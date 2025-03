Einführung von Cloudflare for AI zum maßstabsgerechten Schutz von KI mit einer umfassenden Serie an Tools

San Francisco (Kalifornien), 19. März 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute Cloudflare for AI vor. Diese Serie von Tools bietet umfassende Übersicht, Sicherheit und Kontrolle für KI-Anwendungen – von der Implementierung von Modellen über ihre Nutzung bis hin zur Vermeidung ihres Missbrauchs. Cloudflare-Kunden können sich damit jetzt vor den größten heute mit KI-Modellen verbundenen Gefahren schützen. Dazu zählen die missbräuchlichen Verwendung durch Mitarbeitende, toxische Prompts, die ungewollte Offenlegung von personenbezogenen Daten und andere neue Sicherheitslücken.

KI verändert Geschäftsabläufe gerade rasend schnell und zwingt Unternehmen zur offensiven Entwicklung neuer Modelle und ihrer Integration in kritische Bereiche. Davon sind alle möglichen Gebiete betroffen – beispielsweise die Preisgestaltung, das Auffüllen von Regalen in Lebensmittelgeschäften oder die Analyse medizinischer Daten. Gleichzeitig sind KI-Modelle heute in breiterem Umfang verfügbar als jemals zuvor, sodass Unternehmen gleich welcher Größe ohne umfangreiche Investitionen KI-Technologie einsetzen können. Doch je mehr mit KI experimentiert wird, desto mehr neue Risiken tauchen auf. Während Cyberkriminelle verstärkt KI-Anwendungen ins Visier nehmen, haben IT-Sicherheitsabteilungen Mühe, mit dem hohen Innovationstempo Schritt zu halten. Wenn beim Verwenden und Implementieren von KI-Modellen nicht ausreichend auf die Einhaltung der Sicherheit geachtet wird, setzt man sich unter Umständen neuen Cyberbedrohungen aus, die wichtigen Betriebsabläufen und Firmendaten gefährlich werden können.

„Die KI-Strategie eines Unternehmens wird im nächsten Jahrzehnt über sein Schicksal entscheiden. Wer Innovationen vorantreibt, wird durch Erfolg belohnt werden. Wer sich ihnen widersetzt, wird verschwinden. Beim eiligen Implementieren neuer Modelle und Experimentieren mit KI zur Förderung von Innovation ist das Motto ‚Move fast, break things‘ [Schnell bewegen und Dinge kaputtmachen] zum Mantra geworden“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Aber oft besteht keine Verbindung zwischen Experimentieren und Sicherheit. Mit Cloudflare for AI können Kundinnen und Kunden sich so schnell in jede Richtung bewegen, wie sie wollen, und sind dabei gleichzeitig mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für eine rasche Bereitstellung und Nutzung von KI ausgestattet. Das Angebot löst die dringendsten Probleme der Kundinnen und Kunden, ohne Innovationen zu behindern.“

Mit Cloudflare for AI können sich Unternehmen vor einer Reihe von Bedrohungen schützen, die als Waffe gegen wichtige KI-Modelle eingesetzt werden können. Folgendes wird durch Cloudflare ermöglicht:

Aufspüren aller im Unternehmen eingesetzten (autorisierten und nicht autorisierten) KI-Anwendungen : CISO sind heute für die Absicherung der KI-Nutzung im gesamten Firmennetzwerk verantwortlich. Oft haben IT-Sicherheitsabteilungen allerdings gar keinen Überblick, wo KI überall verwendet wird. Mit Firewall for AI kann Cloudflare jetzt alle KI-Applikationen mühelos und automatisch aufspüren und kennzeichnen. Anschließend können alle für eine sichere Verwendung erforderlichen Maßnahmen ergriffen bzw. überprüft werden.

: CISO sind heute für die Absicherung der KI-Nutzung im gesamten Firmennetzwerk verantwortlich. Oft haben IT-Sicherheitsabteilungen allerdings gar keinen Überblick, wo KI überall verwendet wird. Mit Firewall for AI kann Cloudflare jetzt alle KI-Applikationen mühelos und automatisch aufspüren und kennzeichnen. Anschließend können alle für eine sichere Verwendung erforderlichen Maßnahmen ergriffen bzw. überprüft werden. Überwachen und Steuern der Art und Weise, in der Mitarbeitende KI nutzen : KI-Modelle werden innerhalb von Unternehmen in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: vom Umgang mit Kundendaten und der Preisgestaltung bis hin zu Automatisierung und Personalwesen. Doch wurden sensible Kunden- oder Geschäftsinformationen erst einmal offengelegt, ist es nicht mehr möglich, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen und sie wieder effektiv zu schützen. Das AI Gateway von Cloudflare bietet nach seiner Konfigurationen einen Überblick über sämtliche KI-Anwendungen eines Unternehmens und ermöglicht Einblicke in Prompts und Nutzungsmuster.

