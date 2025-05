La rapidité de votre site web dépend de celle de votre DNS

Le DNS est une composante essentielle de toute activité de commerce en ligne. Ce service est pourtant souvent négligé et oublié, jusqu’au jour où un problème survient. Les millions de dollars investis pour créer et sécuriser des propriétés web ne servent à rien si votre DNS tombe en panne et que vos clients ne peuvent pas vous trouver.

Votre infrastructure DNS est très vulnérable à de nombreuses cyberattaques, toujours plus répandues, qui peuvent altérer les performances de vos serveurs DNS, voire entraîner leur arrêt total. En raison de ces attaques et des attentes croissantes des utilisateurs en matière de performances et de disponibilité des sites web, il est risqué que le DNS soit un point de défaillance unique.

Téléchargez ce livre blanc pour découvrir :