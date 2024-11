Cloudflare renforce sa relation avec Microsoft et facilite le déploiement des outils de sécurité Zero Trust les plus performants du marché

San Francisco, Californie (États-Unis), le 12 janvier 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le spécialiste des solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité contribuant à bâtir un Internet meilleur, annonce une extension de sa relation avec Microsoft dans le but d'aider leurs clients communs à déployer, automatiser et améliorer facilement la sécurité Zero Trust de leur entreprise.

Le travail hybride est désormais devenu une pratique courante. Les applications essentielles ont migré vers le cloud et ne se trouvent plus dans un bureau protégé par un périmètre sécurisé. Cette évolution fondamentale de l'approche du travail, tant au regard du lieu que de la méthode, a poussé les entreprises à repenser leurs outils existants : d’une approche de sécurité traditionnelle tel un « château entouré de douves », elles adoptent l'architecture Zero Trust. Tandis que les DSI continuent de superviser ce changement de paradigme, Cloudflare a développé un nouvel ensemble d'intégration avec Microsoft afin d'aider les entreprises à accomplir ce parcours. Désormais, leurs clients mutuels peuvent déployer des outils de sécurité Zero Trust en quelques minutes, de manière fluide et sans modification complexe du code, mais aussi ajouter des fonctionnalités inédites dans le secteur, comme la technologie d'isolation de navigateur à distance de Cloudflare.

« Lorsque j'échange avec les DSI, je continue d'entendre que leur préoccupation principale reste la sécurité, suivie de près par l'adaptation au nouveau monde hybride. Nous souhaitons plus que jamais faciliter la tâche des responsables informatiques dans le déploiement d’une sécurité Zero Trust à l'échelle de l'entreprise qui garantisse la sécurité des utilisateurs, quel que soit l'endroit depuis lequel ils travaillent. Je suis ravi que Cloudflare approfondisse son intégration avec Microsoft pour aider nos clients communs à déployer facilement la sécurité Zero Trust sur certaines des applications les plus utilisées au travail », déclare Matthew Prince, CEO et cofondateur de Cloudflare.

Grâce à ces nouvelles intégrations, Cloudflare peut désormais proposer une approche complète, fondée sur l'identité et conçue pour protéger les applications, les utilisateurs, les appareils et les réseaux contre les attaques. Ces intégrations associent les performances inégalées des solutions d'identité de Microsoft et des outils de sécurité réseau de Cloudflare, afin de donner naissance à une offre Zero Trust de qualité.

« À l'heure où les entreprises continuent d'adopter des stratégies donnant la priorité au cloud, l'adoption d'un modèle de sécurité Zero Trust cloud-native est devenue une nécessité absolue. Cloudflare a développé de solides intégrations produits en collaboration avec Microsoft afin d'aider les directeurs des responsables de l'informatique et de la sécurité à prévenir les attaques de manière proactive, à maîtriser les politiques et les risques de manière dynamique, ainsi qu'à intensifier l'automatisation en conformité avec les pratiques Zero Trust recommandées », explique Joy Chik, Président Identity and Network Access, chez Microsoft.

Les clients de Cloudflare et de Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) peuvent désormais :

Déployer la sécurité Zero Trust sans modifier la moindre ligne de code : les clients communs peuvent désormais choisir de définir des règles spécifiques dans Azure AD ou Cloudflare Access, c'est-à-dire déterminer quels utilisateurs peuvent accéder à des applications spécifiques en fonction de différents facteurs tels que le niveau de risque de l'utilisateur, la plateforme de l'appareil, l'emplacement, etc., puis appliquer ces règles aux deux produits, sans modifier la moindre ligne de code.

les clients communs peuvent désormais choisir de définir des règles spécifiques dans Azure AD ou Cloudflare Access, c'est-à-dire déterminer quels utilisateurs peuvent accéder à des applications spécifiques en fonction de différents facteurs tels que le niveau de risque de l'utilisateur, la plateforme de l'appareil, l'emplacement, etc., puis appliquer ces règles aux deux produits, sans modifier la moindre ligne de code. Isoler automatiquement les utilisateurs à haut risque, grâce à une technologie d'isolation de navigateur inégalée dans le secteur : l'intégration de la solution d'isolation de navigateur à distance de Cloudflare à Azure AD permet de contenir de manière proactive les utilisateurs à haut risque (comme les collaborateurs temporaires) au sein d'une session de navigateur à distance, pour plus de sécurité.

