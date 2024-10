Cloudflare aide les créateurs de contenu à reprendre le contrôle de leur production vis-à-vis des bots IA

Paris, le 23 septembre 2024 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce Audit IA, un nouvel ensemble d'outils conçu pour aider les sites web de toutes les tailles à analyser et contrôler la manière dont les modèles d'intelligence artificielle (IA) utilisent leur contenu. Pour la première fois, les créateurs de sites web et de contenu pourront rapidement et facilement comprendre comment les fournisseurs de modèles IA utilisent leur production, avant de reprendre le contrôle des autorisations d'accès au contenu et de la manière dont ces modèles peuvent y accéder. Cloudflare est en outre en train de développer une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle les créateurs de contenu pourront définir en toute fiabilité un juste prix pour leur contenu utilisé par les entreprises d'IA à des fins d'entraînement de leurs modèles et de génération augmentée par récupération (Retrieval Augmented Generation, RAG).

Qu'il s'agisse d'entreprises à but lucratif, de sites d'information ou de pages personnelles, les propriétaires de sites web peuvent être surpris d'apprendre que des bots IA de tous les types analysent leur contenu des milliers de fois chaque jour sans que le créateur de contenu le sache ou en soit compensé. Cette situation entraîne une destruction de valeur considérable pour toutes les entreprises, grandes et petites. Les propriétaires de sites manquent d'un moyen sophistiqué de déterminer le contenu qu'ils sont disposés à voir analysé et d'un moyen simple de prendre des mesures, même lorsqu'ils ont conscience de la manière dont les bots IA utilisent leur contenu. Pour que la société puisse continuer à bénéficier de la profondeur et de la diversité du contenu proposé sur Internet, les créateurs ont besoin d'outils pour reprendre le contrôle de leur production.

« L'IA va modifier le contenu en ligne de manière spectaculaire et nous devons décider tous ensemble à quoi va ressembler son avenir », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Les créateurs de contenu et les propriétaires de sites web de toutes les tailles méritent de détenir et d'exercer un contrôle sur leur production. Dans le cas contraire, la qualité des informations en ligne se détériorera ou sera exclusivement disponible derrière un service payant. Grâce à l'échelle et à l'infrastructure mondiale de Cloudflare, nous pensons pouvoir proposer les outils et définir les normes grâce auxquels les sites web, les éditeurs et les créateurs de contenu pourront exercer un contrôle et demander une juste rémunération pour leur contribution à Internet, tout en permettant aux fournisseurs de modèles IA d'innover. »

Avec Audit IA, Cloudflare cherche à fournir des informations aux créateurs de contenu et à leur permettre de reprendre le contrôle afin de mettre en place un échange transparent entre les sites web qui souhaitent exercer davantage de contrôle sur leur production et les fournisseurs de modèles IA, toujours à la recherche de sources de données fraîches. Chaque partie restera ainsi bénéficiaire. Avec cette annonce, Cloudflare se donne pour objectif d'aider tous les sites web à :

Contrôler automatiquement les bots IA, gratuitement : l'IA est un univers en évolution rapide. Or, de nombreux propriétaires de sites web ont besoin de temps pour comprendre et analyser de quelle manière ces bots affectent leur trafic ou leur activité. De nombreux sites de petite taille ne disposent pas des compétences ou de la bande passante nécessaires pour bloquer manuellement les bots IA. La capacité de bloquer l'ensemble de ces derniers en un clic permettra aux créateurs de contenu de reprendre le contrôle.

l'IA est un univers en évolution rapide. Or, de nombreux propriétaires de sites web ont besoin de temps pour comprendre et analyser de quelle manière ces bots affectent leur trafic ou leur activité. De nombreux sites de petite taille ne disposent pas des compétences ou de la bande passante nécessaires pour bloquer manuellement les bots IA. La capacité de bloquer l'ensemble de ces derniers en un clic permettra aux créateurs de contenu de reprendre le contrôle. Tirez parti des analyses pour découvrir comment les bots IA accèdent au contenu des créateurs : chaque site utilisant Cloudflare a maintenant accès à des outils d'analyse permettant de comprendre pourquoi, quand et à quelle fréquence les modèles IA accèdent à leur contenu. Les propriétaires de sites peuvent désormais faire une distinction entre les bots (par exemple, entre les bots générateurs de texte qui créditent toujours la source des données qu'ils utilisent lorsqu'ils génèrent une réponse, par rapport aux bots qui extraient des données sans les attribuer ou les créditer à quiconque).

