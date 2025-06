Cloudflare annonce un partenariat avec Kyndryl visant à proposer des services de transformation numérique gérés aux entreprises

Cloudflare et Kyndryl s'associent pour moderniser l'infrastructure des entreprises à l'aide de services de bout en bout, en déployant le WAN-as-a-Service géré et la plateforme Cloudflare Zero Trust sur l'ensemble du réseau professionnel

San Francisco, Californie (États-Unis), le 8 mai 2023 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le spécialiste des solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité contribuant à bâtir un Internet meilleur, annonce son partenariat avec Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE : KD), le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique du monde, afin d'aider les entreprises à moderniser et à faire évoluer leurs réseaux grâce au WAN-as-a-Service géré et à la plateforme Cloudflare Zero Trust. Le partenariat couple les services réseau experts et gérés de bout en bout de Kyndryl à la robuste plateforme technologique de Cloudflare afin de permettre aux entreprises de rationaliser leur connectivité à plusieurs clouds à l'échelle souhaitée.

Les exigences des applications modernes, des données, des services et des charges de travail à connexion nomade sont de première importance pour les entreprises, y compris celles qui disposent d'une infrastructure réseau plus ancienne. Pourtant, les entreprises sont de plus en plus confrontées à une mosaïque mêlant surcharge de données, technologies sur site, services de cloud public et réseaux obsolètes. Or, tous ces facteurs contribuent aux pertes d'exploitation et aux risques envers la sécurité.

Le partenariat associant l'expertise de Kyndryl en termes de services réseau et de protection de l'infrastructure essentielle des entreprises à la plateforme cloud mondiale de Cloudflare permet à ces dernières de tirer parti d'une solution intégralement gérée d'amélioration de sécurité, des performances et de la fiabilité d'Internet. Il permet également aux entreprises de faire évoluer rapidement leur capacité réseau en fonction de leurs besoins opérationnels, tout en réduisant les coûts et en assurant leur prévisibilité.

« Nous avons remarqué à quel point les entreprises sont aux prises avec les équipements physiques d'ancienne génération, tout en lançant de plus en plus d'applications basées sur le cloud. Au fil du temps, ce phénomène fait non seulement obstacle à l'activité, mais limite également le potentiel d'innovation, tout en augmentant les risques envers la sécurité réseau », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « C'est pourquoi, en collaboration avec Kyndryl, nous avons fluidifié l'ensemble du processus de transition permettant aux entreprises de déplacer leurs réseaux vers le cloud, tout en offrant à ces dernières des conseils sur la manière de suivre ce processus. »

« Tandis que Cloudflare continue d'étendre sa solution de bout en bout, nous faisons appel à nos partenaires pour nous aider à proposer, à une échelle encore plus vaste, cet ensemble complet de services à nos clients. La position dominante de Kyndryl sur le marché du conseil et des services réseau gérés constituait une occasion claire de s'associer afin de guider les entreprises dans leur transformation numérique », déclare Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances chez Cloudflare. « En mettant en commun l'expérience avérée de Kyndryl en matière de gestion des solutions pour les entreprises et la plateforme de Cloudflare, afin de proposer une infrastructure cloud complète de premier plan, ce partenariat permet de créer ce dont les entreprises ont besoin pour transformer leur réseau en toute simplicité. »

Face à la complexité croissante de la mise en réseau multicloud, Cloudflare et le WAN-as-a-Service géré de Kyndryl permettent aux entreprises de convertir l'ensemble de leurs ressources en solutions cloud-native et de procéder au retrait de leurs équipements physiques traditionnels en toute confiance. En outre, les services de transformation réseau de bout en bout proposeront l'offre de sécurité et de connectivité Cloudflare Zero Trust la plus complète du marché, avec accès à distance, afin de permettre aux entreprises de profiter de fonctionnalités centralisées en matière de visibilité, de gestion et de contrôle de leur infrastructure réseau.

« Dans le cadre de la collaboration de Kyndryl avec Cloudflare, nous nous réjouissons de contribuer à guider davantage de clients à travers leur parcours de modernisation de leur réseau », affirme Josh Helm, VP of Global Network & Edge Offering Enablement chez Kyndryl. « Alors que nos clients font face à des exigences toujours croissantes en termes de charge réseau, notre offre commune de WAN-as-a-Service permettra aux entreprises de bâtir un réseau cloud solide, tout en se concentrant sur l'agilité et l'innovation. Alliant la mise en réseau cloud à des fonctionnalités de sécurité, les services de conseil informatique complets assurés par Kyndryl aident simplement les entreprises à surmonter les obstacles technologiques et à bénéficier d'une transformation numérique fluide. »

Cloudflare et Kyndryl s'emploient à aider leurs clients :

Rationaliser la stratégie multicloud et de connexion directe à Internet, tout en assurant la migration des réseaux en toute confiance : les entreprises ont fait migrer leurs données vers le cloud et utilisent des applications SaaS, mais continuent de s'appuyer sur des équipements physiques pour leurs réseaux. Cloudflare et Kyndryl ont mis leurs ressources en commun afin de proposer des services réseau pour le marché de l'entreprise. Cloudflare en sera la plateforme technologique et Kyndryl le fournisseur de services qui accompagnera les clients tout au long de ce parcours.

