Cloudflare presenta la herramienta de Gestión del Estado de Seguridad para que las empresas gestionen las amenazas a todos sus datos, aplicaciones y nubes, todo de una sola vez

San Francisco, CA, 18 de marzo de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, ha anunciado hoy que ya está disponible la herramienta de Gestión del Estado de Seguridad Integrada de Cloudflare que ayuda a las empresas a identificar rápidamente y solucionar los riesgos de seguridad en todas sus soluciones de correo electrónico, SaaS, infraestructura en la nube y aplicaciones web desde una sola plataforma unificada. Ahora, las organizaciones pueden ver toda su tecnología en un único panel de control, comprender las amenazas potenciales y tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo de forma rápida y eficiente.

En la actualidad, una empresa promedio utiliza más de mil aplicaciones para hacer de todo, desde ayudar a los empleados a comunicarse a través del correo electrónico y de las herramientas de chat hasta gestionar la experiencia del cliente y los procesos de recursos humanos, crear nuevos productos y mucho más. A medida que las organizaciones han ido adoptando estas nuevas herramientas y aplicaciones para impulsar la innovación, han introducido niveles significativos de complejidad en su infraestructura informática, lo que ha generado brechas y oportunidades para que los ciberdelincuentes se aprovechen.

Ahora, con la herramienta de gestión del estado de seguridad de Cloudflare, los clientes obtienen una visión sin precedentes de las amenazas potenciales para su organización. Esta nueva visión integral permite lograr lo siguiente:

Una vista instantánea del estado de seguridad de una organización : independientemente de las aplicaciones que utiliza una organización, la herramienta de gestión del estado de seguridad de Cloudflare analiza activamente los riesgos potenciales o las configuraciones erróneas que podrían causar daños, lo que genera información rápida para que los equipos la revisen y tomen medidas.

: independientemente de las aplicaciones que utiliza una organización, la herramienta de gestión del estado de seguridad de Cloudflare analiza activamente los riesgos potenciales o las configuraciones erróneas que podrían causar daños, lo que genera información rápida para que los equipos la revisen y tomen medidas. Protección de las aplicaciones SaaS que contienen información confidencial : desde propiedad intelectual hasta información personal, finanzas y más, las aplicaciones SaaS alojan la información más importante de una organización. Pero a menudo es difícil protegerlas si no tienen controles de seguridad integrados. A partir de hoy, Cloudflare ofrece un lugar central para gestionar estas aplicaciones y permite a los usuarios identificar automáticamente y en tiempo real los riesgos de problemas comunes como archivos compartidos externamente, acceso de usuarios desconocidos o anónimos, bases de datos con credenciales expuestas, etc.

: desde propiedad intelectual hasta información personal, finanzas y más, las aplicaciones SaaS alojan la información más importante de una organización. Pero a menudo es difícil protegerlas si no tienen controles de seguridad integrados. A partir de hoy, Cloudflare ofrece un lugar central para gestionar estas aplicaciones y permite a los usuarios identificar automáticamente y en tiempo real los riesgos de problemas comunes como archivos compartidos externamente, acceso de usuarios desconocidos o anónimos, bases de datos con credenciales expuestas, etc. Detección siempre activa de amenazas para los recursos web : las aplicaciones web son un objetivo principal debido a su uso generalizado y a la gran cantidad de datos valiosos que contienen. Por eso, los hackers prueban continuamente nuevos métodos para encontrar y aprovechar las vulnerabilidades de las aplicaciones web más populares. Las detecciones de amenazas basadas en casos de uso, adaptadas para proteger cada función empresarial específica, permiten que las organizaciones se preparen mejor y se mantengan al día ante el panorama de ataques en constante cambio. Una protección centrada en los ataques y en la funcionalidad empresarial que forma un escudo multicapa contra las amenazas a las aplicaciones web críticas.

"Todos los equipos de seguridad saben que no se puede proteger lo que no se conoce", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Queremos ofrecer a nuestros clientes una ventaja al simplificar al máximo la identificación de las aplicaciones y los datos críticos, y detener las amenazas rápidamente, con el mínimo esfuerzo. La herramienta de gestión del estado de seguridad de Cloudflare ayuda a los clientes a proteger sus aplicaciones, ya que actúa como una de las piezas esenciales para garantizar la seguridad de su negocio e Internet".

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.Para obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para obtener más información sobre las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, visita https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, se pueden identificar proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "será", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", "tiene la intención", "objetivo", "proyecto", "contempla", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continúa", o la forma negativa de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y a la efectividad de la herramienta de Gestión del Estado de Seguridad de Cloudflare y de otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare a partir del uso de la herramienta de Gestión del Estado de Seguridad de Cloudflare y de otros productos y tecnologías de Cloudflare, el desarrollo tecnológico, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-K presentado el 20 de febrero de 2025, así como otras presentaciones que hagamos de vez en cuando ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.