Cloudflare gibt Partnerschaft mit Kyndryl zur Bereitstellung verwalteter Dienste für die Transformation von Unternehmensnetzwerken bekannt

Mit Ende-zu-Ende-Diensten für verwaltete WAN as a Service-Lösungen und Cloudflare Zero Trust für das gesamte Unternehmensnetzwerk arbeiten Cloudflare und Kyndryl gemeinsam an der Modernisierung von Firmeninfrastruktur

San Francisco (Kalifornien), 8. Mai 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, hat heute die Partnerschaft mit Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE: KD), dem größten Anbieter von IT-Infrastrukturdiensten der Welt, bekannt gegeben. Damit sollen Unternehmen bei der Modernisierung und Skalierung ihrer Netzwerke mit verwalteten WAN as a Service-Lösungen und Cloudflare Zero Trust unterstützt werden. Im Rahmen der Partnerschaft werden die fachkundig verwalteten Ende-zu-Ende-Netzwerkdienste von Kyndryl mit der robusten Technologieplattform von Cloudflare verknüpft, damit Unternehmen die Anbindung an mehrere Clouds in großem Maßstab optimieren können.

In der heutigen Zeit sind die Anforderungen von Anwendungen, Daten, Services und ortsunabhängiger Verbindungen zur Bearbeitung von Workloads für Firmen von höchster Bedeutung. Das gilt auch für Unternehmen mit einer älteren Netzwerkinfrastruktur. Doch Unternehmen sehen sich zunehmend einer Kombination aus zu hoher Datenschwemme, lokaler Technologie, Public Cloud-Diensten und veralteten Netzwerken gegenüber, was zu Betriebsverlusten und Sicherheitsrisiken beiträgt.

Die Expertise von Kyndryl im Bereich Netzwerkdienste und beim Schutz geschäftskritischer Infrastruktur ermöglicht Unternehmen in Verbindung mit der internationalen Cloud-Plattform von Cloudflare den Einsatz einer vollständig verwalteten Internetsicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitslösung. Diese Partnerschaft erlaubt es Firmen, Netzwerkkapazität auf Grundlage ihrer geschäftlichen Bedürfnisse schnell zu skalieren, zugleich Kosten zu reduzieren und ihre Aufwendungen besser vorherzusagen.

„Wir konnten beobachten, wie Unternehmen bei der Einführung von mehr und mehr cloudbasierten Anwendungen mit veralteter Hardware zu kämpfen hatten. Das bremst die Firmen mit der Zeit geschäftlich immer weiter aus, schränkt ihr Innovationspotenzial ein und erhöht die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Netzwerk“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Deshalb haben wir mit Kyndryl eine Möglichkeit geschaffen, Unternehmen reibungslos durch die gesamte Überführung ihrer Netzwerke in die Cloud zu führen.“

„Wir bauen unsere Ende-zu-Ende-Cloudlösung weiter aus und nutzen unsere Partner, um diese umfassende Palette an Diensten in noch größerem Umfang bereitzustellen. Die Beratungsservices und die Dienste zur Netzwerkverwaltung von Kyndryl suchen in der Branche ihresgleichen. Deshalb bot eine Partnerschaft eine echte Gelegenheit, Unternehmen bei ihrer Netzwerktransformation zu begleiten“, sagte Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances bei Cloudflare. „Die Erfolgsbilanz von Kyndryl bei Unternehmen mit Verwaltungslösungen in Kombination mit der Cloudflare-Plattform zur Bereitstellung marktführender umfassender Cloud-Infrastruktur bietet alles, was Unternehmen brauchen, um ihr Netzwerk problemlos neu aufzustellen.“

Angesichts der zunehmenden Komplexität von Multi-Cloud-Netzwerken erlauben es die verwalteten WAN as a Service-Dienste von Cloudflare und Kyndryl Unternehmen, ihre gesamten Ressourcen in cloudnative Lösungen umzuwandeln und sich bedenkenlos von teurer herkömmlicher Hardware zu verabschieden. Außerdem bieten Ende-zu-Ende-Dienste zur Netzwerktransformation das umfassendste Sicherheitsniveau der Branche: Cloudflare Zero Trust. Hinzu kommt eine Anbindung per Remote-Zugriff, die Firmen mit einer zentralisierten Verwaltung, Kontrolle und Überblick über ihre Netzwerkinfrastruktur optimale Arbeitsbedingungen ermöglicht.

„Wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit von Kyndryl mit Cloudflare mehr Kunden bei ihrer Netzwerkmodernisierung zu unterstützen“, erklärte Josh Helm, VP of Global Network & Edge Offering Enablement bei Kyndryl. „Das gemeinsame WAN as a Service-Angebot ermöglicht es Unternehmen, die mit wachsenden Anforderungen hinsichtlich der von Netzwerken zu bewältigenden Workloads konfrontiert sind, ein stabiles Cloud-Netzwerk aufzubauen und den Fokus auf Agilität und Innovation zu legen. Die umfassenden IT-Beratungsdienste von Kyndryl, die Cloud-Networking mit Netzwerksicherheit kombinieren, helfen Unternehmen, technologische Hürden für eine reibungslose digitale Transformation zu überwinden.“

Cloudflare und Kyndryl konzentrieren sich darauf, Kunden bei Folgendem zu helfen:

Optimierung der Multi-Cloud- und „Direct to Internet“-Strategie und bedenkenlose Umstellung von Netzwerken: Unternehmen haben ihre Daten in die Cloud verlagert und nutzen SaaS-Anwendungen, setzen jedoch weiterhin Hardware als Netzwerk ein. Cloudflare und Kyndryl haben sich zusammengetan, um Netzwerkdienste für Unternehmen bereitzustellen. Cloudflare als Technologieplattform und Kyndryl als Serviceanbieter werden die Kunden auf diesem Weg begleiten.

Senkung der Ausgaben für private Netzwerkverbindungen und Appliances und Reduzierung der manuellen Arbeit für IT-Teams: Stellen Sie führende Netzwerk- und Edge Security-Funktionen bereit, die für flexible Arbeitsumgebungen erforderlich sind. Dazu gehört auch die Reduzierung der technischen Schuld und die Ausmusterung veralteter Architektur. Kyndryl berät und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Workloads auf die Cloudflare-Plattform verlagern.

Beschleunigung des digitalen Reifeprozesses und der Netzwerkmodernisierung: Flexible Cloud-Networking-Expertise mit verwalteten WAN as a Service-Lösungen erlauben es Netzwerken, auf die sich verändernden IT-Anforderungen zu reagieren. So sind sie nicht für die Anforderungen von heute gerüstet, sondern automatisch auch für die von morgen.

Erweiterung der Netzwerksicherheit auf Büros und Rechenzentren durch Ersetzen des herkömmlichen WAN: Umfassende Cybersicherheit für Unternehmen bekämpft Risiken und Angriffe von allen Standorten und Vektoren.

Mehr über die Integration von Cloudflare bei Kyndryl erfahren Sie hier:

