serveurs back-end », explique Chris Sevilleja, cofondateur et PDG de Scotch, « nous cherchions donc une solution qui nous permettrait de nous concentrer sur notre produit, tout en minimisant les coûts. De plus, puisque 85 % de notre trafic provient de recherches sur Google, nous devons donc être en mesure d'afficher et de distribuer le contenu le plus vite possible. Il y a toujours le résultat de recherche Google suivant qu'un utilisateur peut consulter, nous avions donc besoin d'une solution qui fasse que notre site se charge et soit accessible le plus vite possible. »

La solution de Scotch : un réseau polyvalent avec une solution à chaque problème

« Cloudflare nous a permis de faire passer le site d'un site Wordpress à serveur unique à ce qu'il est aujourd'hui », a poursuivi M. Sevilleja. « Nous n'avons jamais eu à nous préoccuper de la capacité d'adaptation de notre infrastructure et cela nous a permis de nous concentrer sur ce qui rendait notre entreprise et notre produit uniques : le contenu. »

Scotch utilise désormais le CDN de Cloudflare pour améliorer les performances de son site, l'équilibrage de charge pour répartir le trafic sur les serveurs, le service de DNS géré, Railgun et Rocketloader pour améliorer la diffusion de contenus dynamiques, et Page Rules pour définir avec précision le comportement de chaque page. Le réseau mondial de Cloudflare est présent dans 330 villes. Ainsi, lorsqu'un étudiant souhaite se former sur Scotch, le contenu qui lui est proposé provient du datacenter le plus proche de son emplacement. En conséquence, la navigation sur le site de Scotch est rapide et réactive, et la société réalise des économies de bande passante grâce à la diffusion de son contenu via Cloudflare. « Les services de Cloudflare rendent notre site beaucoup plus rapide et, par conséquent, nos pages sont davantage consultées, les utilisateurs passent plus de temps sur le site et nous voyons augmenter tous les indicateurs-clés de notre activité », a déclaré M. Sevilleja. « Le temps que nous avons gagné en vaut la peine si l'on songe aux efforts que nous aurions dû déployer pour élaborer nous-mêmes toutes les fonctionnalités. »

Par ailleurs, lorsque Scotch a commencé à accepter des paiements, Cloudflare a facilité la mise en conformité du processus de paiement et la mise en place des dispositifs de sécurité nécessaires sur le site. « Tous les sites de vente en ligne doivent disposer de certificats HTTPS et SSL, tant pour le site que pour ses utilisateurs. Cloudflare a permis de tout mettre en place en quelques minutes. »