Scotch 使用 Cloudflare 使其应用程序更快、更安全。

Scotch 是一个通过实例传授计算机编程的 Web 应用程序。他们致力于提供内容丰富的教程，解释代码及其背后的选择，以实现出色的学习效果。

Scotch 的挑战：迅速增长和扩展

随着 Scotch 的增长，它面临着如何最佳地建立基础设施、为扩展做好准备的关键决策。Scotch 的联合创始人兼首席执行官 Chris Sevilleja 解释说：“相对于后端服务器管理者而言，我们更多地属于开发人员。因此，我们要寻找的解决方案应该允许我们专注于我们的产品，同时将成本降到最低。另外，由于我们的流量有 85% 来自 Google 搜索，因此对于我们而言，尽快呈现和提供内容非常重要。用户总是可以点击下一个 Google 搜索结果，因此我们需要让我们的网站尽快加载并传输内容。”

Scotch 的解决方案：应对各种挑战的多功能网络

“Cloudflare 让我们将业务从单个服务器上的 WordPress 网站扩展�到如今的状态，”Sevilleja 继续说道。“我们从来不必担心要扩展基础设施，而且还能专注于使我们的业务和产品与众不同的东西——我们的内容。”

Scotch 现在使用 Cloudflare 的 CDN 来改善站点性能，使用负载均衡在服务器之间分配流量，使用托管 DNS 服务 Railgun 和 Rocketloader 来改善动态内容交付，并使用页面规则功能来微调各个页面的行为。Cloudflare 的全球网络遍布 330 个城市，因此，当学员尝试在苏格兰学习时，他们将从最近的数据中心获取内容。反过来，Scotch 站点上的用户体验快速且响应迅速，并且由于是 Cloudflare 传输网站内容，因此 Scotch 节省了带宽成本。“Cloudflare 的服务极大地提高了我们网站的速度，进而增加了我们的综合浏览量、网站停留时间以及我们为跟踪业务设置的关键指标，”Sevilleja说道。“考虑到自己构建所有功能所需要的工作，我们节省的时间非常值得。”

此外，当 Scotch 开始接受付款时，Cloudflare 使确保付款处理合规和必要的站点安全性变得容易。“对于任何为网站及其用户在线销售商品的网站而言，拥有 HTTPS 和 SSL 证书都很重要。多亏了 Cloudflare，这一切都可以在几分钟内设置完成。”