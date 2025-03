Cloudflare ofrece Cloudflare for AI, un conjunto integral de herramientas para proteger la IA de las empresas a escala

San Francisco, CA, 19 de marzo de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, presentó hoy Cloudflare for AI, un conjunto de herramientas para brindar visibilidad, seguridad y control integrales para las aplicaciones de IA. desde la implementación hasta el uso y la protección contra el abuso. Ahora, los clientes de Cloudflare podrán protegerse de las amenazas más urgentes a las que se enfrentan los modelos de IA actuales, como el mal uso de las herramientas por parte de los empleados, las instrucciones tóxicas, la fuga de información de identificación personal (PII) y otras vulnerabilidades emergentes.

La IA está reconfigurando rápidamente las operaciones comerciales, lo que impulsa a las organizaciones a desarrollar e integrar de manera agresiva nuevos modelos en áreas críticas que afectan todo, desde cómo fijar el precio de los productos y reabastecer las estanterías de las tiendas de comestibles hasta analizar datos médicos y más. Al mismo tiempo, los modelos de IA se han vuelto más accesibles: las organizaciones de diferentes tamaños pueden aprovechar la tecnología de IA sin necesidad de hacer grandes inversiones. A medida que se generaliza la experimentación con la IA, surgen nuevos riesgos: los ciberdelincuentes apuntan a las aplicaciones de IA, mientras que los equipos de seguridad luchan por seguir el ritmo de la innovación. Las organizaciones que no utilizan ni implementan de forma segura los modelos de IA corren el riesgo de exponerse a ciberamenazas emergentes que podrían poner en riesgo sus operaciones principales y los datos de la empresa.

“En la próxima década, la estrategia de IA de una organización determinará su destino: los innovadores prosperarán y los que se resistan a la innovación desaparecerán. El concepto "muévete rápido y rompe cosas" se ha convertido en un mantra a medida que las organizaciones se apresuran a implementar nuevos modelos y experimentar con la IA para impulsar la innovación", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Pero a menudo falta un eslabón entre la experimentación y la seguridad. Cloudflare for AI permite a los clientes moverse tan rápido como quieran en cualquier dirección, con las protecciones necesarias para permitir una implementación y un uso rápidos de la IA. Resuelve las preocupaciones más urgentes de los clientes sin frenar la innovación".

Con Cloudflare for IA, las organizaciones se protegen de una serie de amenazas potenciales que pueden utilizarse como armas contra los modelos críticos de IA. Cloudflare puede ayudar a los clientes a hacer lo siguiente:

Descubrir todas las aplicaciones de IA en uso, tanto autorizadas como no autorizadas : los CISO ahora son responsables de proteger el uso de la IA en toda la red de su empresa. Pero a menudo, los equipos de seguridad no tienen la visibilidad necesaria para saber dónde se está utilizando la IA. Con Firewall for IA, Cloudflare ahora puede detectar y etiquetar automáticamente todas las aplicaciones de IA con facilidad. Una vez que se descubren, los equipos de seguridad pueden revisar e implementar las medidas necesarias para proteger el uso.

: los CISO ahora son responsables de proteger el uso de la IA en toda la red de su empresa. Pero a menudo, los equipos de seguridad no tienen la visibilidad necesaria para saber dónde se está utilizando la IA. Con Firewall for IA, Cloudflare ahora puede detectar y etiquetar automáticamente todas las aplicaciones de IA con facilidad. Una vez que se descubren, los equipos de seguridad pueden revisar e implementar las medidas necesarias para proteger el uso. Supervisar y gestionar cómo los empleados y los equipos utilizan la IA : desde la información de los clientes y los precios hasta la automatización y los recursos humanos, los modelos de IA se están aprovechando en una amplia variedad de equipos dentro de una organización. Sin embargo, una vez que la información confidencial de los clientes o de la empresa queda expuesta, resulta imposible recuperar el control y protegerla nuevamente de forma eficaz. Una vez configurado AI Gateway de Cloudflare, brinda visibilidad en todas las aplicaciones de IA de una organización y te permite recopilar información sobre las instrucciones y los patrones de uso.