chaque site utilisant Cloudflare a maintenant accès à des outils d'analyse permettant de comprendre pourquoi, quand et à quelle fréquence les modèles IA accèdent à leur contenu. Les propriétaires de sites peuvent désormais faire une distinction entre les bots (par exemple, entre les bots générateurs de texte qui créditent toujours la source des données qu'ils utilisent lorsqu'ils génèrent une réponse, par rapport aux bots qui extraient des données sans les attribuer ou les créditer à quiconque). Mieux protéger leurs droits lors de la négociation avec des fournisseurs de modèles : un nombre croissant de sites signent des accords directement avec les fournisseurs de contenu afin de concéder une licence à des fins d'entraînement et de récupération de contenu en échange d'un paiement. L'onglet Audit IA de Cloudflare proposera des outils d'analyse avancés pour comprendre les indicateurs couramment utilisés lors de ces négociations, comme le taux d'exploration (crawl rate) de certaines sections ou de la page entière. Cloudflare modélisera également des conditions d'utilisation que chaque créateur de contenu pourra ajouter à ses sites afin de protéger juridiquement ses droits.

un nombre croissant de sites signent des accords directement avec les fournisseurs de contenu afin de concéder une licence à des fins d'entraînement et de récupération de contenu en échange d'un paiement. L'onglet Audit IA de Cloudflare proposera des outils d'analyse avancés pour comprendre les indicateurs couramment utilisés lors de ces négociations, comme le taux d'exploration (crawl rate) de certaines sections ou de la page entière. Cloudflare modélisera également des conditions d'utilisation que chaque créateur de contenu pourra ajouter à ses sites afin de protéger juridiquement ses droits. Définir un juste prix pour le droit d'analyser le contenu et de réaliser des transactions de manière transparente (en développement) : qu'il s'agisse de futures grandes entreprises à venir ou d'un blog individuel de qualité, de nombreux propriétaires de sites ne disposent pas des ressources, du contexte ou de l'expertise nécessaires pour négocier les accords ponctuels que les plus gros éditeurs signent avec les fournisseurs de modèles IA. De même, ces derniers ne disposent pas de la bande passante nécessaire pour conclure ce type d'accord avec tous les sites qui les contactent. À l'avenir, même les plus gros créateurs de contenu pourront bénéficier du processus d'établissement de prix et de transaction fluide proposé par Cloudflare. Ce dernier permettra ainsi aux fournisseurs de modèles de trouver plus facilement des données fraîches à analyser (qui auraient été autrement bloquées), tandis que les fournisseurs de contenu pourront reprendre le contrôle sur leur production et être payés pour la valeur qu'ils créent.

Nous invitons les clients Cloudflare existants à se rendre dans l'onglet IA de leur tableau de bord dès aujourd'hui pour passer en revue les analyses de leurs sites et commencer à contrôler les bots IA. Les propriétaires de sites peuvent se rendre sur https://www.cloudflare.com/lp/ai-value-tool-waitlist/ pour rejoindre la liste d'attente permettant de participer à la bêta des fonctionnalités d'établissement de prix.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par les organismes à but non lucratif, les groupes d'assistance humanitaire et les administrations du monde entier.

Pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, rendez-vous sur https://radar.cloudflare.com.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité d'Audit IA et de ses fonctionnalités associées, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages liés à l'utilisation d'Audit IA et de ses fonctionnalités associées, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, pour les clients Cloudflare, le moment auquel Audit IA ou n'importe laquelle de ses fonctionnalités associées sera développée et rendue disponible en version bêta, ou mise en disposition générale, pour l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, les futures tendances du marché, de même que les commentaires formulés par le CEO de Cloudflare et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-Q déposé le 1er août 2024, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2024 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.