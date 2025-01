Scotch macht seine Anwendung mit Cloudflare schneller und sicherer.

Scotch ist eine Webanwendung, mit der man anhand von Beispielen aus der realen Welt das Programmieren lernen kann. Mit informativen Tutorials, die den Code und die dahinter stehenden Möglichkeiten erklären, soll ein Top-Lernprogramm entstehen.

Die Scotch-Herausforderung: Schnelles Wachstum und Skalierung

Als Scotch immer größer wurde, stand es vor der kritischen Entscheidung, wie die Infrastruktur am besten auf seine Größenordnung abgestimmt werden sollte. „Wir sind eher Entwickler als Backend-Server-Administratoren“, erklärt Chris Sevilleja, Mitbegründer und CEO von Scotch, „deshalb suchten wir nach einer Lösung, mit der wir uns auf unser Produkt konzentrieren und gleichzeitig die Kosten minimieren können. Da 85 % unseres Traffics von der Google-Suche stammt, ist es für uns außerdem wichtig, Inhalte so schnell wie möglich zu rendern und bereitzustellen. Ein Nutzer kann immer zum nächsten Google-Ergebnis gehen, also brauchten wir etwas, mit dem unsere Website so schnell wie möglich lädt und geliefert wird.“

Die Scotch-Lösung: Ein Multi-Tool-Netzwerk mit einer Lösung für jede Herausforderung

„Cloudflare erlaubte uns, unser Business zu skalieren, von der einstigen WordPress-Site auf einem einzigen Server bis zu dem, was es heute ist“, fährt Sevilleja fort. „Wir mussten uns nie um die Skalierung unserer Infrastruktur kümmern und konnten uns so auf die Dinge konzentrieren, die unser Geschäft und unser Produkt einzigartig machten, nämlich die Inhalte.

Scotch nutzt jetzt das CDN von Cloudflare zur Verbesserung der Websiteperformance, die Lastverteilung zur Verteilung des Traffics auf die Server, den verwalteten DNS-Service, Railgun und Rocketloader zur besseren Bereitstellung der dynamischen Inhalte und Page-Rule-Features zur Feinabstimmung des individuellen Seitenverhaltens. Das globale Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich über 330 Städte. Wenn also ein Nutzer auf Scotch etwas lernen möchte, werden ihm die Inhalte vom nächstgelegenen Rechenzentrum aus zugestellt. Dadurch erlebt der Nutzer die Website von Scotch als reaktionsschnell, und Scotch spart bei den Bandbreitenkosten, weil Cloudflare seine Inhalte bereitstellt. „Die Dienste von Cloudflare erhöhen die Geschwindigkeit unserer Website erheblich und damit auch unsere Seitenaufrufe, die Verweildauer auf der Seite und wichtige Messdaten, die wir für unser Geschäft verfolgen“, so Sevilleja. „Die Zeit, die wir gespart haben, hat sich gelohnt, wenn man bedenkt, wie viel Mühe es gekostet hätte, alle Features selbst zu entwickeln.“

Als Scotch anfing, Zahlungen zu akzeptieren, erleichterte Cloudflare zudem die Einhaltung der Vorschriften für die Zahlungsabwicklung und die Implementierung der erforderlichen Website-Sicherheit. „HTTPS- und SSL-Zertifikate sind wichtig für jede Website, die Produkte online verkauft, sowohl für die Website als auch für ihre Nutzer. Dank Cloudflare war das alles innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet.“