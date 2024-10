Mit Cloudflare erlangen Content Creator die Kontrolle über ihre Inhalte zurück

San Francisco (Kalifornien), 23. September 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute KI-Überwachung vor: eine Reihe von Tools, mit denen Websites jeder Größe analysieren und steuern können, wie KI-Modelle ihre Inhalte nutzen. Website-Betreiber und Content Creator werden sich damit erstmals schnell und unkompliziert ein Bild davon machen können, wie Anbieter von KI-Modellen ihre Inhalte nutzen. Auf dieser Grundlage können sie selbst bestimmen, ob und in welcher Weise sie solchen Modellen Zugriff erlauben. Darüber hinaus entwickelt Cloudflare eine neue Funktion, mit der Content Creator zuverlässig einen fairen Preis für Inhalte festlegen können, die von KI-Unternehmen zum Training ihrer Modelle und für Retrieval Augmented Generation (RAG) verwendet werden.

Ob gemeinnützige Organisation, Medienhaus oder Privatperson – es dürfte viele Website-Betreiber überraschen, dass KI-Bots aller Art ihre Inhalte ohne Wissen oder Entschädigung der Urheberinnen und Urheber täglich tausende Male durchsuchen. Dadurch entsteht großen wie kleinen Akteuren ein beträchtlicher Schaden. Doch selbst, wenn sich Betreiber von Websites dessen bewusst sind: Eine technisch adäquate Möglichkeit, zu entscheiden, welche Art von Durchsuchungen durch Bots sie gestatten wollen, gibt es für sie bislang ebenso wenig wie einen einfachen Weg, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Damit wir als Gesellschaft auch weiterhin von der ganzen inhaltlichen Breite und Vielfalt des Internet profitieren können, werden Werkzeuge benötigt, mit denen Content Creator die Kontrolle zurückerlangen können.

„Durch KI werden sich Online-Inhalte grundlegend verändern. Wir alle müssen gemeinsam entscheiden, wie die Zukunft aussehen soll“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Content Creator und Website-Betreiber haben ein Recht darauf, Eigentum an ihren Inhalten geltend zu machen und über diese frei zu bestimmen. Andernfalls wird entweder die Qualität des Online-Angebots leiden oder hochwertige Inhalte werden nur noch gegen Bezahlung verfügbar sein. Unserer Meinung nach befähigen uns unsere Größe und unsere globale Infrastruktur, Websites, Verlagen und Content Creatorn die Werkzeuge und Standards bereitzustellen, mit denen sie die Kontrolle über ihren Beitrag zum Internet zurückerlangen und eine faire Vergütung aushandeln können, ohne dabei die Innovationsfähigkeit der Anbieter von KI-Modellen einzuschränken.“

Cloudflare möchte Content Creatorn mit KI-Überwachung Informations- und Mitsprachemöglichkeiten verschaffen. Damit am Ende alle profitieren, soll ein transparenter Austausch zwischen Websites, die sich mehr Kontrolle über den Umgang mit ihren Inhalten wünschen, und Anbietern von KI-Modellen, die neue Datenquellen benötigen, ermöglicht werden. Die aktuelle Produkteinführung soll Websites bei Folgendem unterstützen:

Automatische und kostenlose Kontrolle von KI-Bots: Der Bereich KI entwickelt sich rasant weiter. Demgegenüber brauchen viele Website-Betreiber Zeit, um zu verstehen und zu analysieren, wie sich KI-Bots auf ihr Traffic- oder Geschäftsaufkommen auswirken. Nicht wenigen kleinen Akteuren fehlen die Fähigkeiten oder Kapazitäten, um KI-Bots manuell zu blockieren. Ist dies aber mit einem Klick möglich, erlangen Content Creator die Kontrolle zurück.