: KI-Modelle werden innerhalb von Unternehmen in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: vom Umgang mit Kundendaten und der Preisgestaltung bis hin zu Automatisierung und Personalwesen. Doch wurden sensible Kunden- oder Geschäftsinformationen erst einmal offengelegt, ist es nicht mehr möglich, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen und sie wieder effektiv zu schützen. Das AI Gateway von Cloudflare bietet nach seiner Konfigurationen einen Überblick über sämtliche KI-Anwendungen eines Unternehmens und ermöglicht Einblicke in Prompts und Nutzungsmuster. Verhindern der Preis- oder Weitergabe sensibler Daten durch Mitarbeitende : Aufgrund der starken Verbreitung von KI werden heute überall Tools zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung im Arbeitsalltag verwendet. Es mag auf den ersten Blick harmlos erscheinen, doch wenn vertrauliche Firmendaten – beispielsweise von Geschäftsstrategien, Informationen zu Kunden oder internen Unterlagen – bei einem Chatbot eingegeben bzw. eingefügt werden, kann das Datenlecks oder rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Mit der Firewall for AI von Cloudflare lässt sich die Preisgabe sensibler Daten jetzt aber erkennen, da damit eine Warnung und gegebenenfalls eine Blockierung erfolgt, bevor zusätzlicher Schaden angerichtet wird.

: Aufgrund der starken Verbreitung von KI werden heute überall Tools zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung im Arbeitsalltag verwendet. Es mag auf den ersten Blick harmlos erscheinen, doch wenn vertrauliche Firmendaten – beispielsweise von Geschäftsstrategien, Informationen zu Kunden oder internen Unterlagen – bei einem Chatbot eingegeben bzw. eingefügt werden, kann das Datenlecks oder rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Mit der Firewall for AI von Cloudflare lässt sich die Preisgabe sensibler Daten jetzt aber erkennen, da damit eine Warnung und gegebenenfalls eine Blockierung erfolgt, bevor zusätzlicher Schaden angerichtet wird. Ermitteln von Toxizität und Tonalität der von Mitarbeitenden oder Nutzern eingegeben Prompts oder abgefragten Themen : Wenn ein KI-Modell mit unangemessene Prompts oder Themen konfrontiert ist, liefert es unter Umständen falsche und irreführende Ergebnisse. AI Gateway von Cloudflare verfügt jetzt über eine Integration mit Llama Guard. Damit können Administratorinnen und Administratoren Regeln festlegen, die die Verarbeitung schädlicher Prompts verhindern und so die Integrität der Modelle in Einklang mit der beabsichtigten Verwendung gewährleisten.

: Wenn ein KI-Modell mit unangemessene Prompts oder Themen konfrontiert ist, liefert es unter Umständen falsche und irreführende Ergebnisse. AI Gateway von Cloudflare verfügt jetzt über eine Integration mit Llama Guard. Damit können Administratorinnen und Administratoren Regeln festlegen, die die Verarbeitung schädlicher Prompts verhindern und so die Integrität der Modelle in Einklang mit der beabsichtigten Verwendung gewährleisten. Entwickeln leistungsstarker und skalierbarer KI-Anwendungen ohne Beeinträchtigung der Sicherheit : Im aktuellen, durch starken Wettbewerb geprägten Geschäftsumfeld brauchen Unternehmen einfache, erschwingliche und sichere KI-Modelle. Mit GPU in mehr als 190 Städten rund um den Globus bietet Cloudflare Workers AI die leistungsstärkste Plattform auf dem Markt zur Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen. Damit lassen sich KI-Lösungen mit integrierter Sicherheit überall auf der Welt effizient und in Nutzernähe implementieren.

: Im aktuellen, durch starken Wettbewerb geprägten Geschäftsumfeld brauchen Unternehmen einfache, erschwingliche und sichere KI-Modelle. Mit GPU in mehr als 190 Städten rund um den Globus bietet Cloudflare Workers AI die leistungsstärkste Plattform auf dem Markt zur Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen. Damit lassen sich KI-Lösungen mit integrierter Sicherheit überall auf der Welt effizient und in Nutzernähe implementieren. Steigerung der Ausfallsicherheit von KI-Anwendungen : Von externen Anbietern erstellte oder intern entwickelte KI-Applikationen sind immer beliebtere Ziele für Angriffe und Missbrauch durch automatisierte Crawler und Nutzerinnen und Nutzer mit bösen Absichten. Die Cloudflare-Funktionen für Anwendungssicherheit und -performance unterbinden unerwünschten Zugriff und stoppen Angriffe auf die wichtigsten KI-Anwendungen von Unternehmen. Gleichzeitig wird der Traffic von Cloudflare an sein Ziel geleitet, verteilt und optimiert, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen.

Viele der heute führenden KI-Unternehmen nutzen Tools von Cloudflare, um Inferenzen und Unterhaltungen sowie den Austausch von Bildern und mehr in Echtzeit zu ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Modelle und Daten zu gewährleisten.

Alle in Cloudflare for AI enthaltenen Produkte sind jetzt allgemein verfügbar und unter https://www.cloudflare.com/de-de/lp/cloudflare-for-ai/ einsehbar. Eingehender über dieses Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

