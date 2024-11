Cloudflare finalise l'acquisition d'Area 1 Security

San Francisco, Californie, 1er avril 2022 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), l'éditeur de solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité visant à bâtir un Internet meilleur, annonce la finalisation de l'acquisition d'Area 1 Security.

Les e-mails constituent l'une des plus vastes applications cloud des entreprises et l'une de leurs plus grandes menaces. Pourtant, les solutions traditionnelles de sécurité des e-mails se révèlent souvent coûteuses, trop complexes et dissociées de la stratégie de sécurité globale de l'organisation. Le coût des campagnes de phishing malveillant et de compromission des adresses e-mail professionnelles s'avère en outre incroyablement élevé. En effet, d'après les données issues du rapport Internet Crime Report 2021 (rapport 2021 sur la cybercriminalité) émis par l'Internet Crime Complaint Center (le centre des plaintes en matière de criminalité) du FBI, ces campagnes coûtent plus de 2,4 milliards de dollars par an aux entreprises américaines. Avec l'acquisition d'Area 1 Security, Cloudflare pourra proposer à ses clients un moyen simple de bloquer le phishing, les logiciels malveillants, les tentatives de compromission des adresses e-mail professionnelles et les autres menaces avancées grâce à une approche Zero Trust intégrée de la sécurité de l'ensemble des applications d'une entreprise.

« Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous avons donc énormément investi dans le développement du réseau cloud le plus puissant du monde afin de proposer à nos utilisateurs un Internet plus rapide, plus sûr et plus fiable. Nous sommes désormais en mesure d'accueillir officiellement l'équipe d'Area 1 Security au sein de Cloudflare et de renforcer notre capacité à sécuriser le vecteur d'entrée numéro un des menaces, les e-mails », annonce Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Pour nous, une sécurité Zero Trust sans protection intégrée des e-mails ne vaut pratiquement rien. En regroupant la sécurité des e-mails et le Zero Trust au sein d'une même solution, avec l'aide d'Area 1 Security, nous pensons pouvoir proposer à nos clients la plateforme de sécurité Zero Trust la plus complète du marché. »

La plateforme cloud-native d'Area 1 Security s'intègre en toute fluidité à toutes les offres de courrier électronique et bloque le phishing, de même que les autres menaces avancées véhiculées par e-mail. En effet, elle détecte ces dernières de manière préventive et les élimine avant qu'elles ne puissent provoquer des dégâts au sein de l'environnement d'entreprise. L'association de la technologie évolutive d'Area 1 Security à l'expertise de Cloudflare en matière de protection des e-mails permettra aux deux entreprises de fournir à leurs clients une solution Zero Trust globale et activable via notre réseau mondial. Les capacités de protection du courrier électronique offertes par Area 1 Security seront dès aujourd'hui disponibles à l'achat pour tous les titulaires d'une offre Enterprise. Les titulaires d'autres offres payantes se verront proposer l'option dans les mois à venir.

« Cloudflare gère l'un des meilleurs réseaux Zero Trust du monde et nous nous réjouissons de ce que nous allons pouvoir développer conjointement pour nos clients et nos partenaires intermédiaires », déclare Patrick Sweeney, PDG et président d'Area 1 Security. « En joignant nos forces, la technologie d'Area 1 Security et le réseau mondial de Cloudflare fourniront à nos clients la plateforme de sécurité Zero Trust la plus complète du marché, capable de sécuriser l'aspect le plus critique des applications d'entreprise d'aujourd'hui : vos e-mails. »

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/fr-fr / @cloudflare) se donne pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Les produits composant la suite proposée par Cloudflare protègent et accélèrent toutes les applications Internet en ligne, sans nécessiter d'ajout de matériel, d'installation de logiciels ou de modification de lignes de code. Cloudflare redirige et achemine l'ensemble du trafic web des propriétés Internet qu'elle protège par son réseau mondial intelligent, qui apprend de chaque requête. Les propriétés Internet constatent ainsi une amélioration considérable de leurs performances, ainsi qu'une diminution du nombre de communications indésirables et des autres types d'attaques. En 2018, Cloudflare a intégré la liste Top Company Cultures (Meilleures cultures d'entreprise) d'Entrepreneur Magazine, avant d'entrer dans le classement World's Most Innovative Companies (Les entreprises les plus innovantes du monde) de Fast Company en 2019. Cloudflare est basée à San Francisco (Californie) et dispose d'agences situées à Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (État de New York), San Jose (Californie), Seattle (Washington), Washington DC, Toronto, Lisbonne, Londres, Munich, Paris, Pékin, Singapour, Sydney et Tokyo.

Déclarations prospectives Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, lesquelles déclarations comportent des risques et incertitudes substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas ces termes permettant de les identifier. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité de la plateforme Zero Trust et des autres produits de Cloudflare, ainsi que de la plateforme de sécurité des e-mails d'Area 1 Security, les avantages liés à l'utilisation des produits Zero Trust de Cloudflare, de la plateforme de sécurité des e-mails d'Area 1 Security, ainsi que des autres produits et technologies de Cloudflare, pour les clients Cloudflare, les fonctionnalités et performances attendues des produits Zero Trust de Cloudflare, de la plateforme de sécurité des e-mails d'Area 1 Security, ainsi que des autres produits et technologies de Cloudflare, le moment auquel les produits Zero Trust de Cloudflare et la plateforme de sécurité des e-mails d'Area 1 Security seront accessibles à l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, les plans et les objectifs de Cloudflare concernant l'intégration de la plateforme de sécurité des e-mails d'Area 1 Security aux produits Zero Trust de Cloudflare, de même que le moment auquel cette intégration surviendra, le développement technologique, les opérations à venir, la croissance, les initiatives ou les stratégies de Cloudflare, de même que les commentaires effectués par le PDG de Cloudflare, le PDG d'Area 1 Security et d'autres. Les résultats réels de Cloudflare peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 1er mars 2022, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2022 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.