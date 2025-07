Cloudflare erhält CISA-Vertrag für Registrar- und autoritative DNS-Dienste

San Francisco (Kalifornien), 13. Januar 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, hat mit der US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) einen Vertrag im Wert von 7,2 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung von Registrar- und autoritativen DNS-Diensten für die staatliche Top Level Domain (TLD) .gov abgeschlossen.

„Dank des Internets ist die Regierung der Vereinigten Staaten für die Bürger des Landes besser zugänglich als jemals zuvor: ob diese nun einen Pass beantragen, sich über Empfehlungen bezüglich Gesundheitsschutz und Sicherheit ihrer Gemeinde informieren oder eine[n] Abgeordnete[n] kontaktieren möchten“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Um Vertrauen hinsichtlich aller Aktivitäten in Verbindung mit der Domain .gov zu schaffen, ist die Verfügbarkeit eines zuverlässigen und sicheren DNS für Behörden von maßgeblicher Bedeutung. Dass wir für die gemeinsame Arbeit an diesem Ziel ausgewählt wurden, ist ein Beleg für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Cloudflare-Netzwerks.“

Die CISA fungiert in den USA als Risikoberatung und arbeitet gemeinsam mit Partnern am Schutz vor aktuellen Bedrohungen und an der Entwicklung einer sichereren und robusteren Architektur für die Zukunft. Sie entwickelt die Abwehr des Landes gegen Cyberangriffe durch die Bereitstellung von entsprechenden Sicherheitstools, Vorfallreaktionsfunktionen und Bewertungsdiensten zum Schutz der staatlichen IT des Landes, der einzelnen Bundesstaaten und lokaler Partner, sowie von Systemen zur Unterstützung kritischer Dienste auf nationaler Ebene.

DNS ist ein Kerndienst des Web, der das Fundament für die Sicherheit der darauf aufbauenden Anwendungen bildet. Die CISA hat sich an Cloudflare gewandt, damit wir Registrar- und hochverfügbare DNS-Services bereitstellen, mit denen die Widerstandsfähigkeit der Domain .gov gestärkt und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der betreffenden Nutzer vereinfacht werden können. Die .gov-Domains werden US-amerikanischen Regierungsorganisationen von der CISA kostenlos zur Verfügung gestellt. Doch damit eine solche Domain über das Internet erreicht werden kann, ist es mit einer Registrierung nicht getan. DNS-Diensten leiten Besucher zu der Website. Die TLD-Registrierung und DNS-Dienste für .gov stehen allen Regierungsorganisatitonen in den USA zur Verfügung.

Im Rahmen dieses Vertrags wird Cloudflare verwaltete Nameserver für die Zone .gov und Hosting mit autoritativem DNS für Domain-Namen mit .gov bereitstellen. Folgende Ziele der CISA werden von Cloudflare unterstützt:

Verringerung der Angriffsfläche von Infrastruktur und Regierungsorganisationen mit Verbindung zu .gov

Automatisierung sensibler Teile der DNS-Sicherheitsverwaltung, Erstellung von DNS-Einträgen, die es per Standardeinstellung schwer machen, sich via E-Mail als staatlicher Vertreter auszugeben, sowie die Bereitstellung neuer Funktionen

Besserer Überblick zur leichteren Erkennung bestimmter Probleme mit DNS-Ökosystemen, um diesen vorbeugen zu können und nicht erst im Nachhinein auf sie zu reagieren

Cloudflare hat vor Kurzem die FedRAMP-Autorisierung der mittleren Stufe erlangt und ist nun als Anbieter auf dem FedRAMP-Marktplazt vertreten. Wir stellen mehr als 40 Bundesbehörden der Vereinigten Staaten Services im Bereich IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit über unser weltumspannendes Netzwerk zur Verfügung. Im Jahr 2021 hat die CISA begonnen, Cloudflare für den Einsatz einer schützenden DNS-Namensauflösung bei allen dem „Federal Civilian Executive Branch“ (FCEB) angehörenden Behörden zu nutzen. Cloudflare verfolgt das Ziel, kritische Dienste der Regierung zu unterstützen, wozu auch die Wahlinfrastruktur des Landes gehört. Im Rahmen unseres Projekts „Athenian“ stellen wir für Wahlbeauftragte auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene entsprechende Services kostenlos bereit.

