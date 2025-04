Cloudflare erwirbt Outerbase, um die Datenbankfähigkeiten und die Agenten-Entwicklererfahrung auszubauen

San Francisco, Kalifornien, 7. April 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Connectivity Cloud, gab heute die Übernahme von Outerbase bekannt, einem Unternehmen für Entwicklerdatenbanken, das die Erfahrung der Entwicklerdatenbanken bei Cloudflare Workers drastisch verbessert. Mit dieser Übernahme wird die Entwicklung datenbankgestützter Anwendungen einfacher, sodass mehr Teams KI-fähige Full-Stack-Anwendungen auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare entwickeln und einsetzen können.

Datenbanken sind das A und O bei der Entwicklung jeder modernen Anwendung. Und angesichts des rasanten Wachstums von KI und KI-Agenten wird in den nächsten fünf Jahren mehr Software entwickelt werden als in den letzten 20 Jahren. Fast alle diese Anwendungen benötigen eine Datenbank, um den Kontext beizubehalten, Konversationen zu speichern und auf Daten zu reagieren. Wenn sichergestellt wird, dass diese Datenbanken schnell, einfach und in großem Umfang von Entwicklern und Entwicklerinnen aller Fachbereiche aufgebaut und verwaltet werden können, wird dies mehr Entwicklern und Entwicklerinnen helfen, diese Anwendungen auf Cloudflare zu erstellen.

„Unternehmen bemühen sich darum, KI-gestützte Anwendungen so produktiv, innovativ und wettbewerbsfähig wie möglich zu entwickeln. Unser Ziel ist es, es für jeden Entwickler bzw. jede Entwicklerin, unabhängig von Fachwissen, einfach und nutzerfreundlich zu machen, datenbankgestützte Anwendungen zu erstellen, die skalierbar sind“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Die Technologie und das Design-Know-how von Outerbase sind ein wichtiger Faktor, um diese verbesserte Entwicklererfahrung zu beschleunigen.“

Outerbase basiert selbst auf Cloudflare Workers, sodass die Technologie rasch direkt in Durable Objects, D1 und die Agents SDK von Cloudflare integriert werden kann, um benutzerfreundliche Schnittstellen und Frameworks für die Interaktion mit Daten und die Erstellung datenbankabhängiger Anwendungen bereitzustellen. Mit dieser Übernahme will Cloudflare den Datenzugriff demokratisieren und es Teams erleichtern, Datenbanken ohne umfangreiche SQL-Kenntnisse zu verwalten.

„Bei Outerbase war es schon immer unser Ziel, Entwicklerinnen und Entwicklern die Arbeit mit Daten zu erleichtern. Durch die Aufnahme in Cloudflare können wir das auch weiterhin machen, aber schneller und in viel größerem Maßstab,“ sagt Brandon Strittmatter, Mitgründer und CEO von Outerbase. „Wir haben Outerbase auf Cloudflare entwickelt, sodass sich dieser nächste Schritt ganz natürlich anfühlt. Jetzt können wir das, was wir entwickelt haben, zu einem Teil der Plattform selbst machen. Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit – nicht nur, was sie für das Team bedeutet, sondern auch, weil wir als Teil von Cloudflare die Art und Weise prägen werden, wie Menschen Entwicklertools und KI-Anwendungen entwickeln.“

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „forschen“, „planen“, „vorausschauen“, „könnte“ beabsichtigten“, „anvisieren“, „projizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „weiterhin“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die Effektivität der Entwicklerplattform von Cloudflare und anderer Produkttechnologien zu verstehen, einschließlich derer, die sich aus der Übernahme von Outerbase ergeben und von denen sich die Kunden von Cloudflare profitieren der Nutzung der Entwicklerplattform von Cloudflare und anderer Produkttechnologien, einschließlich der Übernahme von Outerbase, des möglichen Zeitpunkts des Abschlusses der Übernahme von Outerbase durch Cloudflare, der Pläne und Ziele von Cloudflare für sowie des Zeitpunkts der Integration von Produkten und Technologien von Outerbase und/oder damit verbundene Funktionen in die Entwicklerplattform von Cloudflare und die allgemeine Verfügbarkeit für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare Kunden, die technologische Entwicklung, zukünftige Betriebstätigkeit, Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEOs und anderer zu übermitteln. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder impliziert werden, unter anderem aufgrund der Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des Jahresberichts von Cloudflare im Formular 10-K, das am 20. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