l'intégration de la solution d'isolation de navigateur à distance de Cloudflare à Azure AD permet de contenir de manière proactive les utilisateurs à haut risque (comme les collaborateurs temporaires) au sein d'une session de navigateur à distance, pour plus de sécurité. Économiser des centaines d'heures de main-d'œuvre aux équipes informatiques : Cloudflare Access utilisera le protocole SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) pour s'intégrer directement à Azure AD. La synchronisation des plateformes et des groupes de Cloudflare et d'Azure Active Directory se déroule automatiquement, permettant aux équipes informatiques d'économiser des centaines d'heures de main-d'œuvre.

Cloudflare Access utilisera le protocole SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) pour s'intégrer directement à Azure AD. La synchronisation des plateformes et des groupes de Cloudflare et d'Azure Active Directory se déroule automatiquement, permettant aux équipes informatiques d'économiser des centaines d'heures de main-d'œuvre. Tenir les données gouvernementales sensibles à l'écart de l'Internet public : la connexion d'Azure Government Cloud au réseau mondial de Cloudflare via le programme Secure Hybrid Access (SHA) permettra aux clients gouvernementaux (« GCC ») de préserver la sécurité du trafic sensible en tenant ce dernier à l'écart de l'Internet public. Par ailleurs, les clients gouvernementaux (« GCC ») pourront définir et appliquer des règles précises dans le tableau de bord, afin de déterminer qui peut accéder à quoi à l'aide de la solution commune, et ce sans aucune modification du code.

Cloudflare collabore avec Microsoft depuis 2018 afin de proposer une meilleure expérience Internet à leurs clients mutuels en sécurisant les applications web, ainsi qu'en préservant la sécurité de leurs collaborateurs au moyen de mesures de protection de l'identité et des appareils. Les intégrations en profondeur des services de Cloudflare à Microsoft 365 et Azure ont soutenu de nombreuses grandes entreprises du classement Fortune 500 lors de leur parcours d'adoption de l'architecture Zero Trust, en permettant aux clients de répondre avec simplicité à leurs besoins de sécurité et de performances. Cloudflare a récemment été nommée lauréate, par Microsoft, du prix « Security Software Innovator of the Year ».

Pour en savoir plus sur l'intégration de Cloudflare à Microsoft, merci de consulter les ressources ci-dessous :

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/fr-fr / @cloudflare) s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Les produits composant la suite proposée par Cloudflare protègent et accélèrent toutes les applications Internet en ligne, sans nécessiter d'ajout de matériel, d'installation de logiciels ou de modification de lignes de code. Avec Cloudflare, les propriétés Internet voient l'ensemble de leur trafic web acheminé via notre réseau mondial intelligent, qui gagne en intelligence à chaque nouvelle requête. Elles profitent ainsi d'une amélioration significative en termes de performances, ainsi que d'une diminution du spam et des autres types d'attaques. Cloudflare a été récompensée aux Reuters Events dans la catégorie Global Responsible Business (Entreprise mondiale responsable) en 2020, citée dans les World's Most Innovative Companies (Les entreprises les plus innovantes du monde) de Fast Company en 2021 et classée dans le Top 100 Most Loved Workplaces (classement des 100 lieux de travail les plus appréciés) de Newsweek en 2022.

Déclarations prospectives Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant le partenariat de Cloudflare avec Microsoft et les avantages potentiels qui en résultent pour les clients de Cloudflare, les avantages potentiels pour les clients de l'intégration des produits de Cloudflare et de Microsoft, l'opportunité potentielle pour Cloudflare d'attirer de nouveaux clients et de développer ses ventes auprès de clients existants grâce aux intégrations des produits de Cloudflare avec Microsoft, les fonctionnalités et performances attendues de la solution Zero Trust et des autres produits et technologies de Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, ainsi que les commentaires formulés par le directeur général de Cloudflare et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-Q déposé le 3 novembre 2022, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2022 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.