Cloudflare、企業向けマネージドネットワークトランスフォーメーションサービス提供のためKyndryl（キンドリル）とのパートナーシップ締結を発表

Cloudflare並びにキンドリル社がエンドツーエンドサービスを備えたエンタープライズインフラストラクチャの最新化、企業ネットワーク全体に、管理されたサービスとしてのWAN(WAN-as-a-Service)およびCloudflare Zero Trustを導入するため連携

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflare, Inc.(クラウドフレア)は本日、Kyndryl Holdings, Inc.(キンドリル、世界最大のITインフラストラクチャサービスプロバイダー)とのパートナーシップ締結を発表しました。キンドリルとの連携により、管理されたサービスとしてのWANおよびCloudflare Zero Trustを活用した企業ネットワークの最新化、スケーリングにおいて、企業を支援します。このパートナーシップでキンドリルの専門とするマネージドエンドツーエンドネットワーキングサービスと、Cloudflareの堅牢なテクノロジープラットフォームが連動するため、企業は大きな規模で複数のクラウドへの接続を合理化できます。

最新型のアプリケーション、データ、サービス、どこからでも接続できるワークロードに対する需要は、ビジネスにおいて最重要項目となっています。そうした企業の中には、旧型のネットワークインフラストラクチャを抱えている企業もあります。ところが、企業はデータ過多、オンプレミステクノロジー、パブリッククラウドサービス、古くなったネットワークなど、つぎはぎのような環境に起因する問題に直面することが増えており、このすべてが、運用上の損失やセキュリティリスクを引き起こしています。

ネットワークサービスとビジネスにとって不可欠なインフラストラクチャの保護におけるキンドリルの専門性と、Cloudflareのグローバルなクラウドプラットフォームの融合を実現するこの連携で、企業は、完全に管理されたインターネットセキュリティ、パフォーマンス、信頼の高いソリューションを活用できます。本パートナーシップによって、企業は、コストを削減し、コストの予測を立てられる一方、ビジネスニーズをベースにネットワークの容量を迅速にスケーリングできます。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「私たちは、企業が旧型のハードウェアの取り扱いに苦労しながら、その一方でクラウドベースのアプリケーションを次々導入している状況を目の当たりにしてきました。このような状況は、時間の経過とともに、ビジネスを停滞させ、革新のポテンシャルを制限し、ネットワークのセキュリティリスクを増大させるだけです。このような理由から、キンドリルとの連携により、企業ネットワーク全体をクラウドへ移行する全工程で、企業がシームレスに移行作業を進められるようにしました」と述べています。

Cloudflareのチャンネル・アライアンス部門グローバルヘッドを務めるマット・ハレル(Matt Harrell)は、「Cloudflareではエンドツーエンドソリューションの拡大を継続するのに伴い、パートナーシップを用いて、このサービスのフルセットをさらに大きなスケールでお客様に提供していきます。キンドリルの誇る業界最先端のコンサルタント能力とマネージドネットワークサービスを考えると、企業のネットワークトランスフォーメーションにおいて、企業をガイドするために同社とパートナーシップを締結することは、明白なチャンスであると感じました。ソリューション管理において、キンドリルの定評ある企業のレコード追跡と、Cloudflareのプラットフォームを連携し、先進的な統合クラウドインフラストラクチャを提供することにより、企業が簡単にネットワークのトランスフォーメーションを実施するために必要な環境を作ることが可能です」と述べています。

マルチクラウドネットワーキングで複雑さが増大する現状では、Cloudflareとキンドリルの管理されたサービスとしてのWANを用いることにより、企業は自社のリソースすべてをクラウドネイティブのソリューションへと変換し、高額な従来型ハードウェアを不安なく取り除くことができます。さらに、エンドツーエンドのネットワークトランスフォーメーションサービスでは、業界で最も競争力に優れたCloudflare Zero Trustセキュリティとリモートアクセスを含めた接続が可能になり、企業は管理、制御を一元化し、ネットワークインフラストラクチャを可視化できます。

キンドリルのグローバルネットワークエッジオファリングイネーブルメント部門VPのJosh Helm氏は、「キンドリルとCloudflareとのコラボレーションにより、ネットワークの最新化という工程を通じてより多くのお客様にサービスを提供できることを楽しみにしています。組織が増大するネットワークワークロードの需要に奮闘する現在、連携による『サービスとしてのWAN』の提供は、企業が堅牢なクラウドネットワークを構築し、俊敏性と革新性を持つことに集中できるよう支援するものといえます。キンドリルの提供する広範なITアドバイザリーサービスと、ネットワークセキュリティを備えたクラウドネットワークを組み合わせることで、企業はシームレスなデジタルトランスフォーメーションを実現するための技術的障壁を乗り越えることができます」と指摘します。

Cloudflareとキンドリルとの連携で注目の機能

マルチクラウドを合理化し、自信をもってインターネット戦略とネットワークの移行を進める: 企業はデータをクラウドに移動し、SaaSアプリケーションを使用しています。ところが、ネットワークとしてはハードウェアを使用しています。Cloudflareとキンドリルは、連携することで、エンタープライズ市場にネットワークサービスを提供します。Cloudflareはテクノロジープラットフォームとしての側面を、キンドリルはサービスプロバイダーとしての側面を担い、お客様が移行の工程を順調に進められるようガイドします。

プライベートネットワークリンクとアプライアンスへの支出を抑え、その一方でITチームの手作業による負担を軽減: 柔軟なワーク環境を確保するため、企業に最新のネットワーキングとエッジセキュリティ機能を提供します。たとえば、技術的な負担や従来のアーキテクチャの削減などが挙げられます。キンドリルは企業がネットワークを拡大するのに合わせ、ITインフラストラクチャを管理し、ワークロードをCloudflareのプラットフォームへ移行するために企業に助言し、企業をサポートします。

デジタル成熟度とネットワークの最新化を加速: フレキシブルなクラウドネットワークの専門知識と、管理されたサービスとしてのWANの組み合わせで、ネットワークが増え続けるITネットワークの需要に対応するとともに、現在のニーズと将来的なニーズの両方への備えを行います。

従来のWANを置き換えて、ネットワークセキュリティをオフィスとデータセンターへ拡張: 企業のサイバーセキュリティがあらゆるロケーションとベクトルからリスクと攻撃に対抗できるように補完。

