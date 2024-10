Cloudflare ayuda a los creadores de contenido a recuperar el control de su contenido a partir de bots de IA

San Francisco, CA, 23 de septiembre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud anunció hoy Auditoría de IA, un set de herramientas para ayudar a los sitios web de cualquier tamaño a analizar y controlar cómo los modelos de inteligencia artificial (IA) utilizan su contenido. Por primera vez, los sitios web y los creadores de contenido podrán comprender de manera rápida y fácil cómo los proveedores de modelos de IA están utilizando su contenido, y luego podrán controlar si los modelos pueden acceder a estos, y cómo lo pueden hacer. Además, Cloudflare está desarrollando una nueva función mediante la cual los creadores de contenido pueden establecer un precio razonable por el contenido que es utilizado por las empresas de IA para el entrenamiento del modelo y la generación mejorada por recuperación (RAG).

Los propietarios de sitios web, ya sean de empresas con fines de lucro, medios de comunicación o publicaciones de noticias, o pequeños sitios personales, pueden sorprenderse al saber que bots de IA de todo tipo están escaneando su contenido miles de veces por día sin que el creador de contenido sepa y sin ser compensado, lo que causa una destrucción de valor significativa para empresas grandes y pequeñas. Incluso cuando los propietarios de sitios web saben cómo los bots de IA están utilizando su contenido, no cuentan con sistemas sofisticados para determinar qué escaneo permitir ni con un sistema simple para tomar medidas. Para que la sociedad se siga beneficiando de la cantidad y la diversidad del contenido de Internet, los creadores de contenido necesitan herramientas para recuperar el control.

“La IA cambiará radicalmente el contenido en línea, y todos debemos decidir en forma conjunta cómo será el futuro”, comentó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Los creadores de contenido y los propietarios de sitios web de todos los tamaños merecen tener la propiedad y recuperar el control de su contenido. Si no es así, la calidad de la información en línea se deteriorará o estará exclusivamente a disposición de quienes la paguen. Con la escala y la infraestructura global de Cloudflare, creemos que podemos brindar herramientas y establecer estándares para que los sitios web, los editores y los creadores de contenido puedan recuperar el control y recibir una compensación razonable por su contribución a Internet, y seguir permitiendo la innovación a los proveedores de modelos de IA".

Con Auditoría de IA, Cloudflare tiene como objetivo brindar información a los creadores de contenido y recuperar el control, para que haya un intercambio transparente entre los sitios web que quieren tener un mayor control de su contenido y los proveedores de modelos de IA que necesitan fuentes de datos nuevas, y todos se beneficien. Con este anuncio, Cloudflare tiene la intención de ayudar a todos los sitios web en lo siguiente:

Controlar de manera automática los bots de IA, gratis: la IA es un espacio que evoluciona rápidamente, y muchos propietarios de sitios web necesitan tiempo para comprender y analizar cómo los bots de IA están afectando su tráfico o su empresa. Muchos sitios pequeños no tienen la capacidad ni el ancho de banda para bloquear manualmente los bots de IA. La capacidad de bloquear todos los bots de IA con un solo clic permite que los creadores de contenido recuperen el control.

la IA es un espacio que evoluciona rápidamente, y muchos propietarios de sitios web necesitan tiempo para comprender y analizar cómo los bots de IA están afectando su tráfico o su empresa. Muchos sitios pequeños no tienen la capacidad ni el ancho de banda para bloquear manualmente los bots de IA. La capacidad de bloquear todos los bots de IA con un solo clic permite que los creadores de contenido recuperen el control. Hacer análisis para ver cómo los bots de IA acceden a su contenido: todos los sitios que usan Cloudflare ahora tienen acceso a análisis para comprender porqué, cuándo y con qué frecuencia los modelos de IA acceden a sus sitios web. Los propietarios de sitios web ahora pueden distinguir los bots – por ejemplo, los bots de texto generativos que reconocen la fuente de datos que usan al generar una respuesta vs. los bots que extraen datos sin reconocer la fuente.

todos los sitios que usan Cloudflare ahora tienen acceso a análisis para comprender porqué, cuándo y con qué frecuencia los modelos de IA acceden a sus sitios web. Los propietarios de sitios web ahora pueden distinguir los bots – por ejemplo, los bots de texto generativos que reconocen la fuente de datos que usan al generar una respuesta vs. los bots que extraen datos sin reconocer la fuente. Proteger mejor sus derechos al negociar con los proveedores de modelos: cada vez son más los sitios que están firmando acuerdos directamente con los proveedores de modelos para darle un permiso para entrenar y extraer contenido a cambio de un pago. La pestaña Auditoría de IA de Cloudflare brindará un análisis avanzado para comprender las métricas que se usan comúnmente en estas negociaciones, como los índices de rastreo para ciertas secciones o la página entera. Cloudflare también ofrecerá términos del servicio que cada creador de contenido puede agregar a los sitios para proteger legalmente sus derechos.

cada vez son más los sitios que están firmando acuerdos directamente con los proveedores de modelos para darle un permiso para entrenar y extraer contenido a cambio de un pago. La pestaña Auditoría de IA de Cloudflare brindará un análisis avanzado para comprender las métricas que se usan comúnmente en estas negociaciones, como los índices de rastreo para ciertas secciones o la página entera. Cloudflare también ofrecerá términos del servicio que cada creador de contenido puede agregar a los sitios para proteger legalmente sus derechos. Establecer un precio razonable por el derecho de escanear contenido y negociar de manera eficiente (en desarrollo): muchos propietarios de sitios, ya sean grandes empresas del futuro o un blog individual de alta calidad, no cuentan con los recursos, el contexto o la experiencia para negociar los acuerdos que las editoriales más grandes están firmando con los proveedores de modelos de IA, y los proveedores de modelos de IA no cuentan con el ancho de banda para hacer esto con cada sitio que se contacta con ellos. En el futuro, incluso los mayores creadores de contenido se beneficiarán de la manera eficiente en que Cloudflare establece precios y flujos de transacciones, lo que permitirá que los proveedores de modelos encuentren fácilmente contenido nuevo para escanear que de otro modo estaría bloqueado, y los creadores de contenido podrán tener el control y recibir un pago por el valor que crean.

Los clientes actuales de Cloudflare pueden acceder a la pestaña IA desde su panel de control para revisar los análisis de sus sitios y comenzar a controlar ya los bots de IA. Los propietarios de los sitios pueden visitar https://www.cloudflare.com/lp/ai-value-tool-waitlist/ y unirse a una lista de espera para participar en la versión beta para las funciones de fijación de precios.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, se pueden identificar proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "será", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", "tiene la intención", "objetivo", "proyecto", "contempla", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continúa", o la forma negativa de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y la efectividad de Auditoría de IA y otras funciones relacionadas, otros productos y tecnología de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare a partir del uso de Auditoría de IA y funciones relacionadas, otros productos y tecnología de Cloudflare, el plazo en que Auditoría de IA o alguna de sus funciones relacionadas sean desarrolladas y estén generalmente disponibles para los clientes actuales y potenciales de Cloudflare, el desarrollo tecnológico, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 1 de agosto de 2024, así como otras presentaciones que Cloudflare haga de vez en cuando ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2024 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.