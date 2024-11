Cloudflare schließt die Übernahme von Area 1 Security ab

San Francisco, Kalifornien, 1. April 2022 — Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) hat als Spezialist für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit das erklärte Ziel, das Internet besser zu machen. Heute gab Cloudflare bekannt, dass die Übernahme von Area 1 Security abgeschlossen wurde.

E-Mail ist nicht nur eine der größten Cloud-Anwendungen für jedes Unternehmen, sondern auch die größte Sicherheitsbedrohung für Unternehmen jeglicher Größe. Doch herkömmliche E-Mail-Sicherheitslösungen sind oft teuer, übermäßig komplex und stehen in keinem Zusammenhang mit der ganzheitlichen Sicherheitsstrategie eines Unternehmens. Darüber hinaus sind böswillige Phishing-Kampagnen und die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails unglaublich kostspielig – laut dem Bericht zu Internetkriminalität 2021 des Internet Crime Complaint Center des FBI verlieren US-Unternehmen mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Mit der Übernahme von Area 1 Security bietet Cloudflare Unternehmen eine einfache Möglichkeit, Phishing, Malware, Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails und andere hochentwickelte Bedrohungen als Teil eines integrierten Zero-Trust-Ansatzes zur Sicherung aller Anwendungen ihres Unternehmens zu blockieren.

„Wir haben massiv in den Aufbau des leistungsfähigsten Cloud-Netzwerks der Welt investiert, um unseren Nutzern ein schnelleres, sichereres und zuverlässigeres Internet zu bieten. Jetzt können wir das Team von Area 1 offiziell bei Cloudflare willkommen heißen und unsere Fähigkeit verbessern, jenen Bereich zu schützen, von dem die meisten Sicherheitsbedrohungen ausgehen: E-Mail,“ sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Für uns ist Zero Trust-Sicherheit ohne integrierte E-Mail-Sicherheit praktisch wertlos. Indem wir E-Mail-Sicherheit und Zero Trust mit Area 1 Security zusammenbringen, glauben wir, dass wir unseren Kunden die umfassendste Zero Trust-Sicherheitsplattform auf dem Markt bieten werden.“

Die cloudnative Plattform von Area 1 Security integriert sich nahtlos in jedes E-Mail-Angebot. Sie stoppt Phishing und andere fortschrittliche E-Mail-Angriffe, indem sie diese präventiv entdeckt und eliminiert, bevor sie in einer Unternehmensumgebung Schaden anrichten können. Durch die Kombination der hochgradig skalierbaren Technologie und der jahrelangen Erfahrung von Area 1 Security im Bereich E-Mail-Schutz mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare werden die beiden Unternehmen eine ganzheitliche Zero-Trust-Lösung anbieten, die Kunden über das globale Netzwerk von Cloudflare aktivieren können. Die E-Mail-Sicherheitsfunktionen von Area 1 Security sind ab heute für alle Kunden des Enterprise-Tarifs erhältlich. Sie werden in den kommenden Monaten auch für Kunden aller anderen kostenpflichtigen Tarife verfügbar sein.

„Cloudflare bietet eines der weltweit führenden Zero Trust-Netzwerke und wir freuen uns darauf, was wir gemeinsam für unsere Kunden und Vertriebspartner aufbauen können“, sagt Patrick Sweeney, CEO und Geschäftsführer von Area 1 Security. „Durch die Bündelung der Technologie von Area 1 mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare bieten wir unseren Kunden die umfassendste Zero Trust-Sicherheitsplattform, die es gibt. Diese beinhaltet auch die Sicherung der heutzutage wichtigsten Geschäftsanwendungen: Ihre E-Mails.“

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

