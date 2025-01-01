Cloudflare 中国网络使 Udacity 在线课堂闪电般快速。

Udacity是一家在线教育公司，致力于通过“纳米学位”教育计划让入门级技术工作更容易获得。来自数百个不同国家的学生参加了 Udacity 的课程，并且有些学生被谷歌、亚马逊和 Facebook 等顶级科技公司聘用。

Udacity 面临的挑战：进军快速增长的中国教育市场

Udacity 以教育民主化为目标，其战略是渗透发展中市场。因此，中国因其深厚的教育文化价值观而成为 Udacity 的首选目标。除了公共教育预算在过去十年中增加了三倍多之外，中国的私人教育支出在同一时期也增加了近十倍。考虑到对私立教育的明确需求，Udacity 今年早些时候在中国推出了服务。然而，Udacity 最初进入市场时遇到了挫折，因为政府严格的互联网监管和中国各地缓慢的互联网连接速度，客户难以访问 Udacity 在美国的内容。Udacity 的平台和基础结构设施工程师 Paul Bauer 指出，“根据您在中国的 ISP，从我们的教室加载资源需要几分钟；这是因为 AWS CloudFront 节点与中国以外的其他节点一样被限制在 20 Kbps 以下。”Udacity 能够快速响应并创建一个本地化的营销网站，但他们的课堂页面（学生访问 Udacity 内容的门户）仍然通过亚马逊网络服务（AWS）建立在美国。Udacity 知道他们必须提高课堂性能，否则就会失去客户。

Udacity 的解决方案：一个在中国大陆拥有全球综合网络和业务的 CDN

为了解决这一挑战，Udacity 需要一个在中国大陆存在的内容分发网络（CDN），该网络可以本地 Cache 及 Javascript、CSS 和图像资源，以便学生可以不间断地学习。Udacity 选择了 Cloudflare，后者通过与百度的战略合作，提供一个在中国大陆 35 个城市设有数据中心的全球 CDN 网络。利用这些设在中国大陆的数据中心，Cloudflare 提供唯一一个在中国开展业务的全球集成 CDN，显著提高了 Udacity 及其中国访问者的网络性能和安全性。

通过使用 Cloudflare 的中国 CDN，Udacity 实现了两个数量级的性能提升— Udacity 上海办事处的工程师发现，当他们将站点切换到 Cloudflare 时，高达 10 秒的资源加载时间降至 500 毫秒。

除了可扩展的全球网络之外，Udacity 还需要控制。通过 Page Rules，Udacity 可以精细化控制他们对 Cloudflare 网络和安全性服务的使用。Bauer 评论道：“使用 Page Rules 进行内部测试非常有帮助。我们能够轻松快速地解决网站的问题。最近，借助 Page Rule，我们能够快速解决了一个 SSL 问题。”

Bauer 的最终评价：“作为一名工程师，我很高兴能与 Cloudflare 合作。”