Cloudflare acquiert Outerbase afin d'étendre son expérience de développement de bases de données et d'agents

Paris, le 7 avril 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce l'acquisition d'Outerbase, une entreprise spécialisée dans les bases de données pour développeurs, afin d'améliorer considérablement l'expérience de conception destinée à ces derniers sur Cloudflare Workers. Grâce à cette acquisition, l'expérience de développement d'applications soutenues par des bases de données sera plus accessible. Elle permettra à davantage d'équipes de développer et de déployer des applications full-stack, soutenues par IA, sur le réseau mondial de Cloudflare.

Les bases de données sont essentielles au développement d'applications modernes. Dans un contexte de croissance rapide de l'IA et des agents IA, davantage de logiciels seront développés au cours des cinq prochaines années que lors des vingt dernières. Toutes ces applications ou presque auront besoin d'une base de données pour conserver le contexte, stocker les conversations et interagir avec les données. La possibilité de garantir que ces bases de données puissent être construites et gérées rapidement, facilement et à grande échelle, par des développeurs de tous horizons, permettra à un plus grand nombre de développeurs de concevoir ces applications sur Cloudflare.

« Les entreprises s'empressent de développer des applications soutenues par IA afin de maximiser leur productivité, leur capacité d'innovation et leur compétitivité. Notre objectif consiste à rendre cette démarche facile et accessible pour tous les développeurs, indépendamment de leur expertise, afin de leur permettre de concevoir des applications soutenues par des bases de données et capables d'évoluer », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. La technologie et l'expertise en matière de développement d'Outerbase constituent des facteurs importants de l'amélioration de cette expérience pour les développeurs. »

La technologie Outerbase est développée sur Cloudflare Workers afin de lui permettre d'être rapidement intégrée, de manière directe, aux solutions Durable Objects, D1 et au SDK Agents de Cloudflare. Elle proposera ainsi des interfaces et des frameworks faciles à utiliser pour interagir avec les données et développer des applications dépendantes des bases de données. Avec cette acquisition, Cloudflare aspire à démocratiser l'accès aux données et à faciliter la gestion des bases de données pour les équipes qui ne disposent pas d'une connaissance approfondie de SQL.

« Chez Outerbase, notre mission a toujours été de faciliter le travail avec les données pour les développeurs. Rejoindre Cloudflare nous permet de continuer à le faire, mais plus rapidement et à bien plus grande échelle, » explique Brandon Strittmatter, cofondateur et CEO d'Outerbase. « Nous avons développé Outerbase sur Cloudflare. Cette nouvelle étape semble donc naturelle. Nous pouvons désormais intégrer la solution que nous avons créée à la plateforme elle-même. Je suis absolument ravi de cette opportunité, non seulement pour ce qu'elle implique pour l'équipe, mais également, maintenant que nous faisons partie de Cloudflare, pour la manière dont nous allons définir comment les utilisateurs créent des outils pour développeurs et des applications IA. »

