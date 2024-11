Cloudflare erweitert seine Zusammenarbeit mit Microsoft, um den Einsatz der branchenführenden Zero-Trust-Sicherheitstools weiter zu vereinfachen

San Francisco, Kalifornien, 12. Januar 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, gab heute die Ausweitung seiner Geschäftsbeziehung mit Microsoft bekannt. Ziel ist es, Kunden dabei zu helfen, die Zero-Trust-Sicherheit ihres Unternehmens einfach zu implementieren, zu automatisieren und zu verbessern.

Mobile Arbeit ist heute üblicher denn je, und wichtige Anwendungen sind in die Cloud verlagert worden – sie befinden sich nicht mehr in einem Büro, das durch einen sicheren Perimeter geschützt ist. Dieser grundlegende Wandel in Bezug auf den Ort und die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, hat die Unternehmen dazu veranlasst, den traditionellen Sicherheitsansatz von „Castle and Moat“ zu überdenken und diesen zugunsten des Zero-Trust-Ansatzes aufzugeben. Während CIOs diesen Paradigmenwechsel weiter vorantreiben, hat Cloudflare eine neue Reihe von Integrationen mit Microsoft entwickelt, um Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen. Jetzt können gemeinsame Kunden Zero-Trust-Sicherheitstools in wenigen Minuten nahtlos und ohne komplexe Code-Änderungen einsetzen und branchenweit einzigartige Funktionen wie die Technologie zur Remote-Browserisolierung von Cloudflare hinzufügen.

„In Gesprächen mit CIOs höre ich immer wieder, dass ihre größte Sorge die Sicherheit ist, dicht gefolgt von der Anpassung an die neue hybride Welt“, sagte Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Wir wollen es IT-Führungskräften so einfach wie nie zuvor machen, Zero Trust-Sicherheit im gesamten Unternehmen zu implementieren und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, egal von wo aus sie arbeiten. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Integration mit Microsoft vertiefen, so dass wir unseren gemeinsamen Kunden helfen können, Zero Trust-Sicherheit für einige der am häufigsten genutzten Anwendungen am Arbeitsplatz einfach zu implementieren.“

Durch diese neuen Integrationen bietet Cloudflare nun einen umfassenden identitätsbasierten Ansatz, um Anwendungen, Nutzern, Geräte und Netzwerke vor Angriffen zu schützen. Diese Integrationen verbinden Identitätslösungen von Microsoft und die Netzwerksicherheitstools von Cloudflare und schaffen so ein hochwertiges Zero Trust-Angebot.

„Ein Cloud-natives Zero-Trust-Sicherheitsmodell ist mittlerweile ein absolutes Muss, da immer mehr Unternehmen eine Cloud-First-Strategie verfolgen“, sagte Joy Chik, President, Identity and Network Access bei Microsoft. „Cloudflare hat robuste Produktintegrationen mit Microsoft entwickelt, um Sicherheits- und IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, Angriffe proaktiv zu verhindern, Richtlinien und Risiken dynamisch zu kontrollieren und die Automatisierung im Einklang mit den bewährten Zero Trust-Praktiken zu erhöhen.“

Kunden von Cloudflare und Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) können jetzt:

Zero-Trust-Sicherheit einführen, ohne eine Zeile Code zu ändern: Gemeinsame Kunden können nun entweder in Azure AD oder in Cloudflare Access spezifische Regeln definieren, d.h. welche Nutzer auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie Risikostufe des Nutzers, Geräteplattform, Standort usw. auf bestimmte Anwendungen zugreifen können, und diese in beiden Produkten durchsetzen, ohne eine Zeile Code zu ändern.

