Cloudflare remporte un contrat avec la CISA pour la fourniture de services de registre et de DNS (système de noms de domaine) de référence

San Francisco, Californie (États-Unis), le 13 janvier 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le spécialiste des solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité contribuant à bâtir un Internet meilleur, s'est vu décerner par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA, l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures), un contrat de 7,2 millions de dollars portant sur la fourniture de services de registre et de DNS de référence au domaine de premier niveau (Top Level Domain, TLD) .gov.

« L'Internet a rendu le gouvernement des États-Unis plus accessible que jamais aux administrés, que ces derniers cherchent à déposer une demande de passeport, à en apprendre plus sur les recommandations d'hygiène et de sécurité en vigueur dans leurs collectivités ou à contacter un de leurs représentants. Le fait de disposer d'un DNS fiable et sécurisé pour les agences gouvernementales est essentiel pour inspirer la confiance envers l'ensemble de l'activité .gov. La collaboration du gouvernement avec nos services afin d'atteindre cet objectif témoigne d'ailleurs de la fiabilité et de la sécurité du réseau Cloudflare. », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare

Véritable conseiller en risque de la nation, la CISA travaille avec ses partenaires pour protéger les États-Unis contre les menaces d'aujourd'hui, mais aussi dans le but de bâtir une infrastructure plus sécurisée et plus résiliente pour l'avenir. La CISA développe la capacité du pays à se défendre contre les cyberattaques en proposant des outils de cybersécurité, des fonctionnalités de réponse aux incidents et des services d'évaluation conçus pour préserver les partenaires informatiques fédéraux, aussi bien parmi les entreprises, qu'à l'échelle de l'État ou à l'échelon local, de même que les systèmes qui soutiennent les fonctions vitales de la nation.

Service Internet essentiel, le DNS s'avère fondamental à la sécurité des applications qui s'appuient dessus. En réponse à un besoin manifeste, la CISA a fait appel à Cloudflare pour la fourniture des services de registre et de DNS hautement disponibles, mais aussi capables de renforcer la résilience et de simplifier les opérations de sécurité pour les utilisateurs des domaines .gov. L'agence met les domaines .gov à disposition gratuite des organisations gouvernementales basées aux États-Unis. Mais la seule inscription d'un domaine ne suffit pas pour bénéficier d'une présence en ligne, car les services DNS servent à guider les visiteurs vers le site. Le registre TLS et les services DNS .gov sont accessibles à tous les services gouvernementaux officiels situés aux États-Unis.

Dans le cadre de ce contrat, Cloudflare fournira des serveurs de noms pour la zone .gov et un hébergement DNS de référence pour les noms de domaines .gov. Cloudflare soutiendra les objectifs de la CISA visant à :

Réduire la surface d'attaque de l'infrastructure et des organisations gouvernementales liées au .gov.

Automatiser les parties raisonnables de la gestion de la sécurité DNS, en définissant des enregistrements DNS compliquant, par défaut, les efforts visant à se faire passer avec succès pour le gouvernement dans les communications par e-mail, ainsi qu'en proposant de nouvelles fonctionnalités.

Gagner en visibilité afin de mieux détecter et empêcher certains problèmes de l'écosystème DNS plutôt que d'y réagir.

Cloudflare a récemment obtenu l'autorisation Moderate du programme FedRAMP et est disponible sur le FedRAMP marketplace. Cloudflare assure des services d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité, par l'intermédiaire de son réseau mondial, à plus de 40 agences du gouvernement fédéral des États-Unis. En 2021, la CISA a commencé à utiliser le réseau Cloudflare pour proposer une solution de résolveur DNS protectrice à l'ensemble des agences de la Federal Civilian Executive Branch (FCEB, la branche exécutive fédérale chargée des civils). Cloudflare s'est engagée à soutenir les fonctions gouvernementales essentielles, notamment l'infrastructure électorale de la nation. Par l'entremise de son projet Athenian, Cloudflare propose également des services gratuits aux représentants des États, des comtés et des administrations locales qui gèrent les élections.