: desde la información de los clientes y los precios hasta la automatización y los recursos humanos, los modelos de IA se están aprovechando en una amplia variedad de equipos dentro de una organización. Sin embargo, una vez que la información confidencial de los clientes o de la empresa queda expuesta, resulta imposible recuperar el control y protegerla nuevamente de forma eficaz. Una vez configurado AI Gateway de Cloudflare, brinda visibilidad en todas las aplicaciones de IA de una organización y te permite recopilar información sobre las instrucciones y los patrones de uso. Evitar que los empleados y usuarios filtren o envíen información confidencial : la adopción masiva de la IA significa que las personas están utilizando herramientas para aumentar la productividad y la eficiencia en sus tareas diarias. Aunque parezca inofensivo, pegar información confidencial de la empresa, como estrategias comerciales patentadas, información de clientes o documentos internos, en un bot de chat podría provocar fugas de datos o repercusiones legales. Las organizaciones ahora pueden usar Firewall for IA de Cloudflare para identificar las fugas de datos confidenciales, al alertarlas y potencialmente bloquearlas antes de que causen daños adicionales.

: la adopción masiva de la IA significa que las personas están utilizando herramientas para aumentar la productividad y la eficiencia en sus tareas diarias. Aunque parezca inofensivo, pegar información confidencial de la empresa, como estrategias comerciales patentadas, información de clientes o documentos internos, en un bot de chat podría provocar fugas de datos o repercusiones legales. Las organizaciones ahora pueden usar Firewall for IA de Cloudflare para identificar las fugas de datos confidenciales, al alertarlas y potencialmente bloquearlas antes de que causen daños adicionales. Detectar la toxicidad de las solicitudes, las opiniones y los temas enviados por empleados o usuarios : si se envían instrucciones o temas inapropiados a un modelo de IA, es posible que el modelo brinde resultados incorrectos y engañosos. AI Gateway de Cloudflare ahora se integra con Llama Guard para permitir que los administradores establezcan reglas para detener instrucciones dañinas y, en última instancia, mantengan la integridad de los modelos en línea con el uso previsto.

: si se envían instrucciones o temas inapropiados a un modelo de IA, es posible que el modelo brinde resultados incorrectos y engañosos. AI Gateway de Cloudflare ahora se integra con Llama Guard para permitir que los administradores establezcan reglas para detener instrucciones dañinas y, en última instancia, mantengan la integridad de los modelos en línea con el uso previsto. Desarrollar aplicaciones de IA eficaces y escalables sin comprometer la seguridad : en el panorama competitivo actual, las empresas necesitan ejecutar modelos de IA que sean sencillos, asequibles y seguros. Cloudflare Workers AI ofrece la plataforma más potente del mercado para crear e implementar aplicaciones de IA, con GPU en más de 190 ciudades de todo el mundo. Esto permite a las empresas implementar soluciones de IA de manera eficiente y cercana al usuario, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, con seguridad integrada.

: en el panorama competitivo actual, las empresas necesitan ejecutar modelos de IA que sean sencillos, asequibles y seguros. Cloudflare Workers AI ofrece la plataforma más potente del mercado para crear e implementar aplicaciones de IA, con GPU en más de 190 ciudades de todo el mundo. Esto permite a las empresas implementar soluciones de IA de manera eficiente y cercana al usuario, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, con seguridad integrada. Aumentar la resiliencia de las aplicaciones de IA : las aplicaciones de IA creadas por un proveedor, o aquellas desarrolladas internamente, son objetivos cada vez más populares de ataques y abusos de rastreadores automatizados y usuarios maliciosos. Las funciones de seguridad y rendimiento de las aplicaciones de Cloudflare detienen el acceso no deseado y los ataques a las aplicaciones de IA más críticas de las organizaciones. Al mismo tiempo, Cloudflare enruta, equilibra la carga y optimiza el tráfico para mejorar la fiabilidad.

Muchas de las principales empresas de IA en la actualidad confían en las herramientas de Cloudflare para ofrecer inferencias, imágenes, conversaciones y más en tiempo real, y al mismo tiempo garantizar la seguridad de sus modelos y datos.

Todos los productos incluidos en Cloudflare for AI ya están disponibles y se pueden encontrar en https://www.cloudflare.com/lp/cloudflare-for-ai/. Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

