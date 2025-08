Cloudflare amplía sus capacidades para proteger a las organizaciones de las amenazas emergentes con IA Defensiva

San Francisco, CA, 4 de marzo de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder de conectividad cloud, anunció hoy la IA Defensiva, un enfoque personalizado para proteger a las organizaciones de la nueva ola de riesgos que se presentan con las tecnologías emergentes. Los ciberdelincuentes han comenzado a probar con éxito los límites de los ataques impulsados con IA que usan el poder de la IA para lanzar sofisticadas estafas de phishing, ayudan a escribir códigos maliciosos y optimizar sus ataques a funciones comerciales críticas. Aprovechando los patrones de tráfico únicos de una organización, la IA Defensiva de Cloudflare se mantiene un paso adelante de los ciberdlincuentes al brindar mitigaciones que protegen aplicaciones críticas y redes completas.

Los recursos más preciados y los secretos comerciales de las organizaciones varían, y para protegerlos, necesitan estrategias de seguridad sumamente ágiles. El tremendo potencial de la IA para las organizaciones también permite que los ciberdelincuentes aumenten rápidamente su efectividad y hagan que los sistemas de seguridad universal se vuelvan obsoletos.La adopción de un enfoque personalizado con respecto a la seguridad – que analiza los patrones de tráfico propios de una organización – tiene el poder de inclinar la ciberseguridad en favor del sistema de protección.

"Luchar contra la IA con IA ahora es algo no negociable. Y un enfoque personalizado para proteger los datos y defenderlos de amenazas complejas que son exclusivas de la superficie de ataque de una organización, de manera rápida y a escala, es fundamental", afirmó Matthew Prince, director general y cofundador en Cloudflare. “Al comprender los 'puntos de referencia normales' en el entorno de un cliente y mitigar las amenazas que permiten una mayor resiliencia, la IA Defensiva es el perímetro crucial que se necesita para mantener la ventaja con respecto a los adversarios en la actualidad”.

Con la IA Defensiva, los modelos de IA de Cloudflare analizan patrones específicos de tráfico del cliente, lo que brinda a esa organización una estrategia de defensa adaptada especialmente a su entorno que permite a los clientes hacer lo siguiente:

Proteger la red moderna : las API comprenden el 57 % de todo el tráfico dinámico de la red y respaldan las aplicaciones y servicios más populares para las empresas. Cloudflare está desarrollando una detección de anomalías de las API que ayudará a evitar los ataques diseñados para dañar las aplicaciones, apoderarse de cuentas o filtrar datos. Aprovechará la IA para aprender el comportamiento de una aplicación y crear un modelo del aspecto que tiene una secuencia de buenas solicitudes en el transcurso del tiempo. El modelo de tráfico resultante se utiliza para identificar ataques que se desvían del comportamiento "normal" – actuando como barrera de protección que ayuda a detener actividades maliciosas potenciales.

Cloudflare ha rediseñado la seguridad para aprovechar la IA en la lucha contra la IA. A medida que la tecnología emergente evoluciona y se desarrollan nuevas herramientas, Cloudflare se posiciona para permitir que las organizaciones adopten estas mejoras de productividad sin exponerse a casos de uso maliciosos.