Der Bereich KI entwickelt sich rasant weiter. Demgegenüber brauchen viele Website-Betreiber Zeit, um zu verstehen und zu analysieren, wie sich KI-Bots auf ihr Traffic- oder Geschäftsaufkommen auswirken. Nicht wenigen kleinen Akteuren fehlen die Fähigkeiten oder Kapazitäten, um KI-Bots manuell zu blockieren. Ist dies aber mit einem Klick möglich, erlangen Content Creator die Kontrolle zurück. Analysen des Zugriffs von KI-Bots auf Inhalte: Die Betreiber jeder Website, bei der Cloudflare eingesetzt wird, können ab sofort anhand von Analysen herausfinden, warum, wann und wie oft KI-Modelle auf ihre Inhalte zugreifen. Sie sind damit nun in der Lage, zwischen verschiedenen Bots unterscheiden – zum Beispiel zwischen textgenerierenden Bots, die noch die Quelle der von ihnen für die Erstellung einer Antwort verwendeten Daten angeben, und solchen, die Daten ohne Verweis auf den Urheber sammeln.

Die Betreiber jeder Website, bei der Cloudflare eingesetzt wird, können ab sofort anhand von Analysen herausfinden, warum, wann und wie oft KI-Modelle auf ihre Inhalte zugreifen. Sie sind damit nun in der Lage, zwischen verschiedenen Bots unterscheiden – zum Beispiel zwischen textgenerierenden Bots, die noch die Quelle der von ihnen für die Erstellung einer Antwort verwendeten Daten angeben, und solchen, die Daten ohne Verweis auf den Urheber sammeln. Besserer Schutz der Rechte bei Verhandlungen mit Modell-Anbietern: Eine wachsende Zahl von Websites trifft direkt mit Modell-Betreibern Abkommen zur Lizenzierung des KI-Trainings und der Abschöpfung von Inhalten gegen Bezahlung. Unter der „KI-Überwachung“-Registerkarte von Cloudflare finden sich künftig Analysen der Kennzahlen, die üblicherweise bei solchen Verhandlungen herangezogen werden, etwa die Crawling-Rate für eine gesamte Seite oder für bestimmte Abschnitte. Cloudflare wird außerdem Muster-Nutzungsbedingungen erstellen, die Content Creator zum Schutz ihrer Rechte bei ihren Websites einbinden können.

Eine wachsende Zahl von Websites trifft direkt mit Modell-Betreibern Abkommen zur Lizenzierung des KI-Trainings und der Abschöpfung von Inhalten gegen Bezahlung. Unter der „KI-Überwachung“-Registerkarte von Cloudflare finden sich künftig Analysen der Kennzahlen, die üblicherweise bei solchen Verhandlungen herangezogen werden, etwa die Crawling-Rate für eine gesamte Seite oder für bestimmte Abschnitte. Cloudflare wird außerdem Muster-Nutzungsbedingungen erstellen, die Content Creator zum Schutz ihrer Rechte bei ihren Websites einbinden können. Festlegung fairer Preise für das Durchsuchen und Nutzen von Inhalten für reibungslose Verhandlungen (in Arbeit): Vielen Website-Eigentümern – vom zukunftsorientierten Konzern bis hin zur ambitionierten Bloggerin – fehlt es an Ressourcen, Hintergrundwissen oder Fachkenntnissen zum Aushandeln von Einmal-Verträgen, wie sie etwa größere Verlage mit Anbietern von KI-Modellen abschließen. Die KI-Modell-Betreiber wiederum verfügen nicht über die Kapazitäten, solche Verhandlungen mit jedem einzelnen Website-Eigentümer zu führen, der an sie herantritt. In Zukunft werden selbst die größten Content Creator von den reibungslos funktionierenden Preissetzungs- und Transaktionsabläufen profitieren können, die Cloudflare ermöglicht. Auf diese Weise werden Modell-Betreiber ganz leicht neue Inhalte zum Durchsuchen finden, auf die sie andernfalls keinen Zugriff hätten. Content-Anbieter wiederum werden in die Lage versetzt, die Kontrolle zurückzuerlangen und sicherzustellen, dass sie für die von ihnen geschaffenen Inhalte in angemessener Weise vergütet werden.

Wenn Sie bereits Kundin oder Kunde von Cloudflare sind, können Sie unter der Registerkarte „AI“ im Dashboard schon jetzt Analysedaten für Ihre Website aufrufen und Bots in die Schranken weisen. Website-Betreiber können sich unter https://www.cloudflare.com/lp/ai-value-tool-waitlist/ auf eine Warteliste für den Zugang zur Beta-Version der Preisfestlegungsfunktion eintragen lassen.

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt blockiert Cloudflare für seine Kunden täglich Milliarden von Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