Gemeinsame Kunden können nun entweder in Azure AD oder in Cloudflare Access spezifische Regeln definieren, d.h. welche Nutzer auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie Risikostufe des Nutzers, Geräteplattform, Standort usw. auf bestimmte Anwendungen zugreifen können, und diese in beiden Produkten durchsetzen, ohne eine Zeile Code zu ändern. Nutzer mit hohem Risiko automatisch isolieren – mit der branchenführenden Technologie zur Browserisolierung: Durch die Integration der Remote-Browserisolierung von Cloudflare in Azure AD werden Nutzer mit hohem Risiko, wie z.B. vorübergehende Mitarbeiter, für zusätzliche Sicherheit proaktiv in einer Remote-Browser-Sitzung isoliert.

Durch die Integration der Remote-Browserisolierung von Cloudflare in Azure AD werden Nutzer mit hohem Risiko, wie z.B. vorübergehende Mitarbeiter, für zusätzliche Sicherheit proaktiv in einer Remote-Browser-Sitzung isoliert. Hunderte von Stunden an manueller Arbeit für IT-Teams sparen: Cloudflare Access nutzt das System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) zur direkten Integration mit Azure AD. Die Gruppen werden automatisch zwischen den Plattformen und Gruppen von Cloudflare und Azure Active Directory synchronisiert, was den IT-Teams Hunderte von Stunden an manueller Arbeit erspart.

Cloudflare Access nutzt das System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) zur direkten Integration mit Azure AD. Die Gruppen werden automatisch zwischen den Plattformen und Gruppen von Cloudflare und Azure Active Directory synchronisiert, was den IT-Teams Hunderte von Stunden an manueller Arbeit erspart. Sensible Behördendaten vom öffentlichen Internet fernhalten: Durch die Verbindung von Azure Government Cloud mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare über das Secure Hybrid Access (SHA)-Programm, können Kunden aus dem öffentlichen Sektor („GCC“) sensiblen Traffic sicher halten, indem sie sich vom öffentlichen Internet fernhalten. Ferner können Kunden aus dem öffentlichen Sektor („GCC“) über das Dashboard ohne Code-Änderungen präzise Regeln definieren und durchsetzen, wer auf was zugreifen darf.

Cloudflare arbeitet seit 2018 mit Microsoft zusammen, um gemeinsamen Kunden ein besseres Interneterlebnis zu bieten. Dafür werden Webanwendungen gesichert und Mitarbeiter durch Identitäts- und Geräteschutz geschützt. Die tiefgreifenden Integrationen von Cloudflare in Microsoft 365 und Azure haben viele der größten Fortune-500-Unternehmen auf ihrem Weg zu Zero Trust unterstützt. Kunden können damit ihre Sicherheits- und Performance-Anforderungen einfach und problemlos realisieren und von schnellerer Performance profitieren. Kürzlich wurde Cloudflare von Microsoft zum Gewinner der Auszeichnung „Security Software Innovator of the Year“ ernannt.

Wenn Sie mehr über die Integration von Cloudflare mit Microsoft erfahren möchten, lesen Sie die unten stehenden Ressourcen:

Über Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/de-de/ / @cloudflare) hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet besser zu machen. Die Cloudflare-Produktsuite schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei mit Cloudflare betriebenen Websites und Internetanwendungen erfolgt das Routing des gesamten Traffics über ein intelligentes globales Netzwerk, das mit jeder Anfrage dazulernt. Die Folgen sind eine deutliche Verbesserung der Performance und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen. 2020 wurde Cloudflare von Reuters Events als „Global Responsible Business“ ausgezeichnet, 2021 von Fast Company in die Liste der „Most Innovative Companies“ aufgenommen und lag 2022 unter den „Top 100 Most Loved Workplaces“ laut Newsweek.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Partnerschaft von Cloudflare mit Microsoft, mögliche daraus resultierende Vorteile für Cloudflare-Kunden, mögliche Vorteile der Integration von Cloudflare- und Microsoft-Produkten für Kunden, mögliche Chancen für Cloudflare, zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Absatz bei bestehenden Kunden durch die Produktintegrationen von Cloudflare mit Microsoft zu steigern, die erwartete Funktionalität und Performance von Zero Trust- und anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung, zukünftige Betriebsaktivitäten, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare und Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderen zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 3. November 2022 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.