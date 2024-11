Cloudflare、Area 1 Securityの買収手続き完了を発表

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflare(クラウドフレア)は本日、Area 1 Securityの買収手続きが完了したことを発表しました。

メールはあらゆるビジネスにおいて、最大のクラウドアプリケーションの一つであり、同時に、あらゆる規模の企業が直面する最大のセキュリティ上の脅威になっています。ところが、従来のメールセキュリティソリューションは高価、過度に複雑、企業の全社的なセキュリティ戦略からは乖離しているなど、企業にとって使いにくいことがよくありました。それだけでなく、悪意あるフィッシングやビジネスメールの侵害活動による被害は、驚くほど高額化し、米国FBIのインターネット犯罪苦情センターが公開した2021年インターネット犯罪レポートのデータによれば、米国のビジネスでは被害額が年に24億ドルにも上ることが分かっています。そこで、Cloudflareではフィッシングやマルウェア、ビジネスメールの侵害、その他の高度な脅威を簡単な方法で阻止できる方法を企業に提供するため、Area 1 Securityを買収し、企業のアプリケーションすべてを保護する一体型のZero Trustアプローチの一部として、ソリューションをご提供してまいります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「Cloudflareの使命は、より良いインターネットの構築をサポートすることです。また、Cloudflareではより高速で安全、信頼性の高いインターネットをユーザーに提供するため、世界で最もパワフルなクラウドネットワークを構築できるよう積極的に投資を続けてきました。今回、Area 1チームを正式にCloudflareへ迎えることができたことで、セキュリティの脅威が最初に標的とする場所、つまり、メール環境の安全を確保できるようになったのです。Zero Trustセキュリティは、メール保護機能が組み込まれているかどうかで、その価値に雲泥の差があります。Area 1 Securityとともに、メールセキュリティとZero Trustを統合することで、市場で入手できる最も完成度の高いZero Trustセキュリティプラットフォームをお客様にご提供できると確信しています」と述べています。

Area 1 Securityのクラウドネイティブなプラットフォームは、市場に出ているあらゆるメールサービスとシームレスに機能し、フィッシングや他の高度なメール攻撃を阻止します。そのカギを握るのが、フィッシングやその他の攻撃が企業の環境にダメージを与える前に先回りしてそれらを検出し、排除する仕組みです。Area 1 Securityの高度にスケーラブルなテクノロジーとメール保護分野における長い経験を、Cloudflareのグローバルネットワークと組み合わせることで、お客様がCloudflareのグローバルネットワークで活用できる包括的なZero Trustソリューションを提供します。 Area 1 Securityのメールセキュリティ機能は、Enterpriseプランを現在ご利用いただいているすべてのお客様にご利用いただけます。また、数か月以内には他の有料プランをご利用のお客様にも提供される予定です。

Area 1 Securityの最高経営責任者(CEO)兼社長のPatrick Sweeney氏は、「Cloudflareは世界トップクラスのZero Trustネットワークを提供している企業です。Cloudflareとともに、お客様やチャネルパートナーの皆様に向けてどのようなサービスや製品を構築できるか、今から大変楽しみにしています。両社が力を合わせることで、Area 1のテクノロジーとCloudflareのグローバルネットワークが、現代のビジネスアプリケーションで最も重大なツール、すなわち、メールの保護を含め、市場で最も完成度の高いZero Trustのセキュリティプラットフォームをお客様に提供することになるでしょう」と述べています。

詳細については、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflare(クラウドフレア)について Cloudflare, Inc.( https://www.cloudflare.com/ja-jp/ /@cloudflare)の使命は、より良いインターネットの構築をサポートすることです。Cloudflareのプラットフォームは、ハードウェアやソフトウェアの追加、コードの変更を行うことなく、あらゆるインターネットアプリケーションを保護、高速化します。Cloudflareにより、インターネットプロパティのすべてのトラフィックがインテリジェントなグローバルネットワークを経由してルーティングされ、リクエストを受け取るたびにスマートになります。その結果、パフォーマンスが大幅に向上し、スパムその他の攻撃が減少します。Cloudflareは「アントレプレナー」誌のTop Company Cultures 2018、「Fast Company」誌の2019年版World’s Most Innovative Companiesに選出されました。カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、テキサス州オースティン、イリノイ州シャンペーン、ニューヨーク州ニューヨーク、カリフォルニア州サンノゼ、ワシントン州シアトル、ワシントンDC、トロント、リスボン、ロンドン、ミュンヘン、パリ、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。

