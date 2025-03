Cloudflare a été nommée Leader dans le domaine des solutions de pare-feu applicatif web par un cabinet de recherche bien connu dans le secteur

Paris, le 20 mars 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, a été désigné comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025 (Solutions de pare-feu applicatif web, premier trimestre 2025). Le pare-feu applicatif web (WAF, Web Application Firewall) de Cloudflare a reçu la meilleure note possible dans 15 des 22 critères du rapport, dont l'innovation, les modèles de détection, la sécurité des produits et l'écosystème des partenaires.

« Depuis sa création, le pare-feu WAF de Cloudflare constitue une offre incontournable pour les millions de clients qui dépendent de nous et gagnent un temps précieux à déployer des correctifs sur leurs systèmes avant que des acteurs malveillants puissent trouver et exploiter des applications vulnérables », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Nous sommes fiers d'être reconnus par Forrester comme Leader dans ce domaine. Cette nomination souligne encore davantage notre investissement constant et notre réussite dans la construction de la meilleure plateforme de protection du trafic lié aux API et aux applications web. Notre solution reste inégalée sur le marché. »

Le rapport Forrester Wave™ consacré aux solutions de pare-feu applicatif web remarque que « Cloudflare constitue un choix pertinent pour les clients qui souhaitent gérer une plateforme de protection des applications web unifiée et facile à utiliser, capable de poursuivre l'innovation ». Le rapport remarque également que « Cloudflare se démarque par ses fonctionnalités qui aident ses clients à travailler plus efficacement ».

Cloudflare estime que son classement en tant que leader souligne les investissements réalisés en continu et la quête permanente d'innovation qui entourent ses solutions, conçues pour aider ses clients à se protéger contre un panorama des menaces en évolution constante. Le pare-feu WAF de Cloudflare s'appuie sur un ensemble sans précédent d'informations issues du réseau Cloudflare (l'un des plus vastes du monde) pour veiller à ce que les acteurs malveillants ne parviennent pas à trouver ni à tirer parti des vulnérabilités présentes au sein des applications web et des API pour causer des ravages.

Forrester a évalué 10 fournisseurs participants en fonction de 22 critères, parmi lesquels leur offre actuelle, leur stratégie et leurs retours client. N'hésitez pas à consulter les ressources suivantes si vous souhaitez en apprendre davantage :

Forrester ne fait la promotion d'aucun produit, entreprise, marque ou service décrit dans ses publications de recherche et n'invite personne à sélectionner les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque donnée en fonction des évaluations incluses dans ces publications. Les informations reposent sur les meilleures ressources disponibles. Les avis constituent le reflet de l'évaluation prononcée au moment de l'analyse et sont susceptibles d'évoluer. Pour plus d'informations sur l'objectivité de Forrester, rendez-vous ici .

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.Pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

