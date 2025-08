Erweiterte Cloudflare-Funktionen zum Schutz vor neuen Bedrohungen mit Defensive AI

San Francisco (Kalifornien), 4. März 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute Defensive AI vor. Mit dieser Lösung können Unternehmen den zahlreichen mit neuen Technologien einhergehenden Gefahren eine maßgeschneiderte Strategie entgegensetzen. Kriminelle sind gerade dabei, die Möglichkeiten KI-gestützter Angriffe auszuloten. Sie machen sich diese Technologie zunutze, um raffinierten Betrug mittels Phishing durchzuführen, Schadcode zu verfassen und die Schlagkraft von Angriffen auf wichtige Geschäftsbereiche zu verstärken. Defensive AI von Cloudflare entwickelt anhand der einzigartigen Muster des Datenverkehrs eines Unternehmens Abwehrmaßnahmen nach Maß für den Schutz wichtiger Anwendungen und gesamter Netzwerke. Damit sind die Verteidiger den Angreifern immer einen Schritt voraus.

Was unter „Kronjuwelen“ und Geschäftsgeheimnissen zu verstehen ist, kann sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Doch in jedem Fall erfordert ihr Schutz hochflexible Sicherheitsstrategien. KI birgt für Unternehmen enormes Potenzial. Sie erlaubt es Angreifern aber auch, schnell ihre Schlagkraft zu erhöhen. Deshalb sind Einheitslösungen für IT-Sicherheit inzwischen überholt. Wenden Unternehmen jedoch ein individuelles Sicherheitskonzept unter Einbeziehung ihrer speziellen Traffic-Muster an, kann das Kräfteverhältnis in der Cybersicherheit wieder zugunsten der Verteidiger verschoben werden.

„Man kommt heute nicht mehr daran vorbei, KI mit KI zu bekämpfen. Das A und O ist dabei eine individuelle Strategie für den schnellen und maßstabsgerechten Schutz von Daten und die Abwehr komplexer Bedrohungen unter Berücksichtigung der speziellen Angriffsfläche des betroffenen Unternehmens“, so Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Defense AI erfasst die ‚normalen Parameter' der Umgebung eines Kunden und wehrt Bedrohungen ab. Dadurch erhöht sich die Widerstandsfähigkeit des Systems. Das verschafft den Verteidigern einen entscheidenden Vorteil, um in der heutigen Zeit ihren Gegnern immer einen Schritt voraus zu sein.“

Die KI-Modelle von Cloudflare untersuchen beim Einsatz von Defensive AI die individuellen Traffic-Muster eines Kunden und entwickeln auf dieser Grundlage eine speziell auf die Umgebung dieses Unternehmens zugeschnittene Abwehrstrategie. Das erlaubt Kunden:

Schutz des modernen Web: API sind für 57 Prozent des gesamten dynamischen Datenverkehrs im Internet verantwortlich und bilden die Grundlage der meisten beliebten Anwendungen und Dienste für Unternehmen. Cloudflare arbeitet gerade an der Entwicklung von API Anomaly Detection. Diese Lösung wird zur Abwehr von Angriffen beitragen, mit denen Anwendungen geschädigt, Konten gekapert oder Daten ausgeschleust werden sollen. Sie wird KI einsetzen, um das Verhalten innerhalb einer Applikation zu erfassen und eine Sequenz gutartiger Anfragen im Zeitverlauf zu modellieren. Das daraus hervorgehende Traffic-Modell wird dann zur Erkennung von Angriffen dienen, die vom „normalen" Verhalten abweichen und als Barriere für potenziell schädliche Aktivitäten fungieren.

Absicherung des größten Bedrohungsvektors: E-Mails: Neun von zehn Cyberangriffen beginnen mit Phishing-Betrug. Wesentlich zur Gewährleistung der Cyberresilienz ist daher eine Minderung des mit E-Mails einhergehenden Risikos. Die Cloudflare-Lösung Cloud Email Security ist Angreifern einen Schritt voraus, weil sie KI-Modelle darauf trainiert, verschiedene Bestandteile einer Nachricht zu identifizieren und verdächtige Inhalte zu kennzeichnen. Herkömmliche E-Mail-Sicherheitsdienste sind aufgrund der Zunahme KI-gestützter Angriffe nicht mehr auf der Höhe der Zeit, weil Kriminelle inzwischen so gut wie oder völlig fehlerfreie Phishing-E-Mails erstellen können. Angesichts der steten Weiterentwicklung generativer KI und anderer Trends analysieren Cloudflare-Modelle sämtliche Aspekte eines Phishing-Angriffs, von denen sich viele andere schwerer verschleiern lassen.

Neutralisierung der gewollt oder ungewollt von Mitarbeitenden ausgehenden Gefahren: Fast die Hälfte der Vorfälle, die auf Bedrohungen aus dem Inneren zurückgehen, betreffen einen oder eine Beschäftigte mit privilegierten Zugriffsrechten für Unternehmensressourcen. Dies macht deutlich, wie wichtig die Anwendung eines Zero Trust-Konzepts ist. Mit Cloudflare Gateway können Kunden eine Art Standard für das Verhalten der Firmennutzer und -ressourcen, auf die zugegriffen werden, definieren. Dann wird alles gemeldet oder herausgefiltert, was auf dieser Grundlage als gefährlich und nicht genehmigt eingestuft wird. Das erlaubt eine Bewertung sowohl der Nutzer selbst als auch der intern verwalteten oder externen Ressourcen, auf die ein Unternehmen zugreift.

Cloudflare denkt IT-Sicherheit neu und bekämpft KI mit KI. Junge Technologien entwickeln sich weiter und es entstehen neue Tools. Dank Cloudflare können Unternehmen diese Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung ergreifen, ohne sich zusätzlichen Gefahren auszusetzen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste konsolidierte Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools am Markt. Mit dieser Lösung kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