: les entreprises ont fait migrer leurs données vers le cloud et utilisent des applications SaaS, mais continuent de s'appuyer sur des équipements physiques pour leurs réseaux. Cloudflare et Kyndryl ont mis leurs ressources en commun afin de proposer des services réseau pour le marché de l'entreprise. Cloudflare en sera la plateforme technologique et Kyndryl le fournisseur de services qui accompagnera les clients tout au long de ce parcours. Réduire les dépenses consacrées aux liaisons et aux équipements des réseaux privés, tout en permettant aux équipes informatiques de s'épargner de nombreuses heures de travail manuel : nous assurerons aux entreprises les fonctionnalités réseau et Edge de premier plan nécessaires aux environnements de travail flexibles, notamment en leur permettant de réduire la dette technologique et d'abandonner leurs architectures d'ancienne génération. Kyndryl proposera des conseils et aidera les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. Elles pourront ainsi faire évoluer leurs réseaux et transférer leurs charges de travail vers la plateforme Cloudflare.

: nous assurerons aux entreprises les fonctionnalités réseau et Edge de premier plan nécessaires aux environnements de travail flexibles, notamment en leur permettant de réduire la dette technologique et d'abandonner leurs architectures d'ancienne génération. Kyndryl proposera des conseils et aidera les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. Elles pourront ainsi faire évoluer leurs réseaux et transférer leurs charges de travail vers la plateforme Cloudflare. Accélérer la maturité numérique et la modernisation des réseaux : les deux partenaires proposeront leur expertise de la mise en réseau cloud, ainsi qu'un WAN-as-a-Service géré, afin de permettre aux réseaux de répondre à l'évolution des besoins informatiques, en les équipant pour les nécessités d'aujourd'hui et en leur permettant d'évoluer automatiquement en fonction des besoins à venir.

: les deux partenaires proposeront leur expertise de la mise en réseau cloud, ainsi qu'un WAN-as-a-Service géré, afin de permettre aux réseaux de répondre à l'évolution des besoins informatiques, en les équipant pour les nécessités d'aujourd'hui et en leur permettant d'évoluer automatiquement en fonction des besoins à venir. Étendre la sécurité réseau aux bureaux et aux datacenters en remplaçant le WAN traditionnel : une stratégie de cybersécurité complète réduit les risques et les attaques, indépendamment de l'emplacement et du vecteur.

Pour en savoir plus sur l'intégration de Cloudflare à Kyndryl, n'hésitez pas à consulter les ressources ci-dessous :

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/fr-fr / @cloudflare) s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Les produits composant la suite proposée par Cloudflare protègent et accélèrent toutes les applications Internet en ligne, sans nécessiter d'ajout de matériel, d'installation de logiciels ou de modification de lignes de code. Avec Cloudflare, les propriétés Internet voient l'ensemble de leur trafic web acheminé via notre réseau mondial intelligent, qui gagne en intelligence à chaque nouvelle requête. Elles profitent ainsi d'une amélioration significative en termes de performances, ainsi que d'une diminution du spam et des autres types d'attaques. Cloudflare a été récompensée aux Reuters Events dans la catégorie Global Responsible Business (Entreprise mondiale responsable) en 2020, citée dans les World's Most Innovative Companies (Les entreprises les plus innovantes du monde) de Fast Company en 2021 et classée dans le Top 100 Most Loved Workplaces (classement des 100 lieux de travail les plus appréciés) de Newsweek en 2022.

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité des produits et de la technologie Cloudflare, les avantages liés à l'utilisation des produits et de la technologie Cloudflare pour les clients Cloudflare, le partenariat conclu entre Cloudflare et Kyndryl, ainsi que les avantages susceptibles d'en résulter pour les clients Cloudflare, l'opportunité potentielle pour Cloudflare d'attirer de nouveaux clients et de développer ses ventes auprès de clients existants grâce au partenariat entre Cloudflare et Kyndryl, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, de même que les commentaires effectués par le CEO et d'autres membres de Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 27 avril 2023, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2023 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.