Branchenanalyst kürt Cloudflare zum Marktführer bei Web Application Firewall-Lösungen

San Francisco (Kalifornien), 20. März 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, wird von Forrester Research, Inc. in dem Bericht „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions“ für das erste Quartal 2025 als Marktführer („Leader“) eingestuft. Die Web Application Firewall (WAF) von Cloudflare hat bei 15 von 22 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl erhalten, unter anderem in den Bereichen Innovation, Erkennungsmodelle, Produktsicherheit und Partner-Ökosystem.

„Seit unserer Gründung ist die Cloudflare-WAF ein wichtiges Instrument für Millionen von Kunden, die mit uns kostbare Zeit beim Patchen ihrer Systeme sparen. So können sie Hackerinnen und Hackern zuvorkommen und verhindern, dass diese anfällige Anwendungen aufspüren und missbrauchen“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Wir sind stolz auf die Anerkennung als ‚Leader‘ durch Forrester in diesem Bereich. Das streicht unsere fortlaufenden Investitionen, unseren Erfolg beim Aufbau der besten Plattform zum Schutz von API und Traffic von Webanwendungen noch stärker heraus und verdeutlicht, dass die Konkurrenz nicht an uns heranreicht.“

In dem Bericht „Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions“ wird festgestellt: „Cloudflare ist eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, die sich eine benutzerfreundliche und innovative Plattform zur Steuerung des Schutzes von Webanwendungen wünschen, bei der es auch in Zukunft Innovationen geben wird.“ Weiter heißt es darin: „Cloudflare hebt sich durch Funktionen ab, die Kunden beim effizienterem Arbeiten unterstützen.“

Aus unserer Sicht unterstreicht die Einstufung als „Leader“ die kontinuierlichen Investitionen in Lösungen und deren Weiterentwicklung, die Kunden in einer dynamischen Bedrohungslandschaft Schutz bieten. Mithilfe einzigartiger Erkenntnisse aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare – einem der größten der Welt – sorgt unsere WAF dafür, dass Angreifer Sicherheitslücken in Webanwendungen und API gar nicht erst finden, geschweige denn missbrauchen, um Schaden anzurichten.

Forrester hat zehn Anbieter nach 22 Kriterien bewertet, die das aktuelle Sortiment, die Strategie und das Kundenfeedback abdecken. Eingehender über dieses Thema informieren können Sie sich hier:

