DNS optimal einsetzen für eine verlässliche digitale Präsenz

Ihre Website ist nur so schnell wie Ihr DNS

Das DNS ist eine unternehmenskritische Komponente für jedes Onlinegeschäft. Oft schenkt man ihm aber erst dann Beachtung, wenn ein Problem auftritt. Millionen in den Aufbau und die Sicherung von Websites zu investieren nützt wenig, wenn Ihr DNS ausfällt und Sie für Ihre Kunden nicht auffindbar sind.

Die DNS-Infrastruktur ist in hohem Maße anfällig für ein breites Spektrum von immer häufiger auftretenden Cyberangriffen, die die Performance beeinträchtigen oder DNS-Server zum Ausfall bringen. Diese Angriffe und die steigenden Erwartungen der Benutzer an die Performance und Verfügbarkeit von Websites bergen das Risiko, dass das DNS zum Single Point of Failure wird.

