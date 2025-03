Cloudflare führt Sicherheitszentrale zur Bedrohungsbekämpfung für sämtliche Daten, Anwendungen und Clouds von Unternehmen ein

San Francisco (Kalifornien), 18. März 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit einer integrierten Cloudflare-Sicherheitszentrale bekannt. Diese ermöglicht die schnelle Ermittlung und Beseitigung von Sicherheitsrisiken in E-Mail-Lösungen, in SaaS- und Cloud-Infrastruktur sowie in Webanwendungen über ein einziges Dashboard. Damit können Unternehmen nicht nur die gesamte von ihnen eingesetzte Technologie überblicken, sondern sich auch ein Bild von den potenziellen Bedrohungen machen und sofortige Maßnahmen zur raschen und effizienten Eindämmung von Gefahren ergreifen.

Im Durchschnitt werden in einem Unternehmen heute mehr als Tausend Anwendungen – unter anderem zur Unterstützung der Kommunikation von Mitarbeitenden via E-Mails und Messengerdiensten, zur Gestaltung des Kundenerlebnisses, zur Verwaltung der Abläufe im Personalwesen oder zur Produktentwicklung – eingesetzt. Diese neuen Tools und Applikationen sollen der Innovationsförderung dienen. Doch ihre Einführung sorgt dafür, dass die IT-Infrastruktur von Unternehmen unübersichtlicher wird. Dadurch entstehen Lücken, die Cyberkriminelle nur allzu gern ausnutzen.

Mit der Cloudflare-Sicherheitszentrale erhalten Kundinnen und Kunden jetzt einen beispiellosen Überblick über das, was ihrem Unternehmen gefährlich werden könnte. Die neue, umfassende Ansicht ermöglicht:

Eine übersichtliche Momentaufnahme des Sicherheitsniveaus eines Unternehmens : Unabhängig von den im Unternehmen eingesetzten Anwendungen sucht die Cloudflare-Sicherheitszentrale aktiv nach potenziellen Risiken und Fehlkonfigurationen, die Schaden anrichten könnten. Etwaige Gefahren werden schnell aufgezeigt, damit Unternehmen ihnen auf den Grund gehen und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergreifen können.

„Jede IT-Sicherheitsabteilung ist sich bewusst, dass man etwas, von dessen Existenz man nichts weiß, auch nicht absichern kann“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden einen Vorteil verschaffen und es ihnen so leicht wie möglich machen, kritische Anwendungen und Daten zu ermitteln und Bedrohungen schnell und mit geringstmöglichem Aufwand zu neutralisieren. Die Cloudflare-Sicherheitszentrale unterstützt Kunden beim Schutz ihrer Anwendungen und ist einer der wichtigsten Faktoren zur Gewährleistung der Sicherheit ihres Unternehmens und des Internets.“

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare: von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität der Cloudflare-Sicherheitszentrale und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, über die mit der Nutzung der Cloudflare-Sicherheitszentrale und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare einhergehenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, über die technologische Entwicklung, die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, Initiativen und Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres CEO und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt dargestellt wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Jahresberichts im Formular 10-K, das am 20. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.